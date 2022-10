Vigilia di uno degli appuntamenti più importanti della stagione per l'Inter di Simone Inzaghi, che sarà impegnata mercoledì sera nella delicatissima sfida contro il Barcellona in programma nella cornice infuocata del Camp Nou e valevole per la quarta giornata dei gironi della Champions League. La squadra nerazzurra, dopo il fondamentale successo per 1-0 di San Siro nella sfida di andata di una settimana fa, ha necessario bisogno di uscire dalla trasferta spagnola con un risultato positivo per compiere un passo che potrebbe essere probabilmente decisivo sulla strada della qualificazione agli ottavi di finale. Ecco dove vederla in diretta tv e le probabili formazioni.

Barcellona-Inter, Inzaghi cerca il colpaccio al Camp Nou per ipotecare gli ottavi di finale

Quella che andrà in scena domani sera alle ore 21:00 per la quarta giornata dei gironi di Champions League è una sfoda a dir poco da brividi. L'Inter di Simone Inzaghi si gioca infatti una gran parte delle proprie possibilità di poter conquistare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. I nerazzurri, dopo la sconfitta iniziale di San Siro contro il Bayern Monaco, sono riusciti a risollevarsi nel Gruppo C con il 2-0 in casa del Viktoria Plzen e soprattutto con il successo per 1-0 contro il Barcellona di qualche giorno fa.

La vittoria dell'Inter contro il Barcellona nella terza giornata dei gironi, arrivata di misura grazie a un gol sul finire del primo tempo di Hakan Calhanoglu, ha portato a numerose polemiche anche e soprattutto nel post partita, con il Barcellona e il tecnico dei blaugrana Xavi a dir poco furiosi per la direzione dell'arbitro che ha prima annullato, giustamente, una rete ai catalani per poi non concedere un calcio di rigore a tempo quasi scaduto per un fallo di mano nell'area di rigore nerazzurra da parte di Dumfries.

Barcellona-Inter verrà diretta questa sera da Marciniak, ma la speranza è che si possa parlare solo e soltanto della prestazione delle due squadre in campo. A differenza della gara di andata, la compagine di Simone Inzaghi arriva a questa partita con un mortale del tutto diverso. Una settimana fa, i nerazzurri si apprestavano ad affrontare Lewandowski e compagni dopo due sconfitte consecutive in campionato arrivate per mano dell'Udinese prima e della Roma di Dybala e Mourinho poi.

In seguito a questi due dolorosi ko, sono però arrivate le vittoria prima contro il Barcellona e poi contro il Sassuolo in campionato, con l'anticipo del sabato contro i neroverdi deciso dalla doppietta di un ritrovato Edin Dzeko, che ha regalato tre punti che tengono per ora la squadra al settimo posto in campionato con 15 punti a otto lunghezze dal Napoli capolista. Per quanto riguarda la classifica del girone di Champions, l'Inter è invece seconda a quota 6, a tre punti di vantaggio sui prossimi avversari. Motivo per cui un risultato positivo potrebbe spianare la strada verso gli ottavi di finale.

Barcellona-Inter, le probabili formazioni del big match e dove vederla in diretta tv

La partita di domani sera tra Barcellona e Inter andrà in scena in un Camp Nou infuocato e tutto esaurito. Per cercare di uscire con un risultato positivo da questa complicatissima sfida, Simone Inzaghi si affiderà come sempre al suo solito 3-5-2. In porta confermato Onana, con la linea difensiva a tre che vedrà all'opera i titolarissimi Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dumfries e Dimarco sugli esterni con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan centrali, mentre davanti, con Lukaku ancora assente, agirà la coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

Il Barcellona punterà invece sul classico 4-3-3. Piqué e Garcia dovrebbero comporre la coppia centrrale di difesa con Sergi Roberto e Balde sugli esterni. A centrocampo spazio al terzetto formato da Gavi, Busquets e Pedri, mentre in attacco Ansu Fati e Raphinha dovrebbero agire a supporto della prima punta Lewandowski.

Queste le probabili formazioni di Barcellona-Inter:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stefen; Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Ansu Fati, Lewandowski, Raphinha. ALLENATORE: Xavi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. ALLENATORE: Inzaghi

La partita Barcellona-Inter, in programma mercoledì 12 ottobre al Camp Nou alle ore 21:00 e valevole per la quarta giornata dei gironi della Champions League, verrà trasmessa in diretta tv su Amazon Prime Video.