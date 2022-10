Grande serata di Champions League quella di martedì, con l'Inter che è tornata alla vittoria in casa contro il Barcellona. A tenere banco, tuttavia, ci ha pensato l'arbitro che ieri a San Siro ha scontentato i blaugrana. Contro di lui è stato intrapreso un reclamo ufficiale verso la UEFA.

Il Barcellona contro l'arbitro di San Siro

Nella partita di ieri tra Inter e Barcellona a San Siro, l'arbitro è stato al centro dell'attenzione. Lo sloveno Slavko Vincic ha subito pesanti critiche dopo il match da Xavi, allenatore dei blaugrana, che si è scagliato contro di lui in conferenza stampa.

Il direttore di gara è colpevole secondo gli spagnoli di non aver adottato lo stesso metro di giudizio e di aver quindi favorito i nerazzurri, i quali hanno effettivamente giocato finalmente una buona partita dopo tante delusioni. Tuttavia, è chiaro che il Barcellona si senta defraudato quantomeno del pareggio.

La moviola di Inter-Barcellona

La moviola di Inter-Barcellona ieri a San Siro ha visto l'arbitro essere molto presente all'interno del match, in quanto questo è stato ricco di situazioni ed eventi in cui bisognava prendere decisioni nette e chiare.

Il primo episodio avviene al 22esimo minuto del primo tempo, sul risultato di 0-0. Il difensore blaugrana Garcia commette fallo di mano in area e quindi rigore, ma questo non viene dato per fuorigioco di Lautaro.

Il secondo episodio avviene nel secondo tempo, quando sul risultato di 1-0 avvenuto nel recupero della prima frazione di gioco grazie a un gol di Calhanoglu, Pedri segna la rete dell'1-1, che poi viene annullata per tocco di mano di Ansu Fati.

Infine, si arriva all'apice della lotta tra arbitro e Barcellona, il 93esimo minuto in cui i blaugrana reclamano a ragion veduta un fallo di mano in area di Dumfries, che però non viene tramutato in rigore. Alla fine vince l'Inter, ma è chiaro che l'arbitraggio abbia avuto il suo peso negativo sulla partita.

Il Var nell'occhio del ciclone

Ad essere finito maggiormente nell'occhio del ciclone è l'arbitro che stava alla Var, ovvero Van Boekel. Questi non ha ravvisato all'arbitro in campo Vincic, il fallo di mano netto di Dumfries al 93esimo minuto, negando il rigore al Barcellona.

L'olandese non era sconosciuto agli spagnoli, in quanto già nella precedente sfida di Champions League in casa del Bayern Monaco, poi persa per 2-0, aveva scatenato le proteste di Xavi e dei suoi giocatori per un fallo da rigore di Davies su Dembelé non ravvisato quando ancora il tabellino era fermo sullo 0-0.

Il reclamo ufficiale alla UEFA

Quanto suddetto fa capire ancora di più perché il Barcellona, con l'assenso del presidente Laporta, abbia presentato un reclamo ufficiale alla UEFA. I servizi legali del club spagnolo si sono già mossi con immagini a sostegno della loro tesi.

Addirittura, pare che gli avvocati vogliano impedire a Van Boekel di tornare ad arbitrare il Barcellona, sia direttamente in campo sia attraverso la sala Var. Insomma, una situazione decisamente difficile da districare per la UEFA, che di sicuro fermerà per più turni sia l'arbitro olandese che quello sloveno Vincic.

Inter-Barcellona: 1-0

Al netto delle polemiche, ieri Simone Inzaghi è riuscito a salvare momentaneamente la panchina contro il Barcellona. Infatti, se fosse arrivata una larga sconfitta, è chiaro che la dirigenza nerazzura avrebbe preso provvedimenti nei confronti del tecnico, che con questa vittoria ha preso un altro po' di tempo per continuare ad allenare.

La vittoria dell'Inter per 1-0 inoltre porta la firma del suo allenatore, il quale ha azzecato tutto, soprattutto Calhanoglu regista, il quale poi ha pure segnato il gol della vittoria a fine primo tempo. COn il ritorno di Lukaku previsto se non nel prossimo turno di campionato, in panchina contro il Barcellona al ritorno tra una settimana, i nerazzurri possono veramente sperare di avere il peggio alle spalle.

Ancora, anche il partente Skriniar ha dimostrato di essere tornato quello delle due passate stagioni, quando senza problemi psicologici dettati da un trasferimento non avvenuto, era uno dei migliori difensori della Serie A e d'Europa.

