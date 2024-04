Il Bayern Monaco sfida il Real Madrid nella prima semifinale d’andata della Champions League 23/24: ecco dove vederla, quali sono le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida dell’Allianz Arena.

Bayern Monaco Real Madrid, semifinale d’andata di Champions League

All’Allianz Arena il Bayern Monaco sfida il Real Madrid nella semifinale d’andata della Champions League 23/24. I bavaresi, dopo la vittoria contro l’Arsenal ai quarti e lo Scudetto perso contro il Leverkusen, sono pronti a giocarsi il tutto per tutto per non chiudere la stagione senza neanche un titolo in bacheca.

Dall’altra parte il Real Madrid, dopo la vittoria ai rigori contro il Manchester City, affronta la squadra di Tuchel consapevole di essere la favorita sulla carta per alzare al cielo il prossimo 1 giugno la coppa dalle grandi orecchie.

I bavaresi dal canto loro cercano una finale che manca dal 2020 quando, la squadra allora allenata da Flick, vinse la Champions nella finale di Lisbona contro il PSG. I blancos, invece, mancano dalla partita più importante di tutte dal 2022, quando la squadra di Ancelotti si impose di misura sul Liverpool.

Bayern Real Madrid, dove vederla in TV e streaming

La gara, il cui calcio d’inizio è previsto per le 21.00 del 30 aprile 2024, è trasmessa in chiaro su Canale 5, con i clienti Sky che possono seguirla anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K o sul canale 251 del satellite.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi davanti al piccolo schermo, la partita è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity o sul sito di Sportmediaset. In alternativa, anche su SkyGo (per i clienti Sky) o ancora su NOW, acquistando il pacchetto ‘Pass Sport’. La telecronaca è affidata su Sky ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani, mentre Mediaset non ha ancora comunicato i nomi dei telecronisti.

Le formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane. All. Tuchel.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti.

Le quote dei bookmakers

I bookmakers vedono leggermente in vantaggio il Bayern Monaco, con il segno 1 dato tra il 2.40 e il 2.50. Il pari è dato tra 3.25 e 3.65, mentre la vittoria del Real Madrid si aggira tra il 2.70 ed il 2.80.

