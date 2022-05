Questa sera si gioca l'ultima partita valevole per la 35° giornata di Serie A: Atalanta-Salernitana. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito. Chi avrà la meglio?

Il monday night di Serie A si fa più interessante che mai, soprattutto alla luce delle partite che si sono disputate nel weekend della 35° giornata. All'appello manca solamente Atalanta-Salernitana, andiamo a scoprire dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora, facendo particolare riferimento allo stato di forma delle due squadre e agli obiettivi.

Atalanta-Salernitana: dove vederla in TV

Dopo il concitato weekend di partite di Serie A, valevole per la 35° giornata, è arrivato il turno del posticipo serale del lunedì.

La serata di oggi si prospetta veramente interessante e molto incerta, e questo a discapito dei nomi delle due squadre che potrebbero far pensare a un risultato scontato. Invece questa sera ci sarà una grande battaglia, anche per lo strepitoso stato di forma che stanno dimostrando di avere i campani ma approfondiremo il tema nel corso dei prossimi paragrafi.

Un appuntamento imperdibile dunque a cui gli amanti del grande calcio vogliono assolutamente assistere, Atalanta-Salernitana dove sarà possibile vederla in TV? Partiamo dal presupposto che, come di consueto ormai in questa stagione, sarà possibile vedere la partita in streaming su Dazn.

Il colosso britannico infatti si è assicurato i diritti della Serie A 2021-2022 ma ha anche spartito parte di essi con Sky, e infatti la partita di questa sera sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e su Sky Sport 251.

Se si volesse vedere la sfida di questa sera in streaming sarà possibile farlo attraverso Dazn, Now TV e SkyGo.

Le probabili formazioni

Abbiamo capito che la partita di questa sera è molto importante e, dopo aver capito anche dove vederla in TV, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di Atalanta-Salernitana.

Sicuramente la squadra bergamasca non abbandonerà la sua tanto amata difesa a tre, che potrebbe essere costituita da Djimsiti, Demiral e Palomino con Musso in porta.

In centrocampo dovrebbe schierarsi a quattro con Hateboer e Zappacosta sugli esterni e in mezzo De Roon e Freuler.

Sulla trequarti dovrebbe essere libero di agire Pasalic mentre in avanti spazio a Muriel e Zapata per completare il 3-4-1-2 usato spesso da Gasperini.

La Salernitana non dovrebbe cambiare molto in confronto alle ultime uscite, dovrebbe partire con un 3-5-2 e cercherà di sfruttare gli esterni.

Sepe in porta con Gyomber, Fazio e Ruggeri a completare il reparto difensivo, in mezzo al campo spazio a Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Ederson e Zortea.

La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Bonazzoli, in grande spolvero in quest'ultimo periodo e Djuric.

L'Atalanta per l'Europa

Abbiamo aperto il nostro articolo su Atalanta-Salernitana chiedendoci dove vederla in TV, ma è molto importante capire quali sono gli obiettivi delle due squadre e perché questa partita risulta essere così determinante per il proseguo del campionato.

Partiamo dunque ad analizzare le ambizioni dell'Atalanta, la Dea è in piena lotta per ottenere un piazzamento europeo che però, con l'andare delle giornate, si allontana sempre di più.

Più che per i meriti e la costanza delle squadre che la precedono la colpa è da imputare alla squadra bergamasca, perché nel girone di ritorno ha avuto un vero e proprio crollo e non è mai riuscita ad approfittare dei passi falsi delle dirette concorrenti.

Alcuni meccanismi non sembrano funzionare più, e anche alcune sicurezze sembrano essere state minate.

Non ci è dato sapere che cosa c'è alla base di questo brutto periodo ma, se vorrà ottenere un posto in Europa League, dovrà cambiare rotta al più presto.

La Salernitana per la salvezza

Se l'Atalanta di Gasperini deve ottenere punti per raggiungere un piazzamento europeo la Salernitana deve racimolarli per riuscire a rimanere in Serie A.

La squadra campana lo scorso anno ha realizzato il sogno di tutti i suoi tifosi e ora, dopo un girone di andata molto complicato, ce la sta mettendo tutta per non retrocedere in Serie B.

Vincendo questa sera si porterebbe a 28 punti pari merito con il Cagliari, con la quale condividerebbe il terzultimo posto in classifica con ancora tre partite da giocare, tra cui lo scontro diretto di settimana prossima.

Un'occasione troppo ghiotta per farsela sfuggire anche per via delle tre vittorie consecutive conquistate.

Mister Nicola vuole compiere il secondo miracolo della sua carriera dopo quello di Crotone, e l'entusiasmo ora è alle stelle.

La squadra ci crede, i tifosi anche e comunque vada potranno essere fieri dell'orgoglio che stanno dimostrando i giocatori e lo staff.

Come arrivano le due squadre alla partita

Abbiamo capito dove vedere Atalanta-Salernitana in TV, le formazioni e gli obiettivi delle squadre e ora sappiamo perché questa sfida è così importante.

Le due squadre arrivano con obiettivi diversi ma anche con un morale molto differente, quasi opposto.

Infatti, se la squadra campana vola sulle ali dell'entusiasmo complici le tre vittorie consecutive, l'Atalanta arriva con molta pressione addosso per via di un campionato giocato molto sottotono.

Nel 2022 le due squadre hanno racimolato 17 punti in 15 partite e, se per la Salernitana è un ottimo risultato, non si può dire lo stesso dell'Atalanta che non vince in casa da quattro partite di fila.

La squadra di Bergamo ha una grande voglia di rivalsa e sente che questa può essere la partita della svolta, nel caso in cui riuscisse a vincere potrebbe ancora sperare nell'Europa.

Il pronostico

Per avere la sicurezza del risultato di Atalanta-Salernitana è necessario attendere che questa termini e nel mentre vederla in TV, ma possiamo comunque ipotizzare come potrebbe andare la partita.

L'Atalanta come ormai sappiamo è molto temibile in avanti, segna molto e con molti uomini diversi che spesso vanno a riempire l'area.

La Salernitana ha il triste primato di avere la peggior difesa della Serie A a causa dei 70 gol incassati in 33 partite disputate.

Questo potrebbe essere un fattore determinante per l'andamento della partita, se i campani non saranno in grado di difendere nel modo corretto e lasciassero spazio ai bergamaschi allora il risultato sarà scontato.

Ma se Nicola ci ha insegnato qualcosa è che è molto bravo a preparare le partite e, di conseguenza, non crediamo che alla fine sarà una partita decisa fin da subito.

A fare la differenza potrebbero anche essere i valori in campo, che sono ovviamente molto diversi con l'Atalanta che può vantare una grande rosa se paragonata alla Salernitana.

Nel calcio, come in tutti gli sport, la motivazione spesso è più forte di ogni pronostico, di ogni rosa e di ogni statistica, di conseguenza prepariamoci ad assistere a una vera battaglia.

Nicola e Gasperini, due allenatori a confronto

Se le due squadre sono pronte a darsi battaglia questa sera e sperano ancora di raggiungere un obiettivo importante gran parte del merito va a loro, Nicola e Gasperini.

È vero che la stagione dell'Atalanta è molto sotto le aspettative ma bisogna considerare che, prima dell'approdo dell'allenatore nella società bergamasca, questo sarebbe stato un campionato molto positivo.

Gran parte del merito di questa evoluzione calcistica avvenuta a Bergamo va data proprio a Gasperini che è riuscito a portare non solo i risultati, ma anche una vera e propria filosofia di gioco.

Dall'altra parte invece troviamo Nicola, un allenatore troppo spesso sottovalutato che invece si è dimostrato, ancora una volta, molto competente.

In passato è riuscito a compiere il miracolo di salvare il Crotone quando nessuno credeva potesse avere alcuna speranza, e ora si ritrova nella stessa condizione ma in un'altra piazza.

Che non sia forse il caso di dare maggiori possibilità a questo allenatore? Se riuscisse a salvare anche la Salernitana la risposta diverrebbe scontata.

Staremo a vedere alla fine chi dei due riuscirà a spuntarla questa sera consapevoli che, a tre giornate dalla fine, ogni punto può valere come l'oro.