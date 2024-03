Hai Berardi al Fantacalcio e non sai cosa fare dopo l'infortunio? Ecco l'unica soluzione

Il Sassuolo rimane senza il suo leader per il finale di stagione caldissimo: Domenico Berardi non può scendere in campo per almeno 7-8 mesi. Ecco cosa fare con il pupillo del Fantacalcio.

Il Sassuolo langue al penultimo posto in classifica: la vittoria manca dal 6 gennaio 2024, il bel gioco di Dionisi ha perso attrattiva e i neroverdi hanno cambiato ben 3 allenatori da inizio campionato. Per di più, nel corso della 27^ giornata, persa contro il Verona, gli emiliani - e i Fantallenatori- sono costretti a salutare per il finale di stagione il loro giocatore migliore. Ecco cosa fare se hai Domenico Berardi al Fantacalcio.

1. La dinamica dell'infortunio 2. Cosa fare con Domenico Berardi al Fantacalcio

La dinamica dell'infortunio

Al Bentegodi si gioca Verona-Sassuolo, scontro tra i bassifondi della classifica che risulta fondamentale per la lotta salvezza. Minuto 58: rilancio sbagliato di Montipò che Berardi raccoglie morbidamente, stoppandola di petto. È solo sulla trequarti, prepara lo scatto ma si ferma improvvisamente con un saltello innaturale: l'infortunio è evidente. La gravità della situazione sul momento non è chiara, ma subito si teme per il proseguimento della stagione. E infatti il finale di stagione 2023-2024 Berardi lo potrà guardare solamente da casa, avendo rimediato una rottura del tendine d'Achille che lo terrà fuori per almeno 7-8 mesi in tutto.

— DAZN Italia (@DAZN_IT) March 3, 2024

Cosa fare con Domenico Berardi al Fantacalcio

La notizia è sconfortante per il Sassuolo: con il suo giocatore di punta, i neroverdi hanno raccolto 19 punti in 16 partite. Una media che, tutto sommato, può portare a una salvezza tranquilla. Senza Berardi, invece, il Sassuolo ha racimolato solo un punto nelle 10 partite che il fantasista non ha giocato. Per i neroverdi si mette male: lo spettro della Serie B si aggira per Sassuolo infestando il Mapei Stadium.

Molti Fantallenatori, come ogni anno, puntavano su di lui per la buona riuscita del proprio Fantacalcio. E, come sempre, il pupillo neroverde non ha deluso le aspettative: la sua media al Fantacalcio recita 8,06, con 9 gol e due assist. La sua stagione, purtroppo, è finita precocemente e nel peggiore dei modi: nessun Fantallenatore potrà puntare più sul proprio leader in attacco, almeno fino all'anno prossimo.

La soluzione per i Fantallenatori purtroppo è solo una: dal momento che Berardi non potrà più scendere in campo per questa stagione, occorre puntare sugli altri Fantagiocatori che si hanno in rosa. Chissà se il giocatore che si tiene sempre in panchina, magari chiuso proprio da Berardi, non regali gioie inaspettate.

L'ala destra del Sassuolo deve dire addio persino a Euro 2024, per cui un Fantaeuropeo con Berardi al centro del proprio attacco non sarà possibile. Ma non disperate: per il campionato 2024-2025, Mimmo Berardi tornerà più motivato che mai. Il giocatore neroverde, infatti, ha dichiarato qualche tempo fa che ambisce a giocare in Champions League. Chissà se questo sogno non costituisca una motivazione in più per tornare già da subito per la prossima stagione. Intanto i Fantallenatori aspettano.