Chi è l'arbitro che ha denunciato a Le Iene gli illeciti nella Serie A: ecco gli indizi

Un arbitro di Serie A ancora in attività ha voluto dire basta e si è rivolto al programma Le iene per denunciare gravi illeciti nel sistema degli arbitri in Italia. Si tratta di una situazione difficile per i lavoratori del settore.

La denuncia anonima dell'arbitro misterioso sta già creando enorme scompiglio che si unisce alle polemiche di questi giorni sugli errori degli arbitri in campo e al Var.

Ecco chi è l'arbitro misterioso e che cosa ha rivelato a Le Iene.

Le accuse dell'arbitro: cosa è successo a Le Iene

Per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro ha deciso di farsi avanti e denunciare gli illeciti e le anomalie del sistema arbitrale italiano. È una testimonianza pesante, che ha portato alla luce fatti molto gravi.

Il tutto è successo a Le Iene. Infatti, il fischietto ha scelto il celebre programma di approfondimento giornalistico per parlare del problema. Durante la puntata, l'arbitro misterioso è stato intervistato da Filippo Roma.

Quando gli è stato chiesto perché aveva deciso di denunciare, l'arbitro ha risposto così:

Perché mi sono deciso a parlare? Per amore del gioco del calcio e perché credo ancora nei principi di lealtà sportiva, ma anche perché questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti arbitri, attraverso un sistema di valutazione del loro operato che presenta molte anomalie

Nel servizio che è andato in onda in prima serata il 23 gennaio 2024 su Italia 1, l'arbitro ha denunciato un problema di scarsa trasparenza da parte di arbitri e Var, ma anche da parte dei responsabili tecnici che scelgono le immagini da mostrare al pubblico e degli osservatori che assegnano i voti agli arbitri. Ecco cosa ha detto:

Quest’anno ci sono stati tantissimi errori degli arbitri in campo e al Var che sono davvero inspiegabili, soprattutto per noi che siamo degli addetti ai lavori. Se hai delle immagini chiare davanti agli occhi e hai la possibilità di rivedere l’episodio con tante telecamere a disposizione come fai a non accorgerti dell’errore commesso dall’arbitro in campo? Per esempio, è il caso del rigore negato al Bologna in Juventus-Bologna, o del fallo di mano di Pulisic prima del suo gol in Genoa-Milan, o del recente fallo di Bastoni su Duda in Inter-Verona, poco prima che l’azione proseguisse e si arrivasse al tanto contestato gol dell’Inter. In tutti questi casi, inspiegabilmente, non ha sbagliato solo l’arbitro in campo, ma anche il Var che, nonostante immagini chiare, ha deciso di perseverare nell’errore commesso

E ancora:

Da come viene valutato un arbitro dipende il fatto che questo continui ad arbitrare o meno. Se le valutazioni dipendono da dinamiche, diciamo politiche, allora in questo modo c’è il rischio che si falsino i campionati. Molti di noi hanno la forte sensazione che non sempre i voti, le valutazioni e le eventuali retrocessioni o dismissioni a fine anno dipendano esclusivamente dalle nostre prestazioni durante le partite. Ogni volta che un arbitro viene chiamato al Var può essere penalizzato nel voto che riceve dagli osservatori a fine partita, e se chi valuta gli arbitri sbaglia nella valutazione, siamo poi sicuri che fanno carriera solo e sempre i più bravi e che vengono retrocessi i più scarsi?

Accuse molto gravi, dunque, che mettono in luce un problema molto serio. Nel frattempo, tuttavia, l'AIA ha smentito tutte le accuse.

Chi è l'arbitro misterioso che ha parlato a Le Iene

Al momento, non si conosce l'identità dell'arbitro che ha parlato a Le Iene, denunciando gravi illeciti all'interno del sistema dell'arbitrato in Italia.

Infatti, il fischietto ha deciso di mantenere l'anonimato e ha motivato la sua scelta così:

Sono ancora in attività e certamente ci sarebbero ripercussioni negative nei miei confronti da parte dei vertici dell’Associazione italiana arbitri, che danneggerebbero pesantemente la mia carriera

Tuttavia, stanno già emergendo alcune ipotesi sulla sua identità. Come lui stesso ha rivelato, si tratta di un arbitro ancora in attività ma sembrerebbe che non arbitri stabilmente in Serie A. Inoltre, di lui si sa che fa parte della CAN A-B, la commissione unificata nel 2020 che designa la Serie A e B.

Infine, è probabile che si tratti di un arbitro della fazione anti-Rocchi. Infatti, come è emerso anche durante l'intervista a Le Iene, all'interno dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, è avvenuta una frattura che ha diviso il comitato in due fazioni: chi segue Trentalange e chi segue Rocchi.

