Perché i calciatori scappano dall’Arabia Saudita, ecco i motivi

Dopo il boom nel calciomercato estivo, periodo nel quale molti campioni si sono spostati verso la Saudi League, ora i calciatori tentano di fare il percorso inverso e cercano di ritornare in Europa. Ecco perché i calciatori scappano dall’Arabia Saudita.

Sembrano lontani i tempi in cui il campionato arabo infiammava il calciomercato con colpi da novanta e fondi praticamente illimitati. Sono invece trascorsi solamente alcuni mesi dalla sessione estiva di trasferimenti, ma evidentemente sono bastati ad alcuni calciatori per capire che il campionato arabo non fa per loro.

Da quando il mercato invernale si è ufficialmente attivato, non sono arrivati colpi a sorpresa e anzi, al contrario, sono più le voci che vedono alcuni campioni fare retromarcia. Tutto è iniziato con Karim Benzema e con la sua ormai famosa fuga natalizia.

Una vacanza concordata con la sua attuale squadra, l’Al-Itthiad, nella quale ha fatto ritorno a Madrid per trascorrere del tempo in quella città che è stata la sua casa per svariati anni. Le voci attorno al campione francese però si infittiscono, e secondo quanto è trapelato l’ex stella dei Blancos si sarebbe già stancato del campionato arabo.

Il tutto a soli sei mesi di distanza da quando ha deciso di salutare la capitale spagnola per affrontare una nuova e avvincente sfida, almeno questo è quello che pensava, il tutto condito da un lauto compenso che di certo ha contribuito nella scelta.

È finita qui? No di certo, perché a queste voci ne sono seguite altre che vedono coinvolti altri calciatori di grosso calibro che al momento militano nella Saudi League.

Quali giocatori vogliono lasciare l’Arabia Saudita

Karim Benzema potrebbe non essere il solo a voler tornare in Europa, o comunque a voler cambiare aria. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, ci sarebbero altri giocatori che vogliono scappare dall’Arabia Saudita e sono tutti volti noti che hanno cambiato casacca solamente pochi mesi fa.

Parliamo ad esempio di Jordan Henderson, giocatore di sicuro affidamento che al momento è sotto contratto con l’Al-Ettifaq. Su di lui si era fiondata anche la Juventus che poi però, nelle ultime ore, ha deciso di desistere.

Stesso discorso anche per Seko Fofana, che attualmente fa parte della rosa dell’Al-Nassr, e per Merih Demiral che invece milita all’Al-Ahli. Entrambi sembravano poter approdare in Serie A già in questa sessione di mercato, su di loro c’era infatti l’interesse del Napoli, ma alla fine il tutto si è concluso in un nulla di fatto.

A questo punto la domanda è lecita: perché i calciatori vogliono scappare dall’Arabia Saudita dopo aver militato in questo campionato per soli pochi mesi? Cerchiamo di rispondere a questa domanda affrontando la questione sotto diversi punti di vista.

Perché i calciatori vogliono lasciare il campionato arabo

Iniziamo subito da un aspetto molto importante, ovvero le premesse con cui questi giocatori hanno scelto il campionato arabo. Durante le scorse sessioni di calciomercato, il boom di acquisti ha sicuramente destato l’interesse dei media e non solo, creando attorno alla Saudi League un livello d’interesse molto importante.

Sembrava che nel giro di pochi anni questo campionato sarebbe potuto crescere ed entrare di diritto tra i top, come lo stesso Cristiano Ronaldo continua a sostenere, ma da quanto è emerso nel corso di questi mesi il percorso potrebbe essere più lungo e tortuoso.

Il livello è infatti ancora generalmente molto basso, fatto salvo per alcuni nomi di spicco come ad esempio quelli citati in precedenza, la maggior parte dei giocatori non è pronta per affacciarsi a un certo tipo di palcoscenici e quindi gli stimoli possono venire meno.

A questo si deve poi aggiungere che gli stadi di rado sono invasi dai tifosi e che alcune partite hanno un apporto di pubblico molto basso rispetto ai top campionati da cui provengono le stelle. Lo stesso vale anche per i media che non sono particolarmente interessati alla Saudi League, eccezion fatta per qualche partita di cartello.

A questo si deve poi aggiungere una differenza culturale molto evidente e non è affatto semplice adattarsi a un altro modo di vivere, come lo è del resto in ogni trasferimento. Dunque i calciatori vogliono lasciare l’Arabia Saudita per diversi fattori, e tutti sono chiaramente importanti, non rimane che scoprire se ci sarà un esodo all’inverso.

