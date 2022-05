Il calciomercato del Napoli, come ogni anno, potrebbe regalare ai suoi tifosi numerose soddisfazioni. Tuttavia, non senza presentarsi ai propri beniamini con un minimo di incertezze e dubbi dell'ultimo minuto. Un caso eclatante, è quello sul rinnovo di Koulibaly.

Il calciomercato del Napoli, potrebbe essere scosso dalla decisione del suo uomo più fedele: Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ex Genk, infatti, si trova alle prese con il rinnovo. Una questione che, per il momento, appare piuttosto complicata.

Come accade spesso e volentieri, infatti, le due parti sembrano essere ancora piuttosto lontane da un accordo comune. Benché la scadenza non sia propriamente imminente, il rischio di poter perdere un giocatore del genere a parametro zero è molto più concreto di ciò che si possa pensare.

Calciomercato Napoli, Koulibaly e il rinnovo con il club

Il calciomercato del Napoli, benché non sia ancora ufficialmente entrato nel vivo delle iniziative, risulta essere effettivamente messo a dura prova da un avvenimento che sta tormentando i tifosi da parecchio tempo. Ovvero, l'incertezza di Kalidou Koulibaly sul suo rinnovo di contratto.

A quanto pare, infatti, le proposte del Napoli non sembrano combaciare con la volontà del difensore. La cifra proposta per il rinnovo, è di circa 3,5 milioni di euro annuali. Ma il difensore senegalese, pare non aver ritenuto soddisfacente tale proposta. Dunque, per il momento, le due parti sono ancora all'interno di una lunga e concitata fase di trattative.

L'obiettivo principale degli azzurri, è sicuramente quello di ridurre in maniera netta il monte ingaggi. La cifra attuale, corrisponde infatti ad un totale di ben 56 milioni di euro netti. Una cifra che la società vorrebbe alleggerire il più possibile, facendo leva soprattutto sui numerosi contratti in scadenza imminente.

Ed è proprio il difensore senegalese, quello il cui ingaggio è effettivamente il più corposo di tutta la rosa. Si parla infatti di circa 6 milioni a stagione. Cifra che il club vorrebbe appunto dilazionare, con un pagamento spalmato nei prossimi due anni. Dunque, proponendo di conseguenza un rinnovo su base biennale.

Per il momento, il giocatore pare comunque aver declinato la proposta. Ovviamente, si parla di una situazione che sicuramente si evolverà, anche se non si sa entro quanto tempo. Né tantomeno in quanto tempo, data la delicatezza di una questione simile.

Koulibaly alla Juventus? I retroscena

Una concreta suggestione che potrebbe ulteriormente impensierire il calciomercato del Napoli, è quella che vedrebbe Koulibaly alla Juventus. I bianconeri, dato l'addio di Chiellini, stanno pensando infatti ad un centrale di dfiesa che sia in grado di dare supporto a De Ligt.

Il nome del 26 azzurro, sembra aver fatto breccia nel cuore dei tifosi bianconeri, i quali sperano che il leader difensivo del Napoli possa un domani approdare a Vinovo. Tuttavia, in questo caso entrerebbe in gioco anche la questione relativa alla sua persona.

Il senso di appartenenza che Koulibaly possiede nei confronti di Napoli, potrebbe infatti portarlo a preferire altre destinazioni. Questo, in caso di imminente partenza del giocatore. Cosa che, per quanto possa apparire clamorosa, non è comunque da escludere nel complesso di ipotesi generali.

Dopo l'addio di Lorenzo Insigne, a livello ambientale sarebbe un duro colpo da sopportare. Tuttavia, bisogna pur sempre tenere conto del fatto che il monte ingaggi vada comunque alleggerito. E in tal senso, ogni azione finalizzata a questo scopo potrebbe essere perseguita dal club senza pensarci troppo.

Dall'entourage del giocatore, almeno per il momento, viene comunque negato qualsiasi tipo di legame con la Juventus. Infatti, la preferenza del giocatore si proietta proprio all'estero. Meta che, tra l'altro, potrebbe rappresentare una concreta occasione di potersi rilanciare all'interno di nuove esperienze.

Dopo ben 8 anni trascorsi in Italia, cambiare aria potrebbe essere molto importante per il giocatore. Tuttavia, almeno in fase momentanea, quella citata è solamente una suggestione. Pertanto, è bene prenderla per quello che è effettivamente.

Ovvero, una situazione basata su ipotesi e indizi a malapena percettibili. In attesa di ulteriori delucidazioni, è bene basarsi su questo. Andandoci piano, chiaramente.

L'offerta del Barcellona

Il Barcellona, a sua volta, ha manifestato un concreto interesse per il giocatore. Essendo in procinto di scadenza nel 2023, quello attuale è sicuramente il momento migliore per poter avanzare una proposta. Inoltre, per questioni tecniche e tattiche, tale innesto potrebbe essere una vera e propria manna dal cielo per i blaugrana.

Dopo il rinnovo di Araujo e il potenziale tramonto definitivo di Piquè in difesa, la presenza di Koulibaly potrebbe essere un vero e proprio valore aggiunto. Tra l'altro, a quanto pare questo è un ritorno di fiamma vero e proprio. L'ex agente del difensore, infatti, ha dichiarato come il club catalano fosse effettivamente interessato al giocatore già nel 2016.

Tuttavia, con proposte decisamente differenti. Sia a livello economico che a livello di obiettivi proposti. Il Barcellona attuale, è infatti in una profonda fase di costruzione. Dunque, bisognerebbe anche tenere conto di come le ambizioni siano orientate verso il progresso continuo.

Alla luce di questo, ci sono comunque alcuni aspetti che potrebbero rallentare le operazioni in maniera abbastanza drastica. Ovvero, il costo del cartellino del giocatore, che essendo in scadenza è comunque alto. Inoltre, la situazione finanziaria del club, che come conseguenza non è poi così tanto rosea di per sé.

In ogni caso, anche questa situazione si potrebbe evolvere nel giro di poco tempo. La prima sessione di calciomercato estivo, inizierà infatti il primo luglio del 2022. Finirà esattamente due mesi dopo. Dunque, il primo settembre dello stesso anno.

Nel prossimo paragrafo, verrà analizzato anche un altro aspetto a dir poco fondamentale. Ovvero, quello che riguarda la situazione tra De Laurentiis e l'agente di Koulibaly. A quanto pare, ci sono infatti dei rallentamenti che stanno facendo dunque slittare l'incontro tra le due parti.

Tuttavia, bisogna pur sempre tenere conto del fatto che non sia una situazione facile. Pertanto, il fatto che non tutto vada come dovrebbe è totalmente fisiologico.

Incontro tra De Laurentiis e l'agente di Koulibaly

Uno dei passi più decisivi del calciomercato del Napoli, come detto in precedenza, è messo a dura prova da alcuni rallentamenti. La dirigenza, vorrebbe infatti discutere con l'assistente del giocatore di alcuni aspetti fondamentali. Su tutti, ovviamente, la situazione inerente al suo rinnovo di contratto.

Il difensore, è infatti in scadenza nel 2023. E questo, potrebbe essere un fattore che potrebbe inevitabilmente spingere le due parti a velocizzare le operazioni. Inoltre, anche il nodo riguardante la valutazione del giocatore è da discutere. Allo stato attuale, il valore di mercato da cui si può partire è di 40 milioni di euro.

Tuttavia, la cifra in questione appare piuttosto proibitiva di per sé. Il che potrebbe portare i club interessati a desistere. Alla luce di queste motivazioni, l'agente del giocatore Fali Ramadani ha posticipato l'incontro col patron azzurro.

Questo, poiché a quanto pare vuole attendere che si presentino dei club interessati nel concreto. E questa, potrebbe essere una decisione saggia, quantomeno dal punto di vista del diretto interessato. Alla finestra del club, ci sono Chelsea e Barcellona per il momento.

Tuttavia, bisognerebbe prima limare alcuni dettagli, per far sì che l'offerta possa considerarsi appetibile in tutto e per tutto. Fino a prova contraria, potrebbe rivelarsi molto difficile far sì che un club possa mantenere vivo il proprio interesse. Soprattutto al netto delle varie difficoltà economiche e burocratiche dei due club citati.

