Chi è Bjorn Borg: dalla rivalità con John McEnroe al matrimonio con Loredana Berté

Undici titoli al Grande Slam divisi tra 6 al Rolland Garros e 5 - consecutivi - a Wimbledon. Il dominio incontrastato da fine anni '70 all'inizio del decennio successivo, poi il fidanzamento e il matrimonio con Loredana Berté: ecco chi è Bjorn Borg, uno dei tennisti più forti di tutti i tempi - e non solo.

Chi è Bjorn Borg, la lunga carriera di una star indiscussa del tennis

Bjorn Rune Borg nasce a Stoccolma il 6 giugno 1956, ma è cresciuto a Södertälje, nei pressi della capitale svedese. Inizia a giocare a tennis fin da giovanissimo, affermandosi come atleta di livello internazionale già da adolescente. La sua figura sarà fondamentale per il tennis: la popolarità di Borg renderà celebre anche lo sport che lo ha reso famoso a sua volta.

L'esordio nel mondo dei grandi arriva nel 1973, a soli 16 anni. A livello giovanile ha già vinto a Wimbledon e ha fatto parte della spedizione svedese della Coppa Davis. Definirlo predestinato, forse, è addirittura troppo poco. Raggiunge subito la finale di Monte Carlo, dove però viene sconfitto da Ilie Năstase, all'epoca numero uno al mondo. Arriva in finale anche a San Francisco, dove è Roy Emerson a sbarrargli la strada per il suo primo titolo in carriera. Perde ancora una finale a Stoccolma e a Buenos Aires e conquista i quarti di finale di Wimbledon. Nonostante il primo anno tra i professionisti sia senza trofei, il suo percorso verso l'Olimpo del tennis è già ben avviato: a fine stagione si trova addirittura al 18esimo posto nel ranking ATP.

L'anno successivo, appena maggiorenne, si fregia di ben 7 titoli internazionali, riuscendo anche a prendersi la rivincita su Ilie Năstase nella finale di Roma. Vince il suo primo Slam, al Rolland Garros, e si "vendica" anche della sconfitta a Buenos Aires dell'anno precedente arrivata contro Guillermo Vilas, che batte in finale all'Open di Francia. Adriano Panatta fu l'unico tennista al mondo a sconfiggere - tra l'altro per ben due volte - Borg al Rolland Garros: dopo il 1976 lo svedese non perderà più a Parigi sulla terra rossa.

Borg diventa il più giovane tennista di sempre a vincere Wimbledon (record che gli verrà soffiato da Boris Becker). Aggiunge tra il '75 e il '76 altri dieci titoli ATP, ma è dall'anno successivo che inizia il suo dominio. Borg vince ancora Wimbledon, dimostrando che il successo dell'anno precedente non fu dovuto al caldo che rallentò la superficie di gioco e agevolò il suo stile. Ad agosto '77 diventa il numero 1 al mondo spodestando Jimmy Connors, che dominava la classifica ATP da ben 160 settimane (un record, prima dell'avvento di Roger Federer).

Il 1978 è l'anno che inaugura il periodo migliore della carriera dello svedese, anche se perde la finale degli Us Open contro Connors e la semifinale all'Open di Stoccolma contro John McEnroe. Quello è il primo incontro con l'americano: i due si affronteranno ben 14 volte in quattro anni, con 7 successi a testa. La loro rivalità diventerà leggenda, travalicando i confini dei campi da tennis. Borg viene soprannominato Ice, per via del suo carattere che nulla lascia trasparire all'esterno, nemmeno quando vince. McEnroe, al contrario, è sempre stato focoso e irascibile, fin dai primi anni della sua carriera. Anche per via delle loro personalità giudicate agli antipodi, le sfide tra questi due campioni del tennis verranno sempre avvolte da un velo di leggenda ed epicità, raccontate poi in un film intitolato Borg McEnroe. La finale a Wimbledon del 1980, vinta dallo svedese, sarà giudicata la partita del secolo da moltissimi appassionati. In quell'occasione McEnroe annullò ben 5 match point a Borg, che qualche anno più tardi ammetterà - per la prima volta in vita sua - di aver avuto paura di perdere il titolo sull'erba.

Borg continua a vincere anche agli inizi degli anni '80, ma quando tutto sembra andare per il meglio, ecco che la finale degli Us Open persa contro la sua nemesi lo porta in una spirale di sconfitte e delusioni. Lo svedese non è più lo stesso: annuncerà il ritiro a soli 26 anni, suscitando un profondo shock non solo nel mondo del tennis, ma anche nel suo stesso rivale, McEnroe, che proverà a convincerlo a tornare, inutilmente. Farà ritorno solo agli inizi degli anni '90, ormai acciaccato dall'età, ma non vincerà più nessuna partita. Si ritira definitivamente nel 1993, al termine di una carriera tanto vincente quanto breve.

Dentro la vita privata di Bjorn Borg

Borg, al contrario di quanto lasciasse trasparire sul campo, gode di una personalità piuttosto eccentrica e fuori dalle righe. Si sposa per 3 volte: il primo matrimonio dura tre anni e, dopo il divorzio, gli nasce un figlio avuto da una modella svedese. Ma più di tutte fa scalpore la sua relazione con la cantante Loredana Bertè, osteggiata sia dalla stampa italiana sia da quella svedese, oltre che dalla famiglia di lui. Borg nel 1989 tenta il suicidio, ma la Bertè riesce a salvarlo. Due anni dopo i ruoli si ribaltano perché, come dichiara la stessa Loredana a "Belve":

Volevo ai suoi occhi essere all’altezza di osare anch’io. Perché era una sfida continua e io non cedevo mai. Non gli davo soddisfazioni, assolutamente.

La coppia divorzia nel 1991, al termine di una relazione burrascosa e, a tratti, psicotica. "Borg preferiva la cocaina a me. E io non potevo accettarlo", dichiarerà la Bertè più di 30 anni dopo, ospite nel celebre programma di Francesca Fagnani. Borg si risposa nel 2002 con Patricia Östfeldt, dalla quale ha un figlio che, seguendo le orme paterne, ha intrapreso la carriera tennistica. Loredana Bertè dopo il terzo matrimonio lo denuncia per bigamia, perché per l'anagrafe i due erano ancora sposati: chiede 5 milioni di euro di danni, che però non verranno mai versati.

Borg è stato un vincente e una della personalità più chiacchierate di sempre. La sua carriera tennistica è stata una vera e propria epopea almeno quanto la sua vita privata. Un atleta che, come tutti i grandi dello sport, non accettava mai di perdere, nemmeno fuori dal campo.

Quante coppe Davis ha vinto Borg?

Borg ha vinto una coppa Davis con la Svezia, nel 1975: da inizio carriera, le vittorie consecutive nella competizione furono ben 19. Il successo arrivò contro la Cecloslovacchia per 3-2. Borg, prima dell'atto finale, vinse due gare in singolo e una in doppio.