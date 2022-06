Angel Di Maria è ormai in procinto di arrivare alla Juventus. Con il suo arrivo, ecco che la storia dei calciatori argentini in Serie A si arricchisce sempre di più. Ecco chi sono i più costosi di sempre nel massimo campionato italiano di calcio, con i bianconeri sempre presenti.

Calciatori argentini Serie A più costosi

L'arrivo di Angel Di Maria alla Juventus sembra ormai cosa fatta. Il calciatore argentino non si prospetta tra i più costosi di sempre in Serie A, in termini di soldi per il trasferimento, in quanto si è liberato a zero dal PSG. Tuttavia, l'ingaggio non è molto contenuto.

Riguardo, infatti, le cifre per il contratto del Fideo, ecco che questo prevede circa 7 milioni di euro all'anno, con alcuni dettagli relativi ai bonus da limare. Il tutto per un solo anno di durata, il che si sposa con gli obiettivi di Di Maria, che vuole giocare il mondiale e poi rientrare in patria per la stagione 2023/2024.

L'argentino più costoso

Detto di Angel Di Maria, ecco che tra i calciatori argentini più costosi della Serie A spunta al primo posto Gonzalo Higuain. Anche stavolta c'entra la Juventus, che lo prelevò dal Napoli nella stagione 2016/2017 per ben 90 milioni di euro, una cifra monstre per il nostro campionato, superata solo dall'acquisto della Vecchia Signora per Cristiano Ronaldo, costato 117 milioni di euro.

Sempre l'ex numero nove bianconero, inoltre, è presente nella classifica per due volte. Già precedentemente, infatti, era stato acquistato dal Napoli per 39 milioni nella stagione 2013/2014, per sostituire Cavani. Detto fatto, Higuain riuscì a raggiungere l'impresa di segnare 36 gol in un solo campionato di Serie A.

Juventus e argentina

La storia della Juventus è molto legata, soprattutto negli ultimi due decenni, all'Argentina. Tra i calciatori argentini arrivati nelle fila dei bianconeri nelle ultime stagioni, infatti, oltre a Higuain, è presente pure Paulo Dybala. Questi è stato acquistato nel 2015/2016 dal Palermo, per 41 milioni di euro, e per anni ha fatto la fortuna della Vecchia Signora.

Ancora, inoltre, per mettere a posto il bilancio, la società bianconera ha anche acquistato dal Genoa nella stagione 2019/2020 il centrale di difesa Romero, per 31,5 milioni di euro. Questi, tuttavia, non ha mai giocato in prima squadra, anzi ha fatto le fortune dell'Atalanta.

Hernan Crespo

Così come Higuain, anche Hernan Crespo è presente per ben due volte nella classifica dei calciatori argentini più costosti della storia della Serie A. Riguardo la prima, essa risale all'annata 2000/2001, quando l'attaccante passò dal Parma alla Lazio per circa 56 milioni di euro.

In seguito, ancora, viste le difficoltà della società biancoceleste che arrivò vicino al fallimento, ecco che nella stagione 2002/2003, Crespo dovette passsare all'Inter, per 40 milioni di euro. Tuttavia, ai nerazzurri non trovò grandissima fortuna, tanto da passare in prestito ai cugini del Milan.

Batistuta

Uno dei giocatori argentini più forti di sempre, anch'esso attaccante come Crespo e Higuain, è di sicuro Gabriel Omar Batistuta. Questi arrivò alla Fiorentina dal Boca Juniors per appena 2,5 milioni di euro, e da sconosciuto divenne il più grande attaccante dell'epoca.

Bati-gol, così come venne rinominato per via delle sue tante segnature, non riuscì a vincere lo scudetto a Firenze, e quindi passò alla Roma nella stagione 2000/2001. In giallorosso arrivò per circa 36 milioni di euro, e insieme a una super squadra agli ordini di mister Capello, conquistò il tricolore.

Il caso Maradona

Inutile dire, ovviamente, che il migliore argentino che si sia mai visto in Serie A, è stato Diego Armando Maradona. Questi fu acquistato dal Napoli nel 1984, per una cifra record all'epoca, ovvero 13 miliardi e mezzo di lire, che in pratica fu l'acquisto più costoso della storia del calcio fino a quel momento.

Il dieci per eccellenza riuscì a conquistare non solo la piazza partenopea, ma anche due storici scudetti, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e la Coppa Uefa. Difatti, l'impatto avuto da Maradona è il più grande che un argentino, ma in generale un giocatore, abbia mai avuto su una squadra di calcio.

