Il calciomercato del Milan, soprattutto in attacco, ha un urgente bisogno di potersi esprimere al meglio. Oltre al solito sguardo estero fornito con particolare lungimiranza e attenzione, i rossoneri stanno pensando anche al campionato italiano. Ovviamente, tenendo conto del fatto che le cifre in questione potrebbero essere differenti.

Non si sa se più convenienti o meno, ma si tratta pur sempre di un insieme di logiche di mercato decisamente differenti. Uno dei primi nomi che sono stati fatti nella lista della spesa di Stefano Pioli, è sicuramente quello di Domenico Berardi, attualmente di proprietà del Sassuolo.

Calciomercato Milan: Berardi in arrivo?

Il calciomercato del Milan, così come anche per altre squadre, ha quasi sempre posto come oggetto di desiderio principale Domenico Berardi. Il talentuoso attaccante di proprietà dei neroverdi del Sassuolo, infatti, da qualche anno a questa parte è sempre stato un costante oggetto di mercato da parte di numerose squadre.

Sia italiane che estere. Il che fa capire quanto mercato abbia ancora il giocatore, considerando le tante stagioni disputate ad alto rendimento. Tra cui quella appena trascorsa, dove il calciatore calcisticamente cresciuto nel Rossano ha potuto mettersi in mostra ulteriormente.

Alla fine del campionato vinto dai rossoneri, infatti, l'attaccante ha concluso il suo ciclo stagionale con una media realizzativa pari a 15 gol e 13 assist. Indubiamente una stagione di alto livello, che a livello personale rappresente quasi una sorta di consacrazione.

Tuttavia, il talento del giocatore non è certo una scoperta recente. Con ben 112 gol in maglia neroverde, Berardi risulta essere anche il miglior marcatore di sempre del Sassuolo. Oltre ad essere anche il recordman assoluto per presenze, insieme ovviamente all'ex capitano Magnanelli, che da poco ha dichiarato il suo addio al calcio giocato.

I rossoneri, tenendo conto di queste statistiche, hanno pensato bene di puntare su di lui per la stagione che verrà, nella speranza che possa essere una conferma di quanto visto di recente. Ma soprattutto, ponendo anche le basi adatte per fare bene in Europa, dove spesso il forcing rossonero è venuto a mancare con una certa facilità.

Le cifre

Le cifre di questo accordo, almeno per il momento, non sono ancora disponibili in ottica calciomercato Milan. Il che significa che, per poter avere a disposizione ulteriori sviluppi, bisognerà attendere. All'inizio ufficiale della finestra di mercatoe estiva in Italia manca ancora qualche settimana di troppo, pertanto ogni ufficialità è da rinviare a data da destinarsi.

Soprattutto alla luce di una trattativa del genere, che trattandosi di un certo spessore richiederebbe per forza di cose un intervento specifico per limare con cura ogni singolo dettaglio. Questa pratica, infatti, se venisse in qualche modo sorvolata porterebbe inevitabilmente a delle complicazioni. E questi, ovviamente, sono tutti quanti scenari che bisognerebbe evitare con tutte le proprie forze.

Quando si parla di trattative simili, in effetti, bisogna sempre contestualizzare il tipo di scenario che si ha di fronte. Se si parla infatti di un caso simile analizzando il Sassuolo, bisogna considerare che si tratta pur sempre di una vetrina particolarmente affollata.

Il che significa che, per potersi accaparrare alcuni giocatori presenti in rosa, bisogna prepararsi all'esborso di cifre abbastanza onerose. Come si è già visto in passato, del resto. E il caso di Berardi, alla luce delle statistiche prese in esame, non farà sicuramente eccezione a riguardo.

Tuttavia, una società come il Milan non può non pensare immediatamente ad un piano B. Ebbene, nel prossimo paragrafo tale scenario ipotetico verrà analizzato in maniera specifica, capendo soprattutto se le caratteristiche del giocatore in questione possono essere funzionali o meno alla causa rossonera.

Indubbiamente, si tratta comunque di un colpo potenzialmente di ottima caratura, nel caso in cui la trattativa riguardante Berardi dovesse sfumare accidentalmente.

Idea De Ketelaere dal Belgio

Dopo aver prelevato Saelemaekers dall'Anderlecht, il calciomercato del Milan è pronto a tingersi di nero, giallo e rosso per l'ennesima volta. Nel caso in cui Berardi non dovesse arrivare a Milano, sponda rossonera naturalmente, il club in questione avrebbe già pronto un altro nome particolarmente interessante.

Si tratta infatti di Charles De Ketelaere, che andrebbe ad occupare un posto di rilievo nella trequarti rossonera. Il giocatore in questione, classe 2001, con il suo Club Brugge si è reso protagonista grazie ai 18 gol relalizzati in campionato durante l'ultima stagione trascorsa.

In questo caso, paradossalmente, parlare di cifre potrebbe essere legittimo. Il club di proprietà del giocatore vorrebbe infatti attenersi alla valutazione di 20 miliioni di euro. Berardi comporterebbe un costo maggiore, ma bisogna anche tenere conto del fatto che la provenienza estera potrebbe complicare ulteriormente il rapporto che i due club andrebbero ad instaurare.

Delineare un progetto futuro con un club del genere, d'altro canto, è già di per sé da considerarsi un'impresa titanica spesso e volentieri. Questo, poiché nei campionati esteri prevalgono logiche di mercato spesso diametralmente opposte a quelle che si vedono in Italia.

Pertanto, qualsiasi trattativa potrebbe risultare complicata. Per una questione tecnica, molto probabilmente il calciatore belga appena citato potrebbe sicuramente rispecchiare molto di più il volere dei rossoneri. Tuttavia, bisogna anche considerare il fatto che la monitorazione avvenuta con Domenico Berardi ha prodotto sicuramente dei risultati decisamente più attendibili.

Rispetto ad un'osservazione estera dalla quale molto probabilmente potrebbero non trapelare chissà quanti dettagli di rilievo. Il che potrebbe essere una mancanza anche piuttosto grave, se si considera che in ottica di una trattativa bisogna tenere bene a mente ogni singolo particolare. Anche quelli che apparentemente potrebbero sembrare superflui.

Il passato di Berardi coi rossoneri

Leggendo una premessa simile in orbita calciomercato del Milan, si potrebbe pensare ad un trascorso di Domenico Berardi nelle trafile rossonere. Ebbene, dalle righe seguenti non trasparirà niente di tutto ciò. Infatti, il giocatore in questione conosce bene il Milan per motivi decisamente differenti.

Contro i rossoneri, l'attaccante attualmente di proprietà del Sassuolo ha realizzato ben 10 gol totali. Dunque, il Milan è effettivamente la sua vittima preferita. In particolar modo, si può ricordare in maniera abbastanza limpida il poker realizzato dal giocatore nel lontano 2014.

Si parla sicuramente di una prestazione clamorosa, che in un certo senso aiuta a identificare con maggiore attenzione il tipo di giocatore con cui si ha a che fare. Contro l'Inter, tuttavia, non si vedono comunque dei numeri poi così tanto rassicuranti. In questo caso, si parla di un totale i 7 reti realizzate contro i nerazzurri.

Numeri certamente di portata minore, ma che fanno capire come Berardi sia ben abituato a risultare determinante anche e soprattutto nei grandi palcoscenici. Palcoscenico che, dopo l'Europeo, il giocatore sogna con particolare fervore.

La prestazione generale degli Europei, effettivamente, ha alzato non di poco le aspettative che si sono costruite attorno ai giocatori azzurri. Nel caso specifico di Berardi, tali aspettative sono state confermate in maniera particolarmente significativa. La stagione trascorsa, dunque, potrebbe essere la volta buona per potergli permettere di compiere il salto di qualità definitivo.

