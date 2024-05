Partita importantissima in chiave qualificazione alla Champions League 2024/2025 per Roma e Atalanta. La sfida tra le due avversarie dirette può essere decisiva. Ecco quando si gioca Atalanta Roma, dove vederla in TV, streaming e quali sono le probabili formazioni per il match.

Atalanta Roma, 36^ giornata di Serie A

Le due squadre si trovano a pari punti in classifica a 3 giornate dal termine della stagione. L’Atalanta ha una partita giocata in meno e ciò significa che la Roma è chiamata a vincere assolutamente per mantenere viva la possibilità di qualificarsi alla Champions League 2024/2025. La Dea dal canto suo, con i 3 punti, potrebbe mettere un’importante ipoteca sull’accesso alla competizione per la coppa dalle grandi orecchie.

La Roma arriva a questo match importantissimo dopo aver giocato un’eroica semifinale di ritorno in Europa League con il Bayer Leverkusen, che purtroppo però si è conclusa 2-2, con l’eliminazione della squadra capitolina. In campionato, nelle ultime 3 partite, gli uomini di De Rossi hanno portato a casa solo 2 punti, perdendo contro il Bologna e pareggiando due partite pirotecniche con Napoli e Juventus.

L’Atalanta invece, anche lei impegnata nel ritorno della semifinale di Europa League, ha eliminato l’Olympique Marsiglia imponendosi a Bergamo con un secco 3-0. Continua a essere una delle squadre più frizzanti del campionato italiano e Scamacca sembra nella sua miglior versione: una buona notizia per la Nazionale italiana in vista di Euro 2024.

Atalanta Roma, dove vederla in TV e streaming

La partita si gioca domenica 12 maggio a Bergamo. Il fischio di inizio è fissato alle 20.45 e l’arbitro è Marco Guida.

Il match del Gewiss Stadium può essere seguito in diretta esclusiva sull’applicazione di DAZN, scaricabile su smart TV e smartphone. Sul decoder di Sky è disponibile, previo abbonamento, il canale Zona DAZN (214). La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, accompagnato dal commento tecnico di Luca Marchegiani.

Le probabili formazioni

Gasperini si affida al solito 3-4-2-1, caratterizzato dalla fantasia offensiva. In difesa c’è la conferma di Hien, Djimsiti e Scalvini. Anche sugli esterni non ci sono differenze rispetto alla semifinale giocata a Bergamo, con a sinistra Ruggeri e a destra Zappacosta, occhio però ad Hateboer. In mediana Ederson, Pasalic e De Roon sono in tre per due posti, ma probabile che si sieda l’olandese. Koopmeiners sulla trequarti, con De Ketelaere libero di giocare vicino a Scamacca durante la partita.

Tanti dubbi per De Rossi, dopo la grande fatica di Leverkusen. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, con al centro della difesa Mancini e uno tra Smalling e N’Dicka. Terzino sinistro Angelino e sul lato opposto dovrebbe esserci Celik, ma occhio a Karsdorp. Paredes gioca davanti alla difesa e ai suoi lati si muovono Cristante e Pellegrini, con Aouar sullo sfondo. Nel tridente quasi certa la presenza di El Shaarawy e Lukaku, mentre per il terzo posto la speranza è quella di poter schierare Dybala, ma nel caso è pronto Baldanzi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Il pronostico Atalanta Roma

Secondo i bookmakers i favoriti sono i padroni di casa, ma una loro vittoria è data come tutt’altro che certa. Difficilmente chi vincerà lo farà portando a casa più di un gol di scarto e l’Atalanta ha una miglior capacità di trovare la via del gol.

Ciò che è certo è che ci si aspetta una partita molto equilibrata e caratterizzata dall’alto ritmo.