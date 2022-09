Si vede un po' di luce in fondo all'incubo che attanaglia la vita di Paul Pogba. Il fratello Mathias è stato arrestato in Francia con l'accusa di estorsione, e adesso dovrà rispondere all'inchiesta ufficiale.

La vita di Paul Pogba già in campo è dura a causa dell'infortunio, fuori se possibile è molto peggio. Il fratello Mathias è stato arrestato in Francia con l'accusa di estorsione, e adesso si aprono nuovi scenari che possono portare a diverse strade. La cosa sicura è che l'inchiesta ufficiale è ormai partita.

L'arresto di Pogba per estorsione

Dopo vari videro e tanto parlare da una parte e dall'altra, dopo tante rivelazioni che sapevano anche di gossip, è stato arrestato Mathias Pogba, fratello del calciatore Paul, per estorsione. In Francia, difatti, è partita ufficialmente l'inchiesta da parte della procura transalpina.

Per il momento, il fratello del centrocampista della Juventus si trova in custodia cautelare dopo lo stato di fermo espostogli dalla polizia francese. Una grande svolta nel caso che ormai già da fine agosto sta appassionando molte persone alla ricerca della verità sulla famiglia Pogba.

Altri tre arresti

La polizia francese ha messo sotto custodia cautelare anche altri tre uomini, rei anch'essi di aver tentato l'estorsione nei confronti di Paul Pogba, insieme al fratello di questi Mathias. Il primo fermo da parte della procura di Parigi è avvenuto martedì sera, mentre l'altro il successivo mercoledì.

Addirittura, secondo alcune fonti giudiziarie, lo stesso Mathias si è presentato proprio mercoledì dagli inquirenti per dichiararsi estraneo ai fatti, ma evidentemente non avrà convinto gli indagatori francesi altrimenti sarebbe stato rilasciato dopo l'interrogatorio.

Le accuse

Le accuse per Mathias Pogba e per gli altri tre arrestati sono per l'appunto di estorsione, come suddetto. Questa sarebbe stata tentata e diverse volte sarebbe addirittura avvenuta nei confronti di Paul Pogba, sin dai tempi in cui risiedeva ancora a Manchester.

L'ex giocatore dello United, infatti, a metà luglio aveva presentato una denuncia verso il familiare e una serie di amici suoi e del fratello, che a più riprese avevano cercato a lui dei soldi ed erano pure riusciti a farseli dare. A inizio agosto, poi, la procura di Parigi ha aperto un'indagine passatagli dalla procura di Torino.

Secondo Paul Pogba, dunque, i suoi amici di infanzia insieme al fratello sarebbero un'unica e grande banda che gli ha spillato almeno 100mila euro, dopo un'ingente richiesta di ben 13 milioni di euro. Anche se bisogna far ancora luce su dove sarebbero avvenuti i fatti, per questo è al lavoro proprio la suddetta procura parigina.

Il caso Mbappé

Come se non bastasse, si è venuto a sapere che Paul Pogba ha assunto uno stregone. Inizialmente, secondo Mathias Pogba, questo avrebbe dovuto "azzoppare" il compagno di nazionale e campione del mondo con la Francia nel 2018, Kylian Mbappé.

In seguito, lo stesso calciatore della Juventus ha parlato di illazioni, in quanto sì ha assunto lo stregone ma non per far del male al suo connazionale anch'egli giocatore, bensì per aiutare un'associazione umanitaria che a sua volta aiuta i bambini africani. Insomma, anche qui la matassa è ben lungi dall'essere liberata.

Minacciata pure la madre di Pogba

Yeo Moriba, la madre di Paul Pogba, pure è stata minacciata dalla banda del figlio Mathias in quel di Parigi. Questo è quanto è venuto fuori una settimana fa circa, e secondo le indiscrezioni anche a lei sarebbero stati richiesti gli ormai famosi 13 milioni di euro.

Questi sono stati richiesti affinché non venisse fuori il suddetto video di Pogba che chiede a uno stregone di far fuori Mbappé. Tra l'altro, quest'ultimo si è detto fiducioso del compagno di nazionale, e ovviamnte si estranea del tutto dalla vicenda.

L'infortunio di Pogba

A breve, è praticamente sicuro, ci saranno altre novità su questo caso molto spinoso. Certo, però, non è l'unica cosa alla quale Pogba deve guardare. Il suo infortunio, infatti, pare che lo farà stare fuori dal campo per molti mesi, almeno fino a gennaio, il che gli preclude la possibilità di poter difendere il titolo di campione del mondo ottenuto nel 2018 con la Francia.

A quanto pare, però, questa cosa sarebbe decisamente minore nella vita del centrocampista francese, il quale adesso deve prima ritrovare la serenità che ha perduto nell'ultimo anno.

