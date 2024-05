La Champions League è il trofeo più ambito da tutte le squadre europee e per la stagione 2023/224 la finale di Wembley è tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid: ecco quando e dove si gioca.

Quando si gioca la finale Borussia Dortmund Real Madrid

La finale della coppa “dalle grandi orecchie” è in programma per il 1° giugno 2024 alle ore 21.00 in uno degli stadi con più storia del calcio: Wembley, il tempio del football a Londra.

Le Champions League già vinte dalle due squadre

Le due squadre hanno avuto un percorso molto diverso nella massima competizione europea e hanno obiettivi stagionali differenti. Il Borussia Dortmund punta a sollevare il prestigioso trofeo per la seconda volta dopo quello vinto nel 1997 contro la Juventus campione in carica del torneo.

Il Real Madrid, invece, vuole vincere per la 15^ volta il massimo trofeo europeo, confermandosi la squadra più vincente al mondo nella storia del calcio. I Blancos hanno già alzato il trofeo nelle stagioni 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022.

Il percorso dei finalisti

Il Borussia Dortmund è arrivato in finale in punta di piedi, nessuno si aspettava la presenza di una squadra che è uscita dalla coppa di Germania agli ottavi di finale contro lo Stoccarda per 2-0 e che non è mai entrata nella lotta scudetto della Bundesliga. Al di là di ogni pronostico, invece, la squadra tedesca ha battuto il PSG ed è in finale di Champions, guidata da Edin Terzic (con un passato da tifoso nel muro giallo del Borussia Dortmund) e capitanata da Marco Reus, alla sua ultima stagione con la maglia giallonera.

I tedeschi hanno sostenuto un ottimo percorso ai gironi, perdendo soltanto una partita con il PSG all’andata, pareggiando con il Milan in casa e con gli stessi parigini in Germania. Il resto delle partite sono dei successi: 2 vittorie con il Newcastle e vittoria netta per 3-1 a Milano. Agli ottavi di finale passa contro il PSV Eindhoven, pareggiando l’andata in Olanda per 1-1 e vincendo il ritorno in Germania per 2-0. I quarti di finale sono i più tosti dell’intero percorso, contro l’Atletico Madrid perdono in Spagna per 2-1 ma riescono a rimontare il tutto nella gara di ritorno per 4-2. Nelle semifinali hanno incontrato di nuovo il PSG e la strada sembrava totalmente in salita. I tedeschi però, stupiscono tutti vincendo sia l’andata sia il ritorno per 1-0 in entrambi gli scontri.

Il Real Madrid, invece, inizia la competizione con un girone sulla carta facile e che rispetta le aspettative, vincendo tutte e 6 le partite e qualificandosi a punteggio pieno agli ottavi di finale. Negli ottavi di finale incontrano i tedeschi del Lipsia, che causano più di qualche problema alla formazione spagnola. Alla fine, però, la squadra di Ancelotti è riuscita a qualificarsi grazie alla vittoria in Germania per 1-0 e il pareggio al Bernabeu per 1-1. I quarti di finale sono puro spettacolo, incontrando il Manchester City in quella che è stata definita una finale anticipata. Le aspettative non vengono deluse, con un rocambolesco 3-3 all’andata in Spagna e un modesto 1-1 al ritorno in Inghilterra, terminando così la partita ai calci di rigore.

Le semifinali costringono i Blancos ad affrontare un altro avversario tostissimo, il Bayern Monaco di Harry Kane. La semifinale di andata termina 2-2 in Germania e quella di ritorno sembrava già conclusa al minuto 87, quando il Bayern conduceva per 1-0. I Blancos però hanno dimostrato ancora una volta che non si arrendono mai, ribaltando il risultato con due gol di Joselu in 3 minuti.

