La Roma può davvero sognare in grande. La società giallorossa, dopo settimane di tira e molla, ha finalmente concluso per l'arrivo in giallorosso di Paulo Dybala. Un colpo sensazionale, che accende ulteriormente l'entusiasmo dalle parti di Trigoria e che potrebbe rischiare di ridisegnare le gerarchie in vista dell'inizio ufficiale del campionato che avrà luogo tra meno di un mese. L'ex attaccante della Juventus entrerà così a far parte della schiera dei tanti giocatori argentini che hanno vestito la maglia giallorossa.

Un nuovo argentino alla Roma: Dybala corre da Mourinho

Una delle telenovele di questo calciomercato è giunta ormai alla conclusione. Dopo essere stato considerato per più volte vicinissimo a firmare per l'Inter per andare così a formare un super tridente con Lautaro e Lukaku, Paulo Dybala è alla fine approdato alla corte della Roma di José Mourinho, pronto ad accogliere a braccia apertissime un giocatore che innalza vertiginosamente il livello qualitativo del reparto offensivo e di tutto l'organico giallorosso.

Dybala approda dunque nella capitale legandosi alla Roma con un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione bonus compresi. La squadra giallorossa, per la stagione che prenderà il via ufficialmente tra meno di un mese, si presenta grazie a questo acquisto incredibilmente rinforzata, pronta più che mai a dare battaglia in campionato a Milan, Juventus e Inter. Il campione ex Juve va così a rimpolpare la schiera dei giocatori argentini che hanno vestito la maglia dei giallorossi.

Non solo Dybala: i giocatori argentini che hanno vestito la maglia dell'AS Roma

Con l'approdo di Paulo Dybala, i giocatori argentini che hanno militato nei capitolini diventano ora ben 38. Un numero considerevole, dovuto anche e soprattutto ai tanti sudamericani che hanno giocato con la Lupa a cavallo tra gli anni trenta e cinquanta. Degno di menzione tra questi è sicuramente Arturo Chini Luduena, primo Albiceleste della storia giallorossa e in grado di segnare ben 57 gol in 166 presenze.

Significativa anche l'esperienza di Alejandro Scopelli, che dal 1933 al 1935 si è reso protagonista di 26 gol segnati in 65 presenze, e da non dimenticare poi è anche Miguel Angel Pantò, 47 gol in 155 partite giocate e vincitore dello scudetto nella stagione 1941-1942. Dopo gli anni 60, con Angelillo in giallorosso dal 1961 al 1965 e autore di 41 gol in 152 partite, il legame tra l'Albiceleste e la Roma ha subito un'interruzione, riprendendo poi soltanto negli anni 90 con Claudio Caniggia e con Roberto Trotta.

Gli argentini alla Roma: i protagonisti dello scudetto del 2001 e i giocatori degli ultimi anni

Lo storico scudetto del 2001 targato Fabio Capello ha visto tra i protagonisti anche diversi grandi argentini che sono rimasti nel cuore di tutti i tifosi giallorossi. Si sta parlando di Abel Balbo, già romanista dal 1993 al 1998 prima di tornare a Roma dal 2000 al 2002, di Walter Samuel, vero e proprio leader difensivo fondamentale per la conquista del tricolore, e ovviamente di Gabriel Omar Batistuta, 33 gol in 86 presenze dal 2000 al 2003 e autore di uno dei tre gol scudetto contro il Parma.

In seguito al tricolore, gli argentini passati dalla Roma hanno continuato ad essere tanti, alcuni dei quali protagonisti di ottime annate e volati poi verso altri lidi. Tra questi si potrebbero ricordare ad esempio Nicolas Burdisso e Fernando Gago, giallorossi rispettivamente per cinque e per una stagione. Tra i talenti argentini esplosi a Roma ci sono poi invece Erik Lamela e Leandro Paredes, affermatisi nella capitale e poi approdati in seguito rispettivamente al Tottenham e al Paris Saint Germain.

Tra gli ultimi attori che hanno recitato un ruolo importante vi sono poi Diego Perotti, che ha lasciato un ricordo abbastanza positivo con 32 gol in 136 presenze dal 2016 al 2020, e Federico Fazio, difensore da 14 gol in 168 partite, mentre resta invece da dimenticare la deludente esperienza di Javier Pastore. La speranza comune dalle parti di Trigoria è che non deluda Paulo Dybala, pronto a diventare il nuovo idolo dello Stadio Olimpico.