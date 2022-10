Back-to-back per la Champions League che ritorna in questa settimana. Mercoledì ci sarà il ritorno di Barcellona-Inter, e l'arbitro scelto per arbitrare questa partita difficilissima è una vecchia conoscenza nerazzurra.

Con ancora negli occhi l'ottima vittoria di Reggio-Emilia contro il Sassuolo, l'Inter scende in campo nuovamente mercoledì per affrontare il Barcellona al Camp Nou. Dopo le polemiche legate all'arbitro della scorsa settimana, di cui in Catalogna ancora si parla, ecco che è stato scelto il nuovo direttore di gara. Questi è una vecchia conoscenza nerazzurra.

L'arbitro scelto per Barcellona Inter

L'arbitro scelto per dirigere Barcellona-Inter di mercoledì è Szymon Marciniak, 41enne polacco originario di Plock. Dopo le polemiche di Inter-Barcellona, dove in Catalogna ancora si parla delle sventurate decisioni prese dai suoi omolghi Slavko Vincic e Van Boekel, il direttore di gara dovrà stare molto attento e avrà grande pressione addosso.

Per questo, Roberto Rosetti, ex arbitro italiano a livello europeo e mondiale e disegnatore degli arbitri della UEFA, ha scelto Marciniak per la sua elevata affidabilità. Del resto, già in questa stagione ha dimostrato le sue doti, in una partita rivelatasi anch'essa alquanto complicata.

Marciniak ha già arbitrato in Champions League in questa stagione, nello specifico nella partita Atletico Madrid-Porto. Come suddetto, questa è stata abbastanza complicata tanto che è diventata lunghissima con un maxirecupero che ha fatto slittare la fine della partita oltre il 100esimo minuto.

In precedenza, il direttore di gara polacco aveva espulso l'attaccante dei portoghesi Taremi per doppia ammoniziona, con un'espulsione che c'era tutta e infatti per il fischietto del prossimo Barcellona-Inter di mercoledì, non ci sono state conseguenze in quanto ha fatto tutto bene.

La squadra arbitrale

Marciniak non sarà da solo ad arbitrare Barcellona-Inter, ma ovviamente con lui ci saranno i guardalinee Sokolnicki e Listkiewicz, mentre a bordo campo il quarto uomo sarà Musial. Ancora una volta, poi, attenzione al Var che avrà un componente non polacco.

Da remoto, infatti, la UEFA nella persona di Roberto Rosetti ha scelto Attwell, inglese, che dovrà affiancare Kwiatkowski. Una bella prova del nove pure per questi due ultimi, oltre che per il già citato Marciniak dopo i disastri e le polemiche di martedì scorso.

I precedenti con l'Inter

Marciniak dunque è una vecchia conoscenza dell'Inter. Il polacco, difatti, ha storia con i nerazzurri che inizia addirittura nella stagione 2014/2015, quando l'allora sqaudra allenata da Roberto Mancini, perse in Germania contro il Wolfsburg, l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Sono però gli ultimi anni ad essere diventati più densi di incontri tra il fischietto polacco e l'Inter, dopo il ritorno di quest'ultima in Champions Leauge. Infatti, una sfida risale al 2018/2019 ed è proprio in casa contro il Barcellona a San Siro, match finito 1-1.

Nel 2019/2020, poi, ecco che è arrivata la vittoria dei nerazzurri in casa dello Slavia Praga per 3-1, e sempre nella stessa annata, ad agosto, la squadra di Conte si impose per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa Leauge.

Infine, l'ultimo incontro diretto da Marciniak con in campo l'Inter risale allo scorso febbraio 2022, quando i nerazzurri persero contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions. In tutte le partite, difatti, ecco che non ci sono stati episodi troppo controversi da constatare.

Il momento dell'Inter

L'Inter al di là delle preoccupazioni del Barcellona sull'arbitro e l'arbitraggio di questi, deve pensare a preparare al meglio la partita in terra catalana. I nerazzurri arrivano a uno snodo decisivo per il prosieguo in Champions League, e infatti, non possono perdere.

Inoltre, potrebbero per la prima volta in stagione arrivare a 3 vittorie consecutive, oppure a 3 partite senza una sconfitta di mezzo, che per come sta andando la stagione sarebbe una cosa veramente importante. Certo, però, la distanza dalla vetta in Serie A, non fa ben sperare i nerazzurri, che non possono più sbagliare tanto in Italia quanto in Europa.

