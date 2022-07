Il video del fermo della polizia a Bakayoko è diventato virale in breve tempo. Qualcuno ha parlato di razzismo ma, in questo caso, alla base ci sarebbe un motivo diverso.

Nelle ultime ore è diventato virale il video del fermo della polizia a Bakayoko, con il giocatore impaurito e scosso dall'accaduto perquisito fuori dalla sua auto. Inizialmente più di qualcuno ha pensato a una questione razzista, ma alla base sembra esserci una motivazione ben diversa che giustificherebbe l'accaduto.

Bakayoko, il video del fermo della polizia

Il video divenuto virale nelle ultime ore, in realtà, risalirebbe al 3 luglio 2022 ma sarebbe uscito solamente adesso e le motivazioni non sono chiare.

Nel video si vede chiaramente che l'uomo perquisito è Timoué Bakayoko, giocatore in forza al Milan che già in alcuni stadi è stato vittima di cori razzisti.

Intendiamoci, nel video non si vedono atti di violenza o di grande intimidazione, quello che ha fatto scalpore è la vista di una pistola e di un calciatore professionista nello stesso video.

In un primo momento, dunque, in molti hanno pensato a un caso di razzismo da parte delle forze dell'ordine, e qualcuno ha anche paragonato l'accaduto a quello che è successo in Texas a George Floyd.

I casi sono molto diversi ma, non appena queste voci si sono fatte più marcate, la Questura di Milano ha smentito le accuse e ha dato una spiegazione logica ai fatti.

Niente razzismo ma regolare svolgimento del protocollo, dunque per Bakayoko è stata solamente una brutta e sfortunata disavventura.

Il motivo della perquisizione

In seguito al video divenuto virale del fermo della polizia a Bakayoko le ipotesi si sono fatte sempre più fitte e in molti hanno gridato all'atto razzista.

La Questura di Milano ha dovuto difendersi e chiarire l'accaduto e le motivazioni della perquisizione effettuata sul giocatore del Milan.

I fatti risalgono al 3 luglio 2022, più di quindici giorni fa dunque, e secondo quanto affermato dalle forze dell'ordine alla base ci sarebbe stata una sparatoria nei pressi di Corso Como a Milano.

Nella sparatoria sarebbero stati coinvolti due ragazzi senegalesi di 27 e di 28 anni, prontamente soccorsi dal personale sanitario.

Gli agenti che si vedono nel video erano stati allertati e messi alla ricerca di un suv nero, guidato da una persona dai tratti somatici simili a quelli di Bakayoko e vestita con una maglietta verde.

La descrizione corrispondeva con quella del centrocampista e dunque gli agenti hanno effettuato il fermo e la perquisizione.

Una volta che è stata accertata l'estraneità dei fatti del giocatore, allora è stato rilasciato.

Alla base dunque non ci sarebbero motivi di natura razzista, ma semplicemente un controllo lecito e svolto correttamente.

Leggi anche: Dybala alla Roma, stipendio dimezzato in confronto all'offerta della Juve: ecco le cifre

Nessuna dichiarazione da parte di Bakayoko

Trascorsi ormai più di quindici giorni dal fermo di polizia su Bakayoko, da parte del giocatore non c'è stata alcuna dichiarazione pubblica.

Il calciatore non ha esternato sentimenti di rivalsa nei confronti degli agenti coinvolti e non ha mai parlato di fatti di natura razzista.

Anche per questo motivo è lecito credere nella buona fede degli agenti che ora non devono essere messi alla gogna per la perquisizione.

La Questura di Milano è stata chiara, ed è probabile che da parte del giocatore non ci saranno ulteriori dichiarazioni anche per non alimentare voci su una questione che appare già chiusa.

I due arresti del giorno stesso

Appreso del fatto che in Corso Como c'è stata la sparatoria le forze dell'ordine hanno effettuato le relative indagini.

Bakayoko è stato prontamente rilasciato nel momento del fermo della polizia, dato che non era minimamente coinvolti nei fatti accaduti.

Sorte ben diversa per i due ragazzi feriti e soccorsi dal personale sanitario, è scattata infatti la perquisizione nelle loro abitazioni, in una delle due sono stati rinvenuti proiettili caricati a salve proprio come quelli utilizzati nel corso della sparatoria.

Per loro ci saranno problemi ben più grandi dunque in confronto a quelli del giocatore del Milan, che ora deve concentrarsi sulla preparazione estiva in vista del campionato che partirà tra meno di un mese.

Leggi anche: Pesanti minacce al presidente del Lecce Sticchi Damiani: trovate due teste di maiale

Una brutta disavventura

Il fermo della polizia a Bakayoko è stata sicuramente una brutta disavventura, un fatto che non si dimentica nell'immediato e che può mettere agitazione.

Sicuramente il giocatore avrà appreso la buona fede degli agenti che, in quel momento, stavano semplicemente svolgendo il loro lavoro.

Nel momento dell'accaduto, però, non sarà stato di certo semplice mantenere la calma e la serenità.

Ora il giocatore deve preparare la prossima stagione con la maglia rossonera, cercando di bissare la buona appena conclusa cercando di ritagliarsi ancora più spazio.

I tifosi credono in lui, sanno che il contributo che può dare alla squadra è grande e necessario per lottare nuovamente per lo scudetto.

Il giocatore ha dimostrato di essere un grande professionista e ha sempre risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa.

La partenza di Kessié non potrà fare altro che dare maggior spazio a Bakayoko, che è dotato di grande forza fisica e intelligenza tattica.

Una diga a centrocampo che può lasciare più libertà a Tonali e Bennacer che tornerà molto utile anche se la dirigenza si muoverà sul mercato.