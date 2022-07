La Juventus potrà contare per la prossima stagione su un Angel Di Maria in più: l'ex di Real Madrid e Paris Saint Germain diventerà uno dei tanti grandi argentini della storia dei bianconeri.

La Juventus accoglie questo giovedì Angel Di Maria, nuovo grande acquisto della dirigenza bianconera che andrà a rinforzare insieme a Paul Pogba la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La stella ex Real Madrid e ormai anche Paris Saint Germain è pronta a sostenere le visite mediche nella giornata di venerdì per poi unirsi così ai suoi nuovi compagni di squadra e al suo nuovo allenatore. Il Fideo, campione in grado di lasciare il segno anche nell'Albiceleste, si unirà ai tanti altri argentini che hanno scritto negli anni la storia bianconera.

Juventus, Di Maria l'ultimo dei tanti grandi argentini della storia bianconera

La Juventus che punta con più decisione che mai a tornare alla vittoria dello scudetto dopo due anni sogna già un tridente offensivo stellare, con l'italiano Chiesa sulla sinistra, il serbo Vlahovic al centro dell'attacco, e l'argentino Di Maria, colpo arrivato a parametro zero dal Paris Saint Germain, a completare il terzetto sulla destra. Il campione ex anche di Real Madrid e Manchester United, come tutti gli argentini che si rispettino, è fornito di estro e fantasia a sufficienza per non far rimpiangere il talento del connazionale Paulo Dybala.

L'approdo a Torino del campione classe 88 rappresenta la ghiotta occasione per andare a fare una rapida rassegna di alcuni dei più grandi giocatori argentini della storia della Juventus, legata a doppio filo a fuoriclasse della nazionale albiceleste non solo negli ultimi anni ma anche in passato.

Gli anni 30, da Orsi a Cesarini

La storia del legame tra la Juventus e l'Argentina ha infatti inizio già a partire dagli anni 30. Un periodo d'oro per la società bianconera, che a cavallo tra il 1930 e il 1935 riesce a conquistare per cinque scudetti di fila. In quella squadra capace di sbaragliare la concorrenza e di dettare legge tra i confini italici c'è il segno, anche se in periodi non coincidenti, di ben tre elementi argentini.

Si sta parlando del grande Mumo Orsi, quasi 100 reti siglate con la maglia bianconera, di Luis Monti, classico mediano del centrocampo, e di Renato Cesarini, il giocatore dal cui nome è derivata poi la celebre zona Cesarini a causa dei suoi tanti gol siglati verso lo scadere delle partite.

Il marchio di Sivori sugli anni 50 e 60 della Juventus

La prima vera e propria stella della gloriosa storia della Vecchia Signora è però, senza la minima ombra di dubbio, Omar Sivori, oriundo che ha vestito le maglie sia della nazionale argentina che di quella italiana. Giocatore enormemente ammirato dall'Avvocato Agnelli, Sivori è stato non solo assoluto protagonista della storia della Juventus ma anche uno dei giocatori più forti di sempre, in grado di vincere nel 1961 il Pallone d'oro e di segnare quasi duecento reti con la casacca bianconera.

Altri protagonisti di gran lunga minori degli anni 50 sono poi Juan Vairo, 3 gol in 11 presenze nell'annata 1955-1956, e Raul Conti, approdato a Torino nella stagione successiva e autore invece di 7 gol in 29 partite giocate.

Le meteore degli anni 90

Dopo un brusca interruzione durata qualche decennio, il legame tra la Juventus e l'Argentina riprende improvvisamente nella seconda metà degli anni 90, con due giocatori che però faticheranno a lasciare il segno. Nel 1995-1996 arriva a Torino Juan Pablo Sorin, raccomandato dallo stesso Sivori ma autore nella Juve di Lippi che riuscirà poi a laurearsi campione d'Europa di sole cinque presenze con zero reti.

Nel 1999-2000 è invece il turno di Juan Esnaider, arrivato dall'Espanyol per ricoprire il ruolo di vice Del Piero. Il giocatore, pagato 12 miliardi di lire dalla società bianconera, non riuscirà però a segnare nemmeno un gol in Serie A, chiudendo dopo una sola stagione la sua avventura torinese con due soli gol complessivi in 25 presenze totali.

Le stelle di Conte e di Allegri

Si arriva, infine, agli anni più recenti, con tre argentini in particolare che hanno fatto a turno le fortune della squadra capace di vincere lo scudetto per ben nove anni consecutivi dal 2012 al 2020. Si parte da Carlos Tevez, alla Juventus per due anni dal 2013 al 2015 sotto la guida di Conte prima e di Allegri poi. L'Apache, primo giocatore ad avere il coraggio di indossare la 10 lasciata libera da Del Piero, dimostra di essere un autentico campione, segnando 49 gol in 95 presenze e sfiorando anche la Champions League.

La Juve allegriana ha poi potuto contare anche su Paulo Dybala e su Gonzalo Higuain. Il primo, da poco via da Torino dopo sette anni ricchi di successi e di grandi giocate, è stato in grado di far sognare i tifosi bianconeri prima del logorio del rapporto che ha avuto luogo nell'ultima stagione. Il secondo, a Torino dal 2016 al 2018 e poi di nuovo nel 2019, si è confermato anche in bianconero un bomber implacabile collezionando 66 gol in 149 partite e vincendo tre scudetti.