Manca una sola partita per sapere chi accederà alla finale di Europa League tra Atalanta e Marsiglia. Dopo l’1-1 dell’andata, le due squadre arrivano alla partita in situazione di parità, pronte a darsi battaglia in 90 minuti di gioco, con eventuali supplementari e lo spettro dei rigori. Tutto pronto quindi per Atalanta Marsiglia: ecco dove vederla in TV, streaming e quali sono le probabili formazioni per il match.

Atalanta Marsiglia, ritorno della semifinale di Europa League

L’Atalanta è in uno splendido momento di forma. Dopo aver eliminato il Liverpool ai quarti di finale, grazie ai 3 gol rifilati ai Reds ad Anfield, in campionato ha ottenuto 3 vittorie consecutive e occupa ora la 5^ posizione, con una partita ancora da giocare. In particolare, sono da tenere d’occhio Koopmeiners e Scamacca, che nella stagione 2023/2024 hanno segnato rispettivamente 15 e 17 gol tra tutte le competizioni.

Il Marsiglia in campionato sta facendo più fatica di quello che si sarebbe aspettata e a 7 partite dal termine del campionato si trova a 7 punti dalla 5^ posizione in classifica, che le garantirebbe l’accesso alla prossima Conference League. Il suo percorso in Europa League però l’ha vista eliminare diverse squadre di alto calibro: lo Shaktar Donetsk, il Villareal e il Benfica, uscito ai rigori ai quarti di finale.

Atalanta Marsiglia, dove vederla in TV e streaming

La partita si gioca giovedì 9 maggio 2024 e il fischio di inizio è programmato alle 21.00. Il Gewiss Stadium di Bergamo è il teatro in cui va in scena lo spettacolo.

La diretta del match si può vedere su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) e Zona DAZN (214) sul decoder di Sky. In streaming, invece, la partita può essere vista sull’app di DAZN o su Sky Go e Now.

Sky ha affidato la telecronaca e il commento tecnico della partita a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, mentre per DAZN la sfida viene seguita e analizzata da Stefano Borghi.

Probabili formazioni per la partita

Gasperini, dopo il turnover con la Salernitana, schiera la formazione migliore possibile. La difesa è composta quindi da Scalvini, Djimsiti e Hien, che da quando è arrivato a gennaio ha quasi sempre giocato titolare. In mezzo al campo la qualità di Ederson è affiancata dalla sostanza di De Roon. A destra c’è Zappacosta mentre a sinistra gioca Ruggeri. Sulla trequarti agisce Koopmeiners, con De Ketelaere a fare da giunzione con la punta centrale Gianluca Scamacca.

Gasset sceglie il 3-5-2 con l’ex portiere della Roma, Pau Lopez, tra i pali. La difesa è composta da Mbemba, Gigot e Balerdi. A centrocampo ci sono due vecchia conoscenze della Serie A, Geoffrey Kondogbia e Jordan Veretout, insieme a Harit. Le fasce sono affidate a Clauss e uno tra Merlin ed Henrique, con il primo in vantaggio. Davanti ballottaggio tra Ndiaye e Sarr per affiancare Pierre-Emerick Aubameyang.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso, Scalvini, Djimsiti, Hien, Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca; Allenatore: Gasperini.

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez, Mbemba, Gigot, Balerdi, Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Merlin, Ndiaye, Aubameyang; Allenatore: Gasset.

Il pronostico

La Dea gioca la partita di ritorno in casa dopo l’1-1 dell’andata. Il gol del vantaggio di Scamacca ha illuso i bergamaschi che sono stati poi raggiunti dalla rete di Mbemba. A giudicare dai bookmakers però, la partita del Gewiss Stadium potrebbe essere ben diversa.

Il Marsiglia fuori casa ha un record che si potrebbe definire pessimo. Finora zero vittorie ottenute lontano dal Velodrome durante la fase a eliminazione diretta. L’unica vittoria fuoricasa ottenuta in Europa League è stata contro l’AEK Atene. Insomma, i giocatori di Gasset devono faticare molto per interrompere questa striscia negativa.

