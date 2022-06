I Mondiali in Qatar avranno luogo alla fine del 2022, ma nel frattempo divampano le polemiche, che rischiano di oscurare quella che dovrebbe essere semplicemente la più importante manifestazione calcistica di tutti i tempi.

Solo pochi giorni fa il governo del Qatar ha infatti annunciato il divieto di rapporti sessuali tra non sposati, sotto la minaccia di pena detentiva.

Alla bufera scatenata da questa decisione se ne aggiunge ora un'altra, che rischia di gettare ancora più discredito sull'organizzazione dei Mondiali del 2022. Ma vediamo nello specifico cosa è accaduto.

Bandiera arcobaleno ai Mondiali in Qatar

Dunque il Qatar è sotto i riflettori per le ripetute accuse di violazione dei più elementari diritti civili. Quale giorno fa infatti lo Stato situato nella penisola arabica ha inoltre decretato la pena detentiva di 5 anni per ogni manifestazione pubblica in grado di sovvertire l'ordine pubblico.

Il Comitato Supremo del Qatar ha infatti decretato che chiunque sventoli la bandiera arcobaleno durante lo svolgimento dei Mondiali 2022 rischi una pena detentiva tra i 7 egli 11 anni.

La bandiera arcobaleno rappresenta il simbolo della comunità LGBTQ+ e non è forse un caso che tale decisione sia stata presa proprio nel giorno della "Giornata mondiale dell'orgoglio LGBTQIA+", che si svolge il 28 giugno.

Già nei mesi passati si era parlato di questo divieto, ma senza sanzioni detentive. Anzi, i portavoce dell'organizzazione come Al-Ansari, capo del Comitato sicurezza del Torneo, avevano assicurato che il divieto non costituisse un insulto, ma una misura di sicurezza, in quanto "non possiamo garantire su comportamento di tutti".

E i portavoce della comunità LGBTQ+ hanno invece replicato che la supposta misura di sicurezza altro non avrebbe rappresentato se non una scappatoia per coprire le violazioni dei diritti umani.

Le parole del portavoce Nasser Al-Khater

L'annuncio della sconvolgente pena detentiva è stato ribadito dalle parole da uno dei portavoce ufficiali del comitato organizzativo, Nasser Al-Khater, il quale ha affermato che:

Il Qatar è un Paese islamico e quindi la sua religione, le sue credenze e la sua cultura devono essere rispettate da chi viene ospitato qui

Infatti negli Stati islamici l'omosessualità è considerata un reato e quindi sventolare la bandiera arcobaleno, il simbolo per eccellenza della comunità LGBTQIA+ rappresenterebbe una violazione punibile con pene molto severe.

A queste parole si aggiungono poi quelle del segretario generale della Qatar Football Association Mansoor Al Ansari, secondo cui:

Se vuoi mostrare il tuo punto di vista sulla comunità LGBTQ+, fallo in una società dove è accettato.

La reazione della FIFA

Non sono ovviamente tardate le reazioni sdegnate della comunità LGBTQ+, oltre a quelle di importanti istituzioni e dell'opinione pubblica, stanche di questi continui provvedimenti discriminatori.

Ora ci si aspetta la reazione della FIFA che, negli anni passati, ha rassicurato tutti sostenendo durante in Mondiali in Qatar non ci sarebbe stata nessuna violazione dei diritti umani e della comunità LGBTQ+.

Lo stesso presidente della FIFA Gianni Infantino, durante un'intervista aveva dichiarato che "Tutti vedranno che tutti sono i benvenuti qui in Qatar, anche i tifosi Lgbtq".

Ebbene, le cose non stanno andando come previsto e queste vicende rischiano di far passare in secondo piano un Mondiale che la FIFA ha cercato di presentare sotto i migliori auspici, nonostante le polemiche e le accuse che hanno accompagnato la scelta del Qatar come sede ospitante.

Ciò che colpisce è l'ampiezza della pena detentiva, che come detto può giungere fino a 11 anni e che in molti paesi rappresenta la punizione per reati gravissimi.

Si ripropone così nella vicenda dei Mondiali di calcio l'annosa questione dei rapporti tra religione e libertà d'espressione che, a giudicare dai recenti sviluppi, non si concluderà così facilmente.

