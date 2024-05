Al Signal-Iduna Park il PSG sfida il Borussia Dortmund nell’andata della seconda semifinale di Champions League: ecco dove vederla, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla partita.

Borussia Dortmund PSG, semifinale d’andata di Champions League

Il Borussia Dortmund, dopo la rimonta contro l’Atletico Madrid, ospita al Signal-Iduna Park il PSG nella semifinale d’andata. I gialloneri mancano in finale dal 2013, quando con Jurgen Klopp in panchina persero a Wembley nel derby tutto tedesco contro il Bayern.

Proprio il Bayern è stata l’avversaria del PSG nell’ultima finale di Champions giocata dagli uomini di Luis Enrique, stavolta nel 2020, a Lisbona, dove i francesi persero 1-0 con il gol di Coman.

Per l’ultima sfida tra le due formazioni invece non serve andare troppo indietro, in quanto si sono già fronteggiate nei gironi di questa Champions con i parigini che all’andata vinsero 2-0 per poi pareggiare al ritorno 1-1.

Borussia Dortmund PSG, dove vederla in TV e in streaming

La partita è visibile in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime Video ed è possibile seguirla sia su smart TV sia sull’applicazione di Prime Video, disponibile su tutti i dispositivi mobile. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Le formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique

Le quote dei bookmakers

I bookmakers danno più probabile la vittoria del PSG, con il 2 dei parigini quotato tra il 2.38 e il 2.46. Il pari è invece quotato tra il 3.50 e il 3.67, mentre la vittoria del Borussia è data tra il 2.70 e il 2.80.

Leggi anche: Dumfries e lo striscione con Theo Hernandez al guinzaglio: la FIGC apre l’inchiesta