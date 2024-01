Coppa Italia, Atalanta Sassuolo: dove vederla in TV e probabili formazioni

A Bergamo l'Atalanta ospita il Sassuolo nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

L'Atalanta sfida il Sassuolo in una partita fondamentale che decreterà chi tra le due accederà ai quarti di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Atalanta-Sassuolo, ottavi di finale di Coppa Italia

I bergamaschi sono pronti all'esordio stagionale in Coppa Italia, competizione in cui partono direttamente dagli ottavi di finale con l'obiettivo di arrivare fino in fondo.

In questo avvio di stagione, la squadra di Gasperini ha altalenato prestazioni esaltanti ad altre meno convincenti, ma è comunque ancora in lotta su tutti i fronti.

In Europa League ha guadagnato agilmente la vetta del girone, mentre in campionato occupa la sesta piazza in classifica distante di soli quattro punti dalla zona Champions.

Ora però l'Atalanta avrà un altro obiettivo: vincere contro il Sassuolo per approdare ai quarti della coppa nazionale. La squadra di Dionisi ha già dovuto affrontare due faticose partite in questa competizione, eliminando prima il Cosenza ai tempi supplementari e poi lo Spezia ai calci di rigore.

In campionato le cose stanno andando però molto peggio e i 16 punti conquistati, due in più rispetto alla terzultima, ne sono una conferma.

Atalanta-Sassuolo, dove vederla in TV e probabili formazioni

Atalanta e Sassuolo hanno dunque lo stesso obiettivo: vincere per approdare i quarti di finale di Coppa Italia. Considerato lo stile di gioco delle due squadre, potrebbe uscirne una partita molto divertente, ecco dove vederla in TV.

La sfida tra i bergamaschi e gli emiliani sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Italia 1. Si potrà inoltre seguire anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Trevisani, il quale sarà supportato nel commento da Giancarlo Camolese.

Quando e dove si gioca

Atalanta- Sassuolo, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 3 gennaio, alle ore 18:00, al Gewiss Stadium di Bergamo.

Probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Gasperini potrebbe far riposare qualcuno ma non sembra intenzionato ad attuare un turnover totale. Nel 3-4-2-1, con il quale scenderà in campo l'Atalanta, in porta ci sarà Musso.

La difesa a tre sarà composta da Djimsiti, Bonfanti e Kolasinac, mentre Holm e Ruggeri occuperanno le corsie. In mezzo al campo spazio al duo formato da Adopo ed Ederson mentre sulla trequarti, alle spalle di Muriel che si candida per una maglia da titolare, spazio a De Ketelaere e Pasalic.

Qualche modifica sulla consueta formazione iniziale anche per Dionisi, che schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Cragno, davanti a lui Missori, Ferrari, Tressoldi e Pedersen formeranno la linea a quattro.

Le chiavi del centrocampo saranno in mano a Matheus Henrique e Thorstvedt mentre sulla trequarti, alle spalle di Mulattieri unica punta, spazio a Castillejo, Bajrami e Ceide.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Bonfanti, Kolasinac; Holm, Adopo, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Muriel. Allenatore: Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Missori, Ferrari, Tressoldi, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Ceide; Mulattieri. Allenatore: Dionisi.

Il pronostico

L'Atalanta vuole continuare a competere su tutti i fronti, e per questo non può permettersi di uscire di scena all'esordio in Coppa Italia. Dovrà però fare i conti con un Sassuolo arrabbiato, che arriva dalla sconfitta subita dal Milan in campionato e che vede nella coppa nazionale un pretesto per ripartire.

Dato lo stile di gioco delle due squadre ci si attende una partita ricca di occasioni. Considerato il fattore campo, lo stato di forma e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Atalanta parte favorita.

