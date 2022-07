Ieri il contratto di molti giocatori è scaduto e ora sono alla ricerca di un nuovo club che se ne assicuri le prestazioni. Ecco la lista dei calciatori svincolati in Serie A, fanno gola a molti!

Dybala, Mertens e Belotti sono solo alcuni tra i calciatori svincolati in Serie A cher fanno gola a molti club, possono decisamente infiammare il calciomercato estivo. Sulle loro tracce ci sono molte squadre disposte a trattare e a procedere con l'ingaggio, non sarà però semplice battere la concorrenza e assicurarsi le prestazioni di questi campioni, ecco la lista.

Calciatori svincolati Serie A, Paulo Dybala

La storia d'amore tra Paulo Dybala e la Juventus è giunta al termine, e ora è uno dei prezzi pregiati del calciomercato estivo.

Ha fatto parecchio discutere la decisione di non rinnovare il contratto all'attaccante argentino, ritenuto dai tifosi un giocatore inamovibile oltre che il fulcro del progetto.

L'intesa riguardante le cifre dell'ingaggio, però, non si è trovata e non c'è alcuna certezza sul come siano andate realmente le cose.

Secondo alcune indiscrezioni l'entourage della Joya aveva già preso contatti con Marotta e l'Inter, e questo avrebbe infastidito la dirigenza juventina.

Secondo altre, invece, alla base di tutto ci sarebbe la questione economica legata anche alla continuità di rendimento.

In queste ultime stagioni, infatti, Paulo Dybala è stato martoriato dagli infortuni che ne hanno condizionato non solo la continuità ma anche la resa.

Comunque siano andate le cose la realtà dei fatti è che l'attaccante argentino rientra tra i calciatori svincolati in Serie A, e ora è alla ricerca di una nuova sistemazione.

L'Inter è molto più di una semplice suggestione, anche se per potersi permettere il suo ingaggio deve prima lavorare in uscita.

Sanchez e Correa sono i primi dati per partenti, dietro il PSG si avvicina sempre di più a Skriniar, in qualunque caso se Dybala dovesse arrivare formerebbe con Lukaku e Lautaro Martinez un attacco stellare.

Su di lui ci sono anche il Milan, la Roma e il Siviglia, gli 8 milioni richiesti dal giocatore però sembrano essere un ostacolo insormontabile, a questi bisogna inoltre aggiungere i 10 milioni di commissione richiesti dal suo agente Antun.

Dries Mertens

Dries Mertens negli anni è diventato un napoletano acquisito e questo per via del feeling che si è creato tra il giocatore e la città.

I tifosi sono innamorati di lui, lui è innamorato dei suoi tifosi nonostante questo, però, il suo contratto è scaduto e ora è ufficialmente svincolato.

De Laurentis non ha intenzione di assecondare la richiesta di 5 milioni di euro di stipendio, e ha deciso di non rinnovare il contratto.

Il giocatore belga ha anche proposto di diminuire l'ingaggio, abbassandosi lo stipendio pur di rimanere a Napoli.

Ora tutto sta nelle mani della dirigenza che deve riflettere e capire se Mertens fa ancora parte del progetto tecnico.

L'attaccante ha comunque mercato, sia in Italia che all'estero, l'interesse della Lazio è forte e il giocatore potrebbe così riabbracciare Maurizio Sarri che è un suo grande estimatore.

Nelle prossime ore ci sarà la certezza sul suo futuro, riuscirà il "Ciro" belga a rimanere a Napoli?

Andrea Belotti

Tra i calciatori di Serie A svincolati troviamo anche il Gallo Andrea Belotti, che dopo alcune stagioni sottotono ne ha appena disputata una su buoni livelli.

Nel corso di tutto l'anno non si è mai interrotto il dialogo tra la dirigenza e il giocatore, ma non ci sono vie percorribili per vedere l'attaccante italiano continuare a vestire i colori Granata a Torino.

Il Monaco è la squadra più vicina al Gallo che però preferirebbe rimanere in Italia, Milan, Roma e Atalanta hanno sondato il terreno così come lo ha fatto il Monza, al momento però non c'è stato nulla di concreto.

Alessio Romagnoli

Arrivato con grandi aspettative Alessio Romagnoli è diventato anche capitano del Milan, senza però trovare mai veramente il feeling giusto con l'ambiente.

La dirigenza rossonera non ha intenzione di rinnovare il suo contratto e non ci sono segni di apertura.

Da mesi è aperta una trattativa con la Lazio e a ballare ci sono solamente 300.000 euro, Lotito non molla la presa e nemmeno il giocatore.

Si è inserito dunque il Fulham che ci prova, sarà la Premier League il nuovo campionato del centrale italiano?

Federico Bernardeschi

Tra i calciatori svincolati in Serie A troviamo anche Federico Bernardeschi, reduce da 4 stagioni trascorse a Torino con la Juventus.

Non ci sarà il rinnovo di contratto e l'ex Fiorentina è sembrato molto vicino al Napoli di Spalletti, la trattativa si è raffreddata ma la meta più plausibile rimane questa, il Milan invece rimane distante.

Luiz Felipe e Thoma Strakosha

Tra i calciatori svincolati in Serie A ne troviamo due della Lazio: Luiz Felipe e Strakosha.

Il primo è stato sicuramente uno dei più positivi nelle ultime stagioni e non sorprende che abbia già trovato squadra.

Il Betis Siviglia ha già puntato forte su di lui offrendogli un quadriennale da 3,2 milioni di euro a stagione.

Il portiere albanese invece giocherà in Premier League, rimane da capire se sceglierà il Fulham o il Chelsea.

Djuricic, Vecino e Keita Balde

Concludiamo la lista dei calciatori svincolati in Serie A con gli ultimi 3 nomi, e partiamo da Djuricic giocatore del Sassuolo reduce da una stagione disputata sottotono.

Per lui l'unica offerta concreta è arrivata dal Torino, la Lazio invece si è defilata ma rimane in attesa di capire gli sviluppi.

Vecino ha trascorso un'intera stagione in panchina lontano dai radar di Simone Inzaghi.

Non rinnoverà il contratto ma per il momento l'unica offerta è arrivata dal Botafogo, rimane quindi in attesa di una chiamata europea.

Keita Balde, nonostante la retrocessione con il Cagliari, rimane un uomo con molto mercato sia in Italia che all'estero.

Sampdoria, Udinese Galatasaray e PAOK Salonicco sono le più interessate, vedremo quale destinazione sceglierà.