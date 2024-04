Chi è Bento Matheus Krepski, il portiere che l'Inter vorrebbe per sostituire Sommer

La stagione 2023/2024 sta andando verso la sua chiusura e in casa Inter si sta già pensando al prossimo anno. La prima riflessione da fare riguarda i portieri: Audero non ha convinto e non verrà riscattato, mentre Sommer ha garantito ottime prestazioni culminate con 17 clean sheet, ma ha 35 anni compiuti a dicembre 2023 e non è detto che riesca a garantire questo livello di prestazioni ancora a lungo.

Marotta e Ausilio stanno perciò riflettendo su chi possa essere il nuovo portiere per il futuro dell'Inter. Ecco chi è Bento Matheus Krepski, il brasiliano che era già nel mirino dei nerazzurri per il dopo Onana e che ora potrebbe concretamente approdare a Milano.

Bento Matheus Krepski, chi è il portiere brasiliano che piace all'Inter

Bento Matheus Krepski, anche conosciuto solo come Bento, è un portiere brasiliano nato a Curitiba il 10 giugno 1999. È alto 1,90 e gioca nell'Atletico Paranaense, squadra della sua città natale, per cui ha esordito all'età di 21 anni in Copa Libertadores contro il River Plate. Dal 2022 diventa ufficialmente il portiere titolare dell'Atletico Paranaense e gioca ogni minuto a disposizione in campionato.

Il 23 marzo 2024 ha esordito con la Nazionale brasiliana nell'amichevole andata in scena a Wembley. In quella partita è riuscito a mantenere inviolata la porta verdeoro e il risultato finale ha visto vincere la Seleçao per 1-0 grazie al gol di Endrick nel finale.

Il piano dell'Inter per Bento

Già nel corso dell'estate 2023, quando i nerazzurri dovevano rimpiazzare Andre Onana e Samir Handanovic, il nome di Bento aveva fatto capolino tra gli appunti di Marotta e Ausilio. Una prima offerta all'Atletico Paranaense era stata fatta e a rivelarlo era stato proprio il portiere:

È arrivata un'offerta dell'Inter: ne ho parlato con la dirigenza e adesso il mio sogno è nelle mani del presidente.

Alla fine la trattativa saltò perché l'Inter trovò due opportunità più economiche da seguire. I due portieri che arrivarono furono Yann Sommer e Emil Audero. Il primo viene da una stagione fantastica in cui si è confermato un ottimo portiere, collezionando un totale di 17 clean sheet. Audero, invece, di spazio ne ha avuto poco e il suo prestito non verrà riscattato.

Nell'estate 2024 l'Inter avrà perciò bisogno di trovare un nuovo secondo portiere. Visto che Sommer ha 35 anni, l'idea potrebbe essere quella di comprare un giovane che possa crescere durante la stagione e in maniera graduale prendersi il posto da titolare.

Bento sarebbe il profilo perfetto sotto questo punto di vista. È giovane e ha il potenziale per diventare un portiere di livello internazionale. L'Atletico Paranaense ha una clausola di 60 milioni di euro per lui, ma ha già fatto intendere che il prezzo è trattabile e si può abbassare molto. L'offerta che soddisferebbe le casse del club brasiliano potrebbe aggirarsi a una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Nel postpartita di Brasile-Inghilterra, con un sorriso, ha risposto a un giornalista che a fine intervista gli ha detto: "Ti aspetto a San Siro".

Bento come Onana e Julio Cesar

Nei piani dell'Inter, Sommer dovrebbe fare da chioccia a Bento nella sua stagione di esordio a Milano e aiutarlo a migliorare in modo che, nel tempo, il brasiliano sia in grado di offrire le garanzie necessarie per essere il portiere titolare di una squadra che ha ambizioni europee.

Non è un programma di crescita inedito questo dell'Inter. Nella stagione 2022/2023, anche i due ex portieri interisti, Andre Onana e Samir Handanovic, hanno partecipato ad una staffetta con gli stessi ruoli. Handanovic, che all'epoca aveva 38 anni, ha iniziato la stagione come portiere titolare. Onana, invece, era appena arrivato a Milano e si era accomodato in panchina nel ruolo di secondo portiere per il futuro. La stagione ha visto poi crescere esponenzialmente il camerunense che, dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato solo durante la Champions League e la Coppa Italia, si è preso il posto da titolare tra i pali, relegando Handanovic in panchina. Onana si è poi trasformato in un'ottima plusvalenza per i nerazzurri.

Un esempio meno recente ma che per Bento potrebbe avere un certo valore è Julio Cesar, protagonista di una staffetta molto simile con Francesco Toldo. Il portiere brasiliano che ha vinto il triplete con l'Inter nel 2010, nella sua prima stagione a Milano ha iniziato come secondo portiere dietro a Toldo. Nel corso del campionato si è poi guadagnato sempre più spazio, fino a diventare il titolare scrivendo poi la storia nei nerazzurri.

In attesa di sviluppi, la crescita di Bento continua e anche la sua fama a livello internazionale sta iniziando ad attirare l'attenzione di diversi top club europei. L'Inter è avvisata.