La Juve è sempre più protagonista di questa sessione di calciomercato estiva. La dirigenza bianconera, dopo i colpi Pogba e Di Maria, ha infatti concluso ormai per un altro acquisto di enorme spessore, ovvero quello di Gleison Bremer. La Vecchia Signora, nel giro di pochissime ore, ha messo in atto l'accelerata decisiva sorpassando e battendo la concorrenza dell'Inter, che da mesi sembrava in nettissimo vantaggio nella corsa al forte centrale difensivo. Massimiliano Allegri vede così formarsi sempre di più la squadra per la nuova stagione calcistica.

Juve, Bremer è bianconero: Inter beffata

La Juventus è intenzionata a fare grandissime cose nella stagione che inizierà ufficialmente tra meno di un mese. La società bianconera, per la nuova annata, vuole assolutamente tornare ad alzare trofei dopo la prima stagione a digiuno dopo tantissime annate caratterizzate da vittorie e successi. Per questo, la campagna di rafforzamento in questa sessione estiva di calciomercato si sta rivelando per ora sontuosa, con la rosa bianconera che vede ora al suo interno tre nuovi pezzi da novanta.

Dopo gli arrivi a Torino di Paul Pogba, ritornato a Vinovo dopo l'esperienza al Manchester United, e di Angel Di Maria, voglioso di un'ultima grande esperienza europea dopo gli anni trascorsi al Paris Saint Germain, la Vecchia Signora ha infatti concluso anche per l'acquisto di Gleison Bremer, il centrale del Torino premiato con il titolo di miglior difensore dell'ultima stagione di Serie A. Un colpo sensazionale, confezionato nel giro di pochissime ore e che ha permesso di soffiare un possibile grande rinforzo agli storici rivali dell'Inter.

Fin dalla sessione invernale del calciomercato, la corsa al centrale difensivo brasiliano aveva sempre visto in netto vantaggio l'Inter, che era forte di un accordo raggiunto da tempo con lo stesso calciatore. L'arrivo in nerazzurro di Romelu Lukaku, unito ai tempi sempre più lunghi della trattativa per la cessione di Skriniar al PSG che potrebbe a questo punto saltare, ha finito però col favorire la Juventus, che ha immediatamente colto la palla al balzo per giungere alla conclusione dell'affare.

Come riportato anche dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri, forti dell'ingente somma di denaro ricavata dalla cessione di de Ligt al Bayern Monaco, hanno subito potuto presentare al Torino un'offerta molto più alta di quella dei rivali. Con l'Inter ferma da tempo ad una proposta di 30 milioni di euro aumentata poi a 35 più il cartellino di Casadei, la Vecchia Signora ha chiuso definitivamente i giochi arrivando ad una fumata bianca per ben 41 milioni più altri 9 di bonus.

Per il Torino e per il presidente Cairo, un'offerta a dir poco irrinunciabile. Per quanto riguarda l'accordo con il diretto interessato, Bremer si legherà alla Juventus con un contratto fino al 2027, con un ingaggio da ben 6 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri può così contare su un nuovo leader per la propria retroguardia.

Juventus, Bremer mette subito a posto la difesa dopo la partenza di de Ligt

La Juventus si sta per presentare ai nastri di partenza del nuovo campionato di Serie A con una rosa di altissimo livello e con l'intenzione di tornare a lottare seriamente per lo scudetto dopo il quarto posto dell'ultima stagione. Nonostante le partenze di de Ligt e di Dybala, andato alla fine alla Roma, il livello qualitativo della rosa bianconera resta di assoluto livello grazie ai grandi tre colpi in entrata messi per ora a segno.

Dopo aver risolto il problema della non elevata qualità del centrocampo con il ritorno dal Manchester di Pogba e aver aggiunto estro e imprevedibilità al reparto offensivo con l'innesto di Di Maria, si era creato un importante buco difensivo con l'addio di de Ligt coperto in modo rapidissimo con l'acquisto del migliore difensore centrale dell'ultimo campionato di Serie A, soffiato tra l'altro ad un'acerrima rivale come l'Inter.

Con questo ulteriore nuovo arrivo, Max Allegri può lavorare con maggiore serenità, concentrandosi così in questa fase di precampionato sul cercare di far inserire al meglio i nuovi acquisti nel proprio scacchiere tattico. Tra le serie candidate per la vittoria della Serie A 2022-2023 vi è dunque anche la Juventus, che in attesa magari di altri grandi arrivi dal mercato è già pronta più che mai a tornare a fare la voce grossa.