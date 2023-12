Quando inizia il calciomercato invernale della Serie A 2023/2024: ecco le date

Un'occasione per puntellare la rosa e andare a caccia di profili interessanti per il proseguo di stagione. Il calciomercato invernale della Serie A 2023/2024 sta per aprire i battenti, ecco quando inizia, le date e molto altro ancora.

Per i tifosi torna quel magico momento in cui si sogna di veder approdare nella propria squadra un nuovo campione, per le società è l'occasione perfetta per puntellare la rosa laddove è più carente.

Il calciomercato invernale, però, è sempre molto complicato per chi vuole acquistare, poiché le squadre fanno molta fatica a cedere i propri giocatori di punta perché è sempre difficile sostituirli nell'immediato.

La data più importante da segnare sul calendario è quella del 2 gennaio, giorno in cui il calciomercato invernale aprirà ufficialmente i battenti. Da questo momento in poi le società potranno depositare presso la Lega Calcio i contratti dei nuovi calciatori, a patto che questi provengano da un campionato in cui sia iniziata la sessione.

Calciomercato invernale, quando inizia e quando si chiude

Come scritto in precedenza, il calciomercato invernale si aprirà il 2 gennaio, ovvero subito dopo il giorno di Capodanno. Da questo momento in poi le società avranno tempo fino alle ore 20:00 del 31 gennaio per depositare i nuovi contratti.

Alla fine del mese, infatti, il mercato di riparazione chiuderà e lascerà spazio al normale proseguimento della stagione. Gennaio sarà dunque un mese molto importante, staremo a vedere se ci sarà qualche colpo in entrata o in uscita di rilievo.

Cosa succede quando si chiude il calciomercato

Una volta conclusa la sessione invernale di calciomercato, le squadre di Serie A potranno ancora agire per tesserare nuovi giocatori? La risposta è sì, ma solamente a una condizione: i calciatori devono essere svincolati e di conseguenza arrivare a parametro zero.

Per quanto riguarda le operazioni in uscita, invece, le società potranno cedere i propri giocatori a squadre appartenenti a un altro campionato, a patto che in questo la sessione di mercato sia ancora aperta.

La Juventus alla finestra

Alcune squadre hanno bisogno più di altre di agire in entrata, parliamo ad esempio della Juventus che si è trovata a vivere un inizio di stagione complicato a livello numerico.

Oltre ai consueti e preventivabili infortuni di alcuni giocatori, ha dovuto fare i conti con le squalifiche di Pogba e Fagioli, allontanati dai campi per la questione doping e scommesse.

La loro assenza ha lasciato un buco evidente in mezzo al campo, reparto in cui la coperta è corta e in cui probabilmente la società piemontese si muoverà per portare a casa un nuovo profilo.

In queste ore i rumors parlano di un forte interesse nei confronti di Kalvin Phillips, giocatore in uscita dal Manchester City che non ha trovato alcun feeling con Pep Guardiola.

Un'operazione semplice? No, soprattutto per via dell'ingaggio, il calciatore inglese infatti percepisce circa 5 milioni di euro netti a stagione.

Leggi anche: Sorteggi Champions League 2023/2024, ecco le avversarie delle italiane

Anche l'Inter può agire in entrata

L'Inter capolista ha una rosa profonda e ben equilibrata, nonostante questo può continuare a migliorarla in vista della seconda metà di stagione nella quale gli obiettivi aumenteranno di difficoltà.

Una zona in particolare rischia di rimanere sguarnita, ovvero la banda di destra. Cuadrado procederà con l'operazione al tendine d'Achille e rimarrà fermo ai box almeno per 4 mesi.

A questo punto, con il solo Dumfries a ricoprire quella posizione in modo naturale, le opzioni diventano due: rispolverare Darmian qualche metro più avanti o muoversi nel corso del calciomercato invernale.

In questo momento i nomi accostati ai nerazzurri sono molti, tutti profili low cost che la società meneghina potrebbe accaparrarsi senza mettere troppo mano al portafoglio.

Leggi anche: Sorteggi Europa League 2023/2024: ecco le avversarie delle italiane