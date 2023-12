Atletico Madrid Lazio: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Lazio di Maurizio Sarri vola a Madrid per affrontare l'Atletico del Cholo Simeone nella partita valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Atletico Madrid-Lazio, fase a gironi di Champions League

Biancocelesti e Colchoneros hanno già acquisito il pass per gli ottavi di finale, e ora si affrontano nella sfida decisiva che vale la prima posizione.

Gli uomini di Sarri dovranno conquistare i tre punti per raggiungere la vetta del Gruppo E, mentre all'Atletico basterà un pareggio. Un obiettivo non da poco dato che il 18 dicembre ci saranno i sorteggi per la fase a eliminazione diretta, e arrivare a quel momento come prima classificata può contare moltissimo.

Nell'ultima giornata entrambe hanno vinto, gli spagnoli contro il Feyenoord e i laziali contro il Celtic. All'andata, invece, finì con il risultato di 1-1, una partita rocambolesca in cui il grande protagonista è stato quello che non ti aspetti: Provedel. Il portierone azzurro ha siglato il gol del pareggio allo scadere facendo impazzire i tifosi.

Atletico Madrid-Lazio, dove vederla in TV e in streaming

Una partita di grandissima importanza, che vale la prima posizione nel girone e che potrà condizionare il proseguo di stagione delle due squadre. Entrambe dunque vogliono vincere e potrebbe uscirne una sfida entusiasmante, ecco dove vederla in TV.

Atletico Madrid-Lazio sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport. Si potrà inoltre seguire anche in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.

A commentare le emozioni della partita su Sky saranno Riccardo Gentile e Nando Orsi. Infinity+, invece, ha affidato la telecronaca a Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli.

Quando e dove si gioca

Atletico Madrid-Lazio, partita valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, andrà in scena mercoledì 13 dicembre, alle ore 21:00, allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid.

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Lazio

Simeone non fa calcoli e per affrontare la Lazio schiererà il miglior undici a sua disposizione, l'Atletico Madrid scenderà in campo con il 3-5-2. Davanti a Oblak la difesa a tre sarà composta da Gimenez, Witsel ed Hermoso.

Sulle corsie partiranno Molina e Riquelme, mentre al centro Koke sarà affiancato da Llorente e De Paul. In avanti, spazio alla qualità di Griezmann e Morata.

Maurizio Sarri risponde con il suo consueto e consolidato 4-3-3. Davanti a Provedel, eroe della partita d'andata, partiranno dal primo minuto Lazzari e Marusic sulle corsie, e Gila e Casale al centro della difesa.

In mezzo al campo Cataldi fungerà da play, al suo fianco partiranno Guendouzi e Luis Alberto. In avanti, dal primo minuto spazio a Felipe Anderson, Zaccagni e Ciro Immobile.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Leggi anche: Inter Real Sociedad: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il pronostico

La Lazio arriva alla partita dopo il deludente pareggio ottenuto in campionato contro l'Hellas Verona, un punticino che non soddisfa Sarri e i suoi uomini che ora però devono fare reset e pensare alla Champions.

L'avversario sarà molto ostico, l'Atletico Madrid di Simeone non è mai semplice d'affrontare e in più giocherà con l'obiettivo di non perdere, di conseguenza difficilmente cederà a cali di concentrazione.

Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e il valore delle rispettive formazioni, secondo le maggiori agenzie di scommesse, i Colchoneros partono favoriti.

Leggi anche: Napoli Braga: dove vederla in TV e probabili formazioni