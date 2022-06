Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, Lukaku e Dybala sono due nomi molto caldi ma potranno arrivare? Ecco la situazione in entrata e in uscita.

Il calciomercato dell'Inter è già iniziato e i nomi sulla lista di Marotta sono molti e interessanti. Lukaku e Dybala sono i primi della lista e i contatti con i due entourage ci sono stati e continuano a esserci. Ci sono possibilità di portare i due attaccanti a Milano? Vediamo la situazione in entrata e in uscita dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, la situazione Lukaku

Il calciomercato dell'Inter parte da un grande presupposto: è necessario muoversi sul mercato nel reparto offensivo.

Questo non tanto perché i gol non siano arrivati ma più che altro perché manca un bomber di razza, lo stesso che invece è stato Lukaku nel suo periodo trascorso a Milano.

Il Chelsea, nella scorsa sessione estiva di calciomercato, se n'era assicurato le prestazioni sborsando ben 115 milioni di euro ma la sua resa è stata sotto le aspettative.

Basta paragonare i numeri per capirlo, nel periodo trascorso in Serie A il bomber belga ha giocato 95 partite segnando 64 reti, in Premier League invece, nell'ultima stagione, ha giocato 44 partite segnando però solamente 15 gol.

Oltre a questo, le prestazioni non sono state all'altezza dell'importo speso e ora i Blues vogliono venderlo e anzi, si troveranno costretti a svenderlo.

L'Inter dunque, attraverso Marotta, sta sondando la situazione e ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore che non ha mai nascosto il desiderio di tornare a Milano.

Le possibilità di un suo ritorno ci sono, e Beppe Marotta non lo ha mai negato, ha però detto che serve pazienza e che non c'è "nessuna fretta".

Alla luce di quanto detto finora, si può capire che il giocatore gradirebbe tornare, la società sarebbe disposta ad accoglierlo e il Chelsea a venderlo, il grosso dubbio rimane sulle cifre dell'affare.

L'incontro con il suo entourage

Il calciomercato dell'Inter dunque è già in pieno svolgimento e Lukaku è un nome che interessa e non poco.

L'attaccante belga è stato uno dei protagonisti dello scudetto vinto nella scorsa stagione e ora potrebbe tornare a vestire i colori nerazzurri.

Marotta però ha predicato calma e pazienza, non c'è alcuna fretta o almeno questo è quello che ha dichiarato alla stampa.

Lunedì però incontrerà l'avvocato di Lukaku, il quale ha cambiato agente nel corso degli ultimi mesi, per capire la situazione e se ci sono i presupposti per intavolare una trattativa.

Insomma, la situazione potrebbe sbloccarsi già a breve, ovviamente se ci sarà un'intesa di massima tra club e giocatore.

La situazione Dybala

Il calciomercato dell'Inter si era già infiammato alcune settimane fa quando si è vociferato di un probabile approdo a Milano di Paulo Dybala.

La notizia ha provocato un vero e proprio terremoto dato che l'attaccante argentino potrebbe accasarsi dagli acerrimi rivali di sempre della Juventus.

L'accordo tra il giocatore e il club torinese sul rinnovo del contratto non è stato trovato, e la Joya ha già salutato i suoi tifosi anche attraverso un lungo pianto nella sua partita d'addio.

Lacrime iconiche che rivelano una sicura partenza, la destinazione però non è ancora sicura.

L'Inter ci sta provando e sembra essere un passo avanti a tutte le altre concorrenti, l'attaccante argentino ricordiamo che arriverebbe a costo zero e che l'unico problema sarebbe quello di soddisfare le sue richieste di contratto.

Sappiamo bene che la società nerazzurra, nonostante abbia sanato il più possibile il proprio bilancio, non naviga nell'oro e anche se arrivasse a costo zero il giocatore rappresenterebbe comunque una spesa.

Dunque sarebbe necessario agire sul mercato in uscita per liberare qualche esubero, e Marotta ha già dei nomi in mente.

Dybala-Inter è un'operazione che si può fare, la Joya potrebbe ritrovare il dirigente con cui si era trovato molto bene già alla Juventus e che gli ha sempre dimostrato molta stima.

Se Lautaro Martinez inoltre non partisse, potrebbe formare con lui un attacco stellare impreziosito ulteriormente da Lukaku.

Sullo sfondo però aleggia incertezza sui sentimenti del giocatore che approdando dai nerazzurri tradirebbe la piazza che lo ha accolto per molti anni.

I tifosi juventini difficilmente tollererebbero un trasferimento dai nemici, e questo Dybala lo starà sicuramente considerando.

Alla sua porta ha già bussato anche la Roma di Mourinho, una destinazione più romantica considerando che a sponsorizzare l'operazione è stato Totti.

Attenzione però anche ai club provenienti dall'estero, Liga e Premier League su tutti.

Perisic ai saluti

Per uno che arriva ce n'è uno che se ne va, e il calciomercato dell'Inter in uscita sembra già aver dato più di qualche indicazione.

Il primo giocatore in partenza è Ivan Perisic, in scadenza di contratto e che non ha rinnovato anche a causa del grossolano ritardo da parte della dirigenza, proprio come lui stesso ha dichiarato.

In un primo momento sembrava che Perisic fosse destinato ad approdare alla Juventus ma poi è successo l'impensabile, il Tottenham di Antonio Conte si è inserito nella trattativa e ha chiuso lo'accordo.

Perisic dunque sarà un giocatore degli Spurs e giocherà in Premier League, con buona pace di Inter e Juventus che se lo sono visto soffiare da sotto il naso.

L'esterno doveva essere una riserva nel corso di questa stagione, e questo per l'arrivo di Gosens dall'Atalanta.

Il giocatore tedesco però si ben presto infortunato, le gerarchie sono cambiate repentinamente e il croato è tornato in prima linea.

Alla luce della stagione che ha disputato, della sua tenuta fisica e della sua professionalità, possiamo tranquillamente dire che il Tottenham ha fatto un grande colpo di mercato.

La situazione di Bastoni

Il calciomercato dell'Inter è legato anche ad alcune cessioni molto importanti al fine di sanare il bilancio.

I tifosi nerazzurri sono molto preoccupati della decisione su chi può partire, anche perché sa che non tutti hanno molto mercato.

Uno che ce l'ha eccome è Bastoni, difensore che è cresciuto enormemente e che piace moltissimo soprattutto in Premier League.

Conte lo vorrebbe al Tottenham e il Manchester United sembra pronto a dargli battaglia, due piazze importanti che non temono il costo del cartellino.

L'Inter parte da una valutazione di 65 milioni di euro, una cifra sostenibile per entrambe le squadre sopratutto per il Manchester che ci ha abituati a spese folli.

Inzaghi vorrebbe trattenerlo ma non sa se sarà possibile, staremo a vedere quale sarà la decisione della dirigenza.

Tutte le trattative dei giocatori dell'Inter

Abbiamo visto i nomi più importanti del calciomercato dell'Inter ma, ovviamente, non è finita qui. Ripercorriamo dunque le ultime ore e le ultime trattative.

Perisic andrà al Tottenham a costo zero, dato che è in scadenza, mentre Handanovic ha rinnovato il contratto e rimarrà a Milano.

Ranocchia e Kolarov invece non hanno rinnovato e dovranno trovare un'altra squadra mentre Vecino, anch'esso in scadenza, ha l'interesse della Lazio.

D'Ambrosio con ogni probabilità firmerà il rinnovo di un anno, mentre Caicedo farà ritorno al Genoa, Vidal dovrebbe andare alla risoluzione contrattuale così come dovrebbe farlo anche Sanchez.

Il primo potrebbe accasarsi al Flamengo mentre il secondo al Siviglia, Pinamonti, Esposito, Lazaro, Dalbert, Vanheusden, Satriano, Agoumé e Sensi sono invece di rientro dai prestiti e bisognerà capire come saranno gestiti.