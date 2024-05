L’Atalanta nella prima finale europea della sua storia, il Bayer Leverkusen per mettere in bacheca la sua seconda Europa League: ecco quando si gioca e dove va in scena l’atto finale del secondo torneo europeo più importante nel calcio.

Atalanta Bayer Leverkusen, quando si gioca la finale

La finale di Europa League va in scena nella cornice della Dublino Arena di Dublino mercoledì 22 maggio alle ore 21. Lo stadio, con una capienza di 50mila posti, ospita le gare casalinghe della Nazionale di calcio e di rugby irlandese.

Atalanta Bayer Leverkusen, i precedenti

Nonostante la storia dell’Atalanta in Europa non sia molto longeva, quella del 22 maggio non è la prima sfida tra le due formazioni. La Dea, infatti, ha già affrontato il Bayer Leverkusen sempre in Europa League negli ottavi di finale del 2022. All’andata a Bergamo ad avere la meglio furono gli uomini di Gasperini, i quali si imposero per 3-2 (Malinovksyj 23′, Muriel 25′-49′, Aranguiz 11′, Diaby 63′). Anche in Germania, in occasione della partita di ritorno, vinse la Dea con la rete di Boga al 91′.

Nel complesso invece, se l’Atalanta è alla prima finale europea della sua storia, per il Leverkusen non è il primo rodeo, con le Aspirine che hanno già alzato l’Europa League 87/88 e hanno sfiorato la Champions nell’annata 2001/2002, dove persero in finale contro il Real Madrid.

Il percorso dei finalisti

L’Atalanta arriva al capitolo finale di questa Europa League dopo aver dominato il girone, nel quale la Dea è arrivata prima con quattro vittorie e due pareggi a discapito di Sporting Lisbona, Sturm e Rakow. Dopo il turno di riposo ai sedicesimi, agli ottavi i bergamaschi hanno affrontato ancora una volta lo Sporting Lisbona, pareggiando 1-1 all’andata e vincendo poi il ritorno per 2-1. Ai quarti la Dea ha fatto l’impresa, eliminando il Liverpool di Klopp dopo aver vinto 3-0 ad Anfield e aver perso 1-0 in casa. In semifinale poi l’Atalanta ha pareggiato 1-1 a Marsiglia, travolgendo 3-0 i francesi al Gewiss al ritorno e volando in finale a Dublino.

Dal canto suo il Leverkusen non ha ancora perso una gara in Europa League, con le Aspirine che hanno chiuso il girone a punteggio pieno a discapito di Qarabag, Molde e Hacken, affrontando poi ancora una volta gli azeri agli ottavi di finale, dove prima hanno pareggiato 2-2 l’andata e poi hanno vinto 3-2 il ritorno. Ai quarti a cadere sotto i colpi dell’armata di Xabi Alonso è stato poi il West Ham, uscito sconfitto all’andata in Germania (2-0) e non in grado di andare oltre l’1-1 al ritorno a Londra. In semifinale, infine, è stata la volta della Roma, che dopo aver perso 2-0 all’Olimpico ha pareggiato 2-2 in Germania, sfiorando una clamorosa impresa.

