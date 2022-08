Di prime volte Super Mario ne ha già affrontate parecchie, come molte sono già le casacche che ha dovuto cambiare nel corso della sua turbolenta carriera. Balotelli ora ha deciso di accettare l'offerta del Sion, squadra che milita nel campionato svizzero allenata da Paolo Tramezzani, riuscirà a riconquistarsi anche la maglia della Nazionale?

Balotelli dice sì al Sion, c'è l'accordo

La lite furiosa andata in scena nell'ultima partita dell'Adana Demirspor, e che ha visto come protagonisti Mario Balotelli e Vincenzo Montella, aveva fatto presagire che mancassero i presupposti per proseguire assieme.

Dunque, non ci è voluto molto prima che l'attaccante italiano si guardasse attorno, a dire il vero lo stava già facendo prima ma questa è sembrata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

L'offerta migliore è arrivata direttamente dalla Svizzera, da una squadra allenata da un allenatore italiano, Paolo Tramezzani, che ambisce ad arrivare in alto con il suo Sion.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il Sion avrebbe offerto a Balotelli un triennale che lo legherà al club fino al 2025, offerta accettata dall'attaccante italiano.

Una nuova sfida dunque, dato che tra i tanti campionati in cui è già sceso in campo quello elvetico non è presente.

Rifiutato l'AEK Atene

Balotelli dunque sarà un nuovo giocatore del Sion, la sua permanenza nel campionato turco è giunta al termine e ora è pronto per una nuova avventura.

Che si stesse guardando attorno non è di certo un mistero, sono arrivate alcune proposte dalla Serie B italiana, mai prese veramente in considerazione, quella del Sion che ha accettato e un'altra d'importante: quella dell'AEK Atene.

La squadra greca aveva intravisto in Balotelli il profilo giusto per completare il reparto offensivo ma l'attaccante italiano ha declinato l'offerta.

Nel futuro di Super Mario c'è il campionato elvetico e uno dei motivi può essere anche la presenza di Paolo Tramezzani, allenatore italiano che crede fermamente in lui.

Oggi le visite mediche e la firma

Balotelli al Sion sta per trasformarsi in realtà, Super Mario è impaziente di lasciare la Turchia e potrebbe farlo proprio oggi.

Nella giornata odierna sono attese le visite mediche di rito, il consueto giro turistico degli impianti sportivi e la firma del contratto.

Che il Sion creda fortemente nel fatto che Balotelli possa diventare un punto fermo del club lo si nota proprio dal contratto.

Super Mario è un classe 1990 e ha già dimostrato luci e ombre del suo talento e della sua personalità.

Nonostante questo la società della squadra svizzera gli ha proposto un contratto triennale che durerà fino al 2025, potenzialmente l'attaccante italiano potrebbe rimanere nel campionato elvetico fino a 35 anni.

Obiettivo Nazionale

Dopo la recente delusione dovuta all'esclusione dai Mondiali in Qatar Il C.T. Mancini sta valutando quali sono i punti deboli della sua Nazionale.

Uno dei problemi che l'opinione pubblica non si è dimenticata di evidenziare è la carenza di bomber prolifici che tanto avrebbero fatto comodo in ottica qualificazione, e spesso è stato fatto anche il nome di Balotelli come soluzione al problema.

L'attaccante ci crede, nonostante abbia la consapevolezza che le molte chance avute a disposizione in passato lo rendono un profilo poco spendibile.

All'Adana Demrispor sembrava aver trovato la propria dimensione ritornando a segnare e diventando un giocatore più maturo ma poi, la lite con Montella nel corso dell'ultima partita, ha rimesso tutto in discussione.

Ora ha nuovamente un'opportunità al Sion e l'obiettivo principale sarà quello di ritornare nel giro della Nazionale, staremo a vedere se verrà preso in considerazione.

Una nuova sfida

Mario Balotelli è pronto per la nuova sfida al Sion in Svizzera dove incontrerà Paolo Tramezzani com allenatore.

Per lui sarà una nuova, l'ennesima, esperienza in un campionato diverso da quello italiano.

Con quello elvetico i campionati esteri in cui ha militato sono quattro, più la Serie A e la Serie B italiane.

Dopo il Lumezzane è con l'Inter che riesce a mettersi in mostra rimanendo a Milano dal 2007 al 2010 prima di trasferirsi in Inghilterra.

In Premier League ha giocato dal 2010 al 2013 con il Manchester City prima di fare ritorno per una stagione in Italia al Milan, l'anno seguente passerà al Liverpool.

A fine stagione torna nuovamente al Milan senza però brillare e dunque arriva il trasferimento in Francia in Ligue 1, qui gioca tre stagioni tra le fila del Nizza, e mezza con l'Olympique Marsiglia.

Poi l'esperienza al Brescia e quella di Monza in Serie B che lo traghettano direttamente in Turchia all'Adana Demirspor.

Ora arriva il Sion e l'esperienza svizzera, in cui Balotelli potrà cercare nuovamente di mettersi in luce.

Continuare su buoni livelli

Nel campionato turco Mario Balotelli ha trovato una buona continuità di rendimento e i numeri parlano per lui.

Dopo alcune stagioni giocate sotto tono in cui non è mai riuscito ad andare in doppia cifra di gol, nelle 31 partite disputate con l'Adana Demirspor è riuscito a timbrare il cartellino per ben 18 volte.

Un segno che l'attaccante italiano ha tutt'altro che smesso di provarci, al Sion l'obiettivo sarà quello di riconfermarsi su questi livelli puntando magari alla maglia Azzurra.

