Brighton Roma, dove vederla in TV e probabili formazioni

La Roma affronta in trasferta il Brighton nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La Roma vola in Inghilterra per affrontare il Brighton di De Zerbi nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Brighton-Roma, ottavi di finale di Europa League

I giallorossi tornano a pensare all'Europa League con l'obiettivo di strappare un pass per i quarti di finale. La gara d'andata offre agli uomini di De Rossi la possibilità di affrontare il ritorno con molta serenità, dato che all'Olimpico hanno ottenuto un pesantissimo 4-0.

Un margine importante da difendere e che consentirà alla Roma di gestire i prossimi 90 minuti. Infatti, per ribaltare la situazione, il Brighton deve compiere una vera e propria impresa, ovvero vincere con cinque reti di scarto.

Non sarà di certo semplice per la squadra di De Zerbi che però, come di consueto, ci proverà fino alla fine per onorare la competizione e per tentare il colpaccio di fronte al proprio pubblico.

Brighton-Roma, dove vederla in TV e in streaming

Gli inglesi cercheranno di mettere in scena un vero e proprio miracolo sportivo, i giallorossi di amministrare il grande vantaggio conquistato all'andata. È tutto pronto al Falmer Stadium, ecco dove vedere la partita in TV.

Brighton-Roma sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8. In alternativa, si potrà vedere, previo abbonamento, su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport. Infine, chi vorrà seguire la partita in streaming potrà farlo su DAZN, Sky GO e NOW, effettuando l'accesso e abbonandosi.

DAZN ha scelto Stefano Borghi per commentare la sfida. Su Sky e TV8, invece, le voci saranno quelle di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Quando e dove si gioca

Brighton-Roma, partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, andrà in scena giovedì 14 marzo, alle ore 21:00, al Falmer Stadium di Brighton.

Probabili formazioni di Brighton-Roma

Roberto De Zerbi, con l'obiettivo di compiere l'impresa e di ribaltare il 4-0 dell'andata, schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1. A difendere i pali degli inglesi sarà Verbruggen. Davanti a lui partiranno Lamptey a destra e Igor a sinistra, mentre Dunk e van Hecke occuperanno il centro della retroguardia.

Il duo di centrocampo sarà composto da Gilmour e Gross mentre sulla trequarti, alle spalle di Welbeck punta centrale, spazio alla fantasia di Buonanotte, Enciso e Adingra.

Daniele De Rossi potrà far riposare qualche pedina importante in vista dei prossimi impegni, via libera dunque al turnover ragionato. La Roma scenderà in campo con il 4-3-3.

In porta ci sarà Svilar, davanti a lui la difesa a quattro sarà composta da Celik, Mancini, N'Dicka e Spinazzola. In mezzo al campo Cristante siederà in cabina di regia, al suo fianco fiducia nel giovane Bove e in Pellegrini. In avanti le novità più importanti, fuori Lukaku e Dybala, al loro posto probabile l'impiego di Baldanzi e Azmoun con El Shaarawy.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Igor; Gilmour, Gross; Buonanotte, Enciso, Adingra; Welbeck. Allenatore: De Zerbi.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Il pronostico

La Roma avrà il compito di amministrare il risultato e di non complicare il discorso qualificazione. Per farlo, dunque, dovrà innanzitutto cercare di non subire gol, ma non sarà semplice contro il Brighton.

Gli uomini di De Zerbi sanno essere pericolosi e lo hanno spesso dimostrato nel corso di questa stagione. Inoltre, sanno bene che per compiere l'impresa dovranno trovare presto la via della rete.

Per questi motivi, oltre che per il fattore campo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Brighton parte favorito.

