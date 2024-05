Chi è Benjamin Sesko, attaccante sloveno del Lipsia che si è fatto notare negli ultimi due anni per le sue grandi doti da attaccante. Potrebbe essere lui il prossimo obiettivo del Milan come punta centrale.

Chi è Benjamin Sesko, la carriera del calciatore

Sesko debutta all’età di 16 anni con la squadra satellite del Salisburgo, il Liefering, dove in 44 presenze in 2 anni segna la bellezza di 22 gol.

Subito notato dal Salisburgo, decidono di chiamarlo in prima squadra dove continua il suo grande periodo e contribuisce alla vittoria di 2 campionati austriaci e 1 coppa austriaca in soli due anni. Segna la bellezza di 29 gol in 79 presenze e fa persino il suo debutto in Champions League.

Nell’estate 2023 viene acquistato dal Lipsia per 24 milioni di euro, con un contratto fino al 2028. I milioni spesi sono tanti per un giovane di 20 anni, ma lui ripaga subito la fiducia. Al primo e unico anno in Germania, infatti, i dati parlano chiaro: 16 gol in 40 presenze, quasi 1 gol ogni due partite. Insomma, vanta numeri da vero bomber.

Anche in Nazionale non delude: chiamato con la Nazionale maggiore all’età di 18 anni, diventando il più giovane esordiente sloveno, gioca 29 partite giocate e segna 11 gol, aiutando la sua squadra a qualificarsi agli Europei 2024.

Le sue caratteristiche e il suo possibile futuro

Sesko è un centravanti molto abile nel colpo di testa grazie alla sua altezza (195 cm), ma non si fa mancare anche agilità, velocità e tecnica che gli hanno permesso di mettersi in mostra nel panorama europeo, entrando persino nella classifica dei 25 finalisti per l’European Golden Boy.

Il suo inizio di carriera è stato definito “alla Haaland“, visto il suo inizio di goleador al Salisburgo, il suo passaggio in una squadra tedesca, le sue caratteristiche fisiche e un incredibile fiuto per il gol, che lo hanno portato a essere definito come uno dei migliori prospetti del calcio europeo negli anni a venire.

Il suo profilo coinciderebbe perfettamente con quello cercato dai rossoneri per sostituire Giroud nella sessione di mercato estiva in preparazione della stagione 24/25. Alto, fisico, abile nel colpo di testa (proprio come il francese) e un’ottima tecnica e velocità come contorno. Darebbe quella presenza in area di rigore fondamentale per il gioco dei rossoneri, come hanno dimostrato in questi anni con Giroud e prima ancora con Ibrahimovic (suo idolo a cui ha sempre sostenuto di ispirarsi). Inoltre, l’attaccante sloveno troverebbe al Milan il suo vecchio compagno al Salisburgo, Okafor, che conosce già bene le sue caratteristiche. I diavoli intanto pensano a rinnovare anche la panchina e si susseguono i nomi sui possibili sostituti di Pioli, con l’ipotesi di Sergio Conceicao che si fa sempre più strada.

La spesa per Sesko sicuramente sarebbe ingente (si parla di una cifra tra i 50 e i 75 milioni di euro), che lo farebbe diventare l’acquisto più oneroso del club superando Bonucci nel 2017 acquistato per 42 milioni di euro.