Atalanta e Fiorentina devono recuperare la partita valevole per la 29^ giornata di Serie A. Il problema è che il calendario della Serie A è fittissimo e le due squadre sono ancora in corsa rispettivamente in Europa League e Conference League. Ecco quindi quando si potrebbe giocare il recupero di Atalanta Fiorentina.

Atalanta Fiorentina, quando si gioca il recupero della 29^ giornata

Le due squadre devono recuperare la partita di campionato che si sarebbe dovuta disputare il 17 marzo, il giorno in cui Joe Barone ha avuto un malore e il match è stato sospeso.

Il calendario di Serie A è molto fitto e anche pensare di recuperare la partita durante la settimana è impossibile, perché entrambi i team sono in semifinale di una competizione europea: l’Atalanta affronta il Marsiglia in Europa League e la Fiorentina in Conference League se la deve vedere con il Club Brugge.

Mercoledì 15 maggio 2024 si gioca la finale di Coppa Italia, in cui i bergamaschi affrontano la Juventus, rendendo impossibile quindi recuperare la partita.

Il 22 maggio è la data della finale di Europa League, quindi in caso la Dea dovesse eliminare il Marsiglia, non potrebbe essere disponibile per l’incontro.

Considerando che l’ultima giornata di Serie A è il 26 maggio, solo in caso di eliminazione dell’Atalanta la partita sarebbe recuperata entro la fine del campionato.

Il 29 maggio, invece, la stessa situazione potrebbe verificarsi per la Fiorentina, che in caso di vittoria nel doppio confronto con il Club Brugge, sarebbe impegnata nella finale di Conference League, con il recupero che avverrebbe allora venerdì 31 (comunque a campionato finito).

Se entrambe le formazioni dovessero disputare la rispettiva finale, allora la prima data disponibile sarebbe quella del 2 giugno, il giorno dopo la finale di Champions. Poi ci sarà il rilascio obbligatorio dei giocatori, impegnati agli Europei e alla Coppa America.

Le polemiche

Questa situazione, che crea chiaramente disagi alle altre squadre in lotta per il quinto posto, non ha lasciato indifferenti altri allenatori di Serie A, con Igor Tudor e Daniele De Rossi che si sono espressi sulla situazione. Il tecnico della Lazio ha commentato:

Giocare a fine campionato non è una cosa né giusta né regolare. Nel calcio italiano c’è tanto da migliorare su queste cose, io capisco che il calendario è complicato ma bisogna migliorare sulla regolarità di queste partite e nei modi di organizzare questi recuperi.

Il romanista aggiunge:

Recuperare Atalanta-Fiorentina a campionato finito ci obbliga ad andare a Bergamo a vincere? Sì. Sarà giocata tardissimo e probabilmente per loro sarà una finale, non possiamo permetterci di arrivarci con noi in vacanza aspettando di vedere loro cosa faranno. Giocarla così lontano falsa tutto: non è colpa di nessuno, ma ci fa fare calcoli diversi.

