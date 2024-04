Arsenal Bayern Monaco, quarti di Champions: dove vederla in TV e formazioni

Tornano le grandi emozioni di Champions. L’Arsenal affronta il temibile Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale. Ecco dove vedere la partita in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Arsenal-Bayern Monaco, quarti di finale di Champions League

Torna a suonare la sigla della Champions, anche se purtroppo non ci sarà nessuna squadra a rappresentare il Bel Paese. Ad ogni modo, le emozioni non mancheranno di certo.

I Gunners si presentano all’appuntamento dopo aver eliminato agli ottavi il Porto, anche se per farlo hanno dovuto ricorrere alla lotteria dei calci di rigore. Di contro, i bavaresi hanno avuto la meglio sulla Lazio grazie alla vittoria dell’Allianz Arena.

All’andata finì 1-0 per la squadra italiana, ma al ritorno il Bayern si è imposto con un netto 3-0. Ora le cose si fanno ancor più interessanti, è tutto pronto all’Emirates, staremo a vedere chi avrà la meglio.

Arsenal-Bayern Monaco, dove vederla in TV e in streaming

Vincere sarà fondamentale per affrontare il ritorno con maggior serenità, e questo vale per entrambe le squadre. Londra si prepara a vivere una notte di grande spettacolo, ecco dove vedere la sfida in TV.

Arsenal-Bayern Monaco sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su Sky Sport Arena e Sky Sport. Inoltre, la si potrà seguire anche in streaming su Sky GO, NOW e Infinity+, scaricando le applicazioni ufficiali, abbonandosi ed effettuando l’accesso.

Sky ha affidato la telecronaca ad Andrea Marinozzi, il quale sarà affiancato nel commento tecnico da Paolo Di Canio. A raccontare le emozioni londinesi su Mediaset, invece, saranno Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli.

Quando e dove si gioca

Arsenal-Bayern Monaco, partita d’andata dei quarti di finale di Champions League, andrà in scena martedì 9 aprile, alle ore 21:00, all’Emirates Stadium di Londra.

Probabili formazioni di Arsenal-Bayern Monaco

Arteta schiererà la sua squadra con il 4-3-3. Raya difenderà la porta dei Gunners, davanti a lui partiranno White e Tomiyasu sulle corsie e Saliba e Gabriel al centro della difesa.

In mezzo al campo Odegaard e Rice affiancheranno Jorginho, che si prenderà le chiavi del centrocampo. In avanti, spazio al tridente formato da Saka, Havertz e Gabriel Jesus.

Tuchel risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali via libera all’esperienza di Neuer. Davanti al portierone tedesco partiranno Kimmich a destra e Guerreiro a sinistra, mentre De Ligt e Dier si prenderanno il centro della difesa.

In mezzo al campo spazio al duo composto da Pavlovic e Goretka mentre sulla trequarti, alle spalle di Kane unica punta, largo alla fantasia di Sané, Musiala e Gnabry.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Jesus. Allenatore: Arteta.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Tuchel.

Il pronostico

In Champions League tutto può accadere, è una competizione complicata nella quale a sfidarsi sono le squadre più forti del pianeta. Questa partita non fa di certo eccezione, d’altra parte basta leggere i nomi dei giocatori presenti per accorgersene.

Il fattore campo può rappresentare sempre un punto a favore e per questo, oltre che per lo stato di forma, secondo le maggiori agenzie, l’Arsenal parte favorita.

