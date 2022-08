Sabato 13 agosto prende ufficialmente il via la Serie A 2022-2023: uno sguardo agli arbitri che sono stati scelti per l'attesa prima giornata di campionato.

Sta per arrivare il momento da tutti tanto atteso, ovvero quello dell'inizio ufficiale della Serie A 2022-2023 che vderà partire con lo scudetto cucito sul petto il Milan di Stefano Pioli. Il campionato prenderà il via qualche settimana prima a causa dei Mondiali invernali in Qatar, con le squadre vogliose di iniziare al meglio la nuova stagione. Diamo d unque uno sguardo agli arbitri che sono stati scelti per le prime dieci gare di quello che si preannuncia un campionato a dir poco emozionante.

Gli arbitri della prima giornata di Serie A: Milan-Udinese e Lecce-Inter a Marinelli e Prontera

Il campionato di Serie A 2022-2023 partirà col botto, con in campo sabato sia il Milan campione d'Italia in carica che l'Inter. La squadra di Stefano Pioli, dopo la trionfale stagione passata conclusa con lo scudetto numero 19 della propria storia, inizierà il proprio cammino a San Siro contro l'Udinese. Ad arbitrare la sfida tra i rossoneri e i friulani, spesso ostici per la compagine milanista nelle ultime stagioni, sarà Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Galetto e con Mazzoleni al Var.

In serata, alle ore 20:45, sarà poi il turno dell'Inter di Simone Inzaghi, a caccia del tricolore della seconda stella dopo la delusione dello scorso campionato. I nerazzurri, forti di un Romelu Lukaku in più in attacco, ripartiranno dalla trasferta in casa del neopromosso Lecce. A dirigere la sfida sarà Prontera, con Mondin e Rossi assistenti e con Banti come addetto al Var.

Lunedì sera c'è Juventus-Sassuolo: arbitra Rapuano

La Juventus, dopo il deludente quarto posto della passata stagione, punta a fare grandi cose in seguito anche ad un mercato per ora da protagonista, che ha portato i bianconeri a rinforzarsi con gli arrivi di Bremer, Di Maria, Pogba e Kostic. I bianconeri di Massimiliano Allegri, vogliosi di tornare a lottare seriamente per lo scudetto, giocheranno lunedì sera all'Allianz Stadium contro il Sassuolo, con la partita che sarà diretta da Rapuano assistito da Di Vuolo e Di Gioia.

Le altre partite in programma: Salernitana-Roma a Sozza, Verona-Napoli a Fabbri

Tra le altre partite in programma per questa primissima giornata di campionato, desta grande curiosità quella che avrà luogo all'Arechi tra Salernitana e Roma. La squadra di José Mourinho, dopo un mercato per ora faraonico che ha per ora portato a Trigoria Wijnaldum, Matic e soprattutto Paulo Dybala, punta almeno ad un piazzamento tra le prime quattro e magari anche a qualcosa di più. La gara di domenica sera contro i granata, reduci da una miracolosa salvezza all'ultima giornata, sarà arbitrata da Sozza, con assistenti Cecconi e Bercigli e con Baroni come quarto uomo.

Esordio stagionale abbastanza insidioso, almeno sulla carta, per il Napoli, impegnato nella sempre ostica trasferta di Verona. Una stagione che gli azzurri inizieranno senza più diverse colonne come Koulibaly, Mertens e Insigne ma con la stessa identica voglia di fare bene. La gara contro l'Hellas, in programma lunedì alle 18:30, sarà diretta da Fabbri, con Meraviglia al Var e con Lombardo e Lombardi nel ruolo di assistenti.

Tra le partite in programma già sabato 13 ci sono anche Sampdoria-Atalanta e Monza.Torino. La prima, che vede la squadra di Gasperini vogliosa di riscatto dopo la deludente passata stagione, sarà diretta da Dionisi con Costanzo e Passeri assistenti e con Pairetto al Var. La seconda, con l'esordio in Serie A dei brianzoli protagonisti di una sessione di calciomercato sontuosa, vedrà invece la direzione dell'arbitro Mariani, con Maggioni addetto invece al Var.

Uno sguardo infine anche alle altre tre gare in programma per questa prima giornata di campionato. Fiorentina-Cremonese, con la viola di Italiano ancora più ambiziosa dopo il piazzamento in Conference League della scorsa stagione, sarà arbitrata da Sacchi, con Margani e Dei Giudici assistenti e con Volpi quarto uomo. Lazio-Bologna verrà diretta da Massimi, con Ghersini al Var e Pezzuto quarto uomo, mentre infine Spezia-Empoli sarà arbitrata da Chiffi, con Abisso addetto Var.