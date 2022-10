Ultima chiamata per la Juventus di Massimiliano Allegri che questa sera dovrà vincere contro il Benfica per poter continuare a sperare. Una partita difficile, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Il complicato inizio di stagione dei bianconeri li ha condotti a una situazione quasi tragica in Champions League, costretti a vincere le rimanenti partite sperando in un passo falso delle dirette concorrenti. La prima delle ultime due sfide mancanti andrà in scena questa sera, al Da Luz di Lisbona, si giocherà Benfica-Juventus, una partita che sa tanto di rivincita. Scopriamo dove vederla in TV.

Benfica-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

Vincere per sperare consci che i tre punti potrebbero non bastare, questa è la delicata situazione in cui si trova la squadra di Massimiliano Allegri.

La sola vittoria conquistata fino a qui rende il passaggio del turno una chimera, quasi irraggiungibile ma fino a che a parlare non sarà la matematica i bianconeri ci proveranno.

Saranno molti gli appassionati di calcio a voler seguire la sfida e a voler sapere dove vederla in TV, Benfica-Juventus andrà in onda in chiaro su Canale 5.

Per gli abbonati a Sky, invece, la partita sarà visibile su Sky Sport Football al canale 252 del satellite.

Chi invece volesse seguire la partita in streaming potrà farlo su Mediaset Infinity, su Sky Go e su NOW TV.

Il commento su Canale 5 sarà affidato a Massimo Callegari e Roberto Cravero mentre su Sky a Maurizio Compagnoni e a Luca Marchegiani.

Orario e dove si gioca

Una volta capito Benfica-Juventus dove vederla in TV e in streaming andiamo a scoprire anche l'orario e dove si gioca.

La partita andrà in scena questa sera, martedì 25 ottobre, alle ore 21:00 allo stadio Da Luz di Lisbona.

I bianconeri saranno impegnati dunque fuori casa in uno stadio gremito che offrirà una bellissima cornice alla serata di Champions League.

Probabili formazioni Benfica-Juventus

Massimiliano Allegri è conscio che non vincere significherebbe definitivamente dire addio all'obbiettivo passaggio del turno, e sta cercando la ricetta giusta perché ciò non accada.

Probabilmente riproporrà il 3-5-2, la doppia punta piace al tecnico livornese che con questa configurazione potrà anche sempre essere ben coperto in fase difensiva.

Davanti non dovrebbero esserci sorprese, Vlahovic e Milik scalpitano e Kean dovrebbe partire dalla panchina.

Dietro persiste il ballottaggio tra Rugani e Alex Sandro per comporre la difesa a tre assieme a Danilo e Bonucci.

Prima convocazione anche per il classe 2003 Iling, dopo il recente esordio in Serie A.

Di Maria, Bremer, Paredes e De Sciglio sono gli indisponibili di lusso, oltre a Chiesa e Pogba che sono invece i lungodegenti.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, A.Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Florentino; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. Allenatore: Schmidt.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Classifica Juve in Champions

La Juventus si trova in una situazione molto delicata, in quattro partite i bianconeri sono riusciti a racimolare solamente tre punti e ora condividono l'ultima posizione del gruppo con il Maccabi Haifa.

Proprio l'inaspettata sconfitta contro quest'ultimo pesa tantissimo, non era nei piani di nessuno e sarebbe stata utile per avvicinarsi alla coppia di testa.

La distanza da una posizione utile per il passaggio del turno è di ben cinque punti, alla Juventus non serve solamente essere perfetta ma serve anche un miracolo.

Una tra Paris Saint Germain e Benfica deve perdere punti contro il Maccabi Haifa e, per quanto abbiamo visto fino a qui in questa stagione, è un'eventualità poco probabile.

La squadra di Massimiliano Allegri dovrà comunque fare il suo e vincere entrambe le ultime sfide rimaste, a partire da questa sera contro il Benfica.

La Classifica del Gruppo H:

PSG, 8 punti Benfica, 8 punti Juventus, 3 punti Maccabi Haifa, 3 punti

La Juventus passa il turno se...

Alla luce di quanto abbiamo visto fino a qui appare chiaro che una sconfitta questa sera non è contemplata, così come non lo è il pareggio.

Non vincere questa sera significherebbe dire addio matematicamente alla Champions League e sperare di raggiungere l'Europa League.

La Juventus passa il turno se riesce a vincere contro Benfica e Paris Saint Germain, e già di per sé è un'impresa ardua, il tutto però è ancora più complicato.

Infatti, almeno una delle due squadre sopracitate deve perdere punti contro il Maccabi Haifa.

Nel calcio nulla è impossibile e la prova l'abbiamo avuta diverse volte, alla squadra di Massimiliano Allegri serve bravura e fortuna, e non è detto che con l'una non arrivi anche l'altra.

La Juve osserva Grimaldo

Questa sera la dirigenza della Juventus, oltre che a osservare la partita, prenderà appunti su Grimaldo, profilo che interessa per puntellare la corsia di sinistra.

L'esterno del Benfica è l'indiziato numero uno per sistemare la fascia sinistra, dato che Alex Sandro sembra un lontano parente del giocatore che abbiamo visto in passato e De Sciglio è costretto agli straordinari.

Il terzino spagnolo è in scadenza di contratto e può rappresentare un'opzione più che valida per il mercato di riparazione.

