Atalanta Sporting Lisbona: ecco dove vederla in tv, in streaming e le probabili formazioni

L'Atalanta non vince in casa dal 17 febbraio 2024: la squadra di Gasperini deve risollevarsi dopo un periodo buio. Lo Sporting, invece, primeggia in Portogallo, ma i precedenti sorridono alla Dea. Chi vincerà la sfida di giovedì 14 marzo?

L'Atalanta sfida i portoghesi dello Sporting Lisbona per il ritorno degli ottavi di Europa League. All'andata, in Portogallo, la partita era finita in pareggio. La Dea in quella occasione era stata molto sfortunata, colpendo ben 3 pali nei 90 minuti regolamentari. Lo Sporting aveva risposto con un gol e un altro legno colpito. La sfida si preannuncia infuocata: chi passerà il turno? La partita tra Atalanta e Sporting Lisbona si gioca a Bergamo giovedì 14 marzo 2024: ecco dove vederla partita in TV, in streaming e quali sono le probabili formazioni.

Atalanta-Sporting Lisbona, il ritorno degli ottavi di Europa League

Le due squadre si affrontano per la quarta volta in stagione, dopo essersi scontrate nel turno di andata e due volte durante i gironi. Questa volta sarà anche l'ultima, perché una delle due verrà eliminata. I precedenti con la squadra portoghese fanno ben sperare i tifosi bergamaschi: il primo match in casa dello Sporting era finito 2-1 in favore dell'Atalanta, mentre il secondo era terminato con un pareggio. I neroazzuri dopo l'1-1 dell'andata sono chiamati a fare bella figura in casa propria, mentre lo Sporting tenta l'impresa: quest'anno i portoghesi non hanno mai vinto contro la Dea. Chi la spunterà?

L'Atalanta arriva a questa partita dopo aver pareggiato in rimonta contro la Juventus grazie alla doppietta di Teun Koopmeiners. L'olandese in questa stagione ha già raggiunto quota 10 gol in campionato, diventando il miglior marcatore della Dea. I bergamaschi in questo momento occupano la sesta posizione in classifica e la squadra è in piena lotta per la corsa alla Champions League, che in questo momento dista solo 4 punti.

Lo Sporting dal canto suo è attualmente primo in classifica nel suo campionato, con un solo punto di vantaggio sul Benfica, sua diretta inseguitrice. Nell'ultima partita è andato nuovamente a segno Viktor Gyökeres, che finora guida la classifica cannonieri della Liga Portugal con 19 gol messi a referto in sole 23 partite giocate.

Atalanta-Sporting Lisbona, dove vederla in TV e in streaming

Dopo ben 5 vittorie di fila i bergamaschi nelle ultime partite hanno racimolato solamente 2 punti in campionato. La Dea è obbligata a vincere per risollevare il morale della squadra e dei propri tifosi. Lo Sporting però non vuole essere da meno: i portoghesi anelano al passaggio del turno per bissare i quarti di EL, che erano riusciti a raggiungere l'anno scorso.

La sfida viene trasmessa su Sky Sport Calcio, sul canale 202, e su Sky Sport 254. In streaming, invece, il match è visibile sulle piattaforme DAZN, Sky Go e NOW TV. La partita è in programma giovedì 14 marzo alle ore 21.00.

Le probabili formazioni

Gasperini ha a disposizione tutti i titolari per il match di ritorno: Musso è ormai diventato il portiere di Coppa, per cui ci si aspetta lui al posto di Carnesecchi. Kolašinac, appena rientrato, è favorito per partire dal primo minuto così come De Roon. Per il reparto offensivo Gasperini deve scegliere accuratamente i suoi uomini: l'unico sicuro di una maglia da titolare è Teun Koopmeiners, che probabilmente viene spalleggiato da Lookman e De Ketelaere.

Lo Sporting non può fare affidamento sul portiere titolare, Adan, ma per il resto i portoghesi hanno tutta la rosa a disposizione. Amorim, l'allenatore, ha confermato il suo classico 3-4-3. Sulla mediana c'è spazio per una vecchia conoscenza della serie A, Hjulmand, ex Lecce, mentre in attacco non può mancare Viktor Gyökeres.

Le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

Sporting-Lisbona (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao.