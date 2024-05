La Roma vola in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen nella semifinale di ritorno di Europa League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora. Si riparte dal 2-0 in favore dei tedeschi.

Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di Europa League

Giallorossi chiamati all’impresa contro un avversario che in questa stagione sembra inarrestabile. La Roma affronta nuovamente il Bayer Leverkusen conscia di dover recuperare le due reti di svantaggio maturate nella gara d’andata, ma non sarà di certo semplice.

Allo stadio Olimpico i tedeschi si sono imposti grazie alle reti di Florian Wirtz e Robert Andrich, mettendo una seria ipoteca sulla finale. Gli uomini di De Rossi, però, non hanno alcuna intenzione di partire sconfitti, hanno tutte le carte in regola per poter ribaltare il risultato e alla BayArena metteranno in campo cuore e anima.

Nell’ultimo turno di Serie A è arrivato un pareggio contro la Juventus di Massimiliano Allegri, importante ma non decisivo ai fini della classifica nella quale condividono la quinta piazza con l’Atalanta di Gasperini, anch’essa impegnata nelle semifinali di Europa League.

Umore molto diverso quello degli uomini di Xabi Alonso, che dopo aver conquistato la Bundesliga, nell’ultima giornata di campionato hanno abbattuto l’Eintracht Francoforte per 1-5. L’obiettivo per entrambe è quello di conquistare un pass per l’ultimo atto del torneo, staremo a vedere se Lukaku e compagni riusciranno nell’impresa.

Bayer Leverkusen-Roma, dove vederla in TV e in streaming

Buon margine quello dei tedeschi che però non possono dormire sonni tranquilli. I capitolini, infatti, hanno le giuste qualità per bissare il risultato dello scorso anno, ovvero raggiungere la finale.

Tra Bayer Leverkusen e Roma ci si attende una sfida spettacolare, ecco dove vederla in TV. La semifinale di ritorno sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1. In alternativa, la si potrà seguire, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K. Infine, chi vorrà vedere la partita in streaming potrà farlo su Rai Play, DAZN, Sky GO e NOW.

La telecronaca Rai è stata affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Fabio Caressa e Beppe Bergomi commenteranno le emozioni della BayArena su Sky, mentre DAZN ha scelto Pierluigi Pardo.

Bayer Leverkusen-Roma in TV: Rai 1, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Sport 4K.

Bayer Leverkusen-Roma in streaming: Rai Play, DAZN, Sky GO, NOW.

Quando e dove si gioca

Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno di Europa League, andrà in scena giovedì 9 maggio, alle ore 21:00, alla BayArena di Leverkusen.

Probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Xabi Alonso schiererà la sua squadra con il 3-4-3. Tra i pali dei tedeschi ci sarà Kovar. La retroguardia sarà composta da Stanisic, Tah e Tapsoba. Sulla banda di destra spazio alla corsa di Frimpong, mentre quella di sinistra sarà occupata da Grimaldo.

In mezzo al campo, largo al duo composto da Palacios e Xhaka mentre in avanti il tridente sarà formato da Adli, Boniface e Wirtz.

Daniele De Rossi con un solo dubbio: Paulo Dybala. Il fuoriclasse argentino ha accusato un problema contro la Juventus e il tecnico italiano deciderà all’ultimo se schierarlo dal primo minuto o in corsa. La Roma partirà con il 4-3-3.

Tra i pali dei giallorossi scenderà in campo Svilar. Celik, Mancini, Ndicka e Spinazzola formeranno la retroguardia. Paredes avrà le chiavi del centrocampo, al suo fianco fiducia in Cristante e Pellegrini. In avanti, Baldanzi pronto a partire titolare se l’argentino non ce la farà, al suo fianco confermati Lukaku ed El Shaarawy.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. Allenatore: Xabi Alonso.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Le quote

Il Bayer Leverkusen, nella partita d’andata ma più in generale in questa stagione, ha dimostrato di essere una vera e propria corazzata. La Roma, invece, ha vissuto di alti e bassi e in più avrà lo svantaggio di giocare in trasferta. Per questo motivo, le maggiori agenzie di scommesse danno il segno 1 a 1.50, l’X a 4.50 e il segno 2 a 6.00.

