Serie A 2023/2024, Atalanta Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Atalanta ospita il Milan nella partita valevole per la 15^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Il Milan vola a Bergamo per affrontare l'Atalanta in una partita fondamentale. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Atalanta-Milan, 15^ giornata di Serie A

Il Gewiss Stadium si riempirà e i tifosi atalantini sono pronti a sostenere la loro squadra in una partita molto complicata. Gli uomini di Gasperini, infatti, affronteranno il Milan nella giornata numero 15 di Serie A.

L'Atalanta arriva a questa sfida dopo la pesante sconfitta rimediata a Torino, con l'obiettivo di tornare a fare punti utili per un futuro piazzamento europeo. La concorrenza è agguerrita e la zona Champions sta diventando sempre più complicata da conquistare, vincere contro i rossoneri sarebbe fondamentale.

Gli uomini di Pioli, invece, arrivano da due vittorie consecutive in Serie A ottenute contro Fiorentina e Frosinone, e vincendo potrebbero riavvicinarsi alle prime due posizioni occupate da Inter e Juventus.

Tra le due squadre lombarde si prospetta una partita divertente, intensa e ricca di occasioni da gol, e per questo sarà imperdibile per tutti i tifosi e appassionati.

Atalanta-Milan, dove vederla in TV e in streaming

Atalanta-Milan sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, dato che sia i rossoneri che i bergamaschi hanno necessità di fare punti, ecco dunque dove vederla in TV.

La sfida sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. Si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione ufficiale effettuando l'accesso. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, il quale sarà supportato nel commento da Dario Marcolin.

Quando e dove si gioca

Atalanta-Milan, partita valevole per la 15^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 9 dicembre, alle ore 18:00, al Gewiss Stadium di Bergamo.

Probabili formazioni di Atalanta-Milan

Gasperini deve fare a meno di Scamacca, ma non rinuncia al suo 3-4-1-2. Davanti a Musso, la difesa a tre sarà composta da De Roon, Scalvini e Kolasinac. Sulle corsie Holm è in vantaggio su Hateboer per coprire l'out di destra, mentre a sinistra ci sarà Ruggeri.

In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Ederson e Pasalic, mentre Koopmeiners, che agirà sulla trequarti, supporterà De Ketelaere e Lookman.

Stefano Pioli deve ancora fare i conti con le tante assenze, su tutte quelle di Leao e Kjaer. Nel 4-3-3 con il quale scenderanno in campo i rossoneri, in porta ci sarà Maignan.

Davanti a lui Calabria e Florenzi partiranno sulle corsie, mentre Tomori e Theo Hernandez, già testato la scorsa settimana, occuperanno il centro della difesa.

In mezzo al campo Musah è in vantaggio su Krunic, completeranno il reparto Reijnders e Loftus-Cheek. In avanti, il tridente sarà composto da Chukwueze, Giroud e Pulisic.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Kolasinac; Holm, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, 15^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il pronostico

L'Atalanta non si trova in un gran periodo di forma, ma è una squadra difficile d'affrontare e che fa dell'intensità uno dei suoi marchi di fabbrica. Gasperini ha estrema necessità di trovare i tre punti, e le motivazioni non mancheranno di certo dato che di fronte si troverà un avversario del calibro del Milan.

La squadra di Pioli, invece, nonostante le assenze sembra aver ritrovato continuità, e dunque è pronta a provare a sbancare il Gewiss Stadium. Tra le due squadre ci si attende una partita vivace e ricca di occasioni, tutto può accadere. Considerato il fattore campo e lo stato di salute delle due compagini, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Atalanta parte leggermente favorita.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, Juventus Napoli: dove vederla in TV e probabili formazioni