Il calciomercato della Serie A 2022 23 ha già regalato ai tifosi del nostro campionato diverse gioie e diversi dolori, adesso però si entra in una settimana decisiva.

Colpi già fatti, colpi sognati, colpi che non avverranno mai. Questo e non solo è il calciomercato della Serie A 2022 23, che si appresta a entrare nella sua settimana decisiva, visti i futuri copli da parte delle big italiane, pronte a riaccogliere delle vecchie glorie.

Calciomercato 2022-23: gli acquisti più importanti

Il calciomercato della Serie A 2022 23 ha regalato diversi colpi già fatti agli allenatori e ai tifosi. Tra gli acquisti più importanti c'è di sicuro quello di Onana, ex portiere dell'Ajax, portato a termine già a gennaio da parte dell'Inter. I nerazzurri vogliono creare un dualismo in porta, con Handanovic che però non perderà il posto.

Un altro colpo fondamentale lo ha messo a segno la Roma con l'arrivo a zero di Matic. Il serbo è un vecchio pupillo di Mourinho, visto che i due hanno lavorato insieme già diverse volte in passato. Ancora, spuntano pure i campioni d'Italia del Milan che hanno finora preso Adli, stavolta definitivamente per la propria rosa, dopo il prestito al Bordeaux.

Le squadre più attive

Tra le squadre di Serie A più attive del calciomercato, ci sono di sicuro il Napoli e l'Udinese. Partendo dagli azzurri, il club di Aurelio De Laurentiis ha portato a compimento due colpi negli scorsi mesi, ufficializzandoli poi tra maggio e giugno. Il primo è quello di Khvicha Kvaratskhelia, georgiano di cui si fa un gran parlare, mentre l'altro è quello del terzino sinistro Mathias Oliveira, che nella prossima stagione contenderà il posto a Mario Rui.

Passando all'Udinese, i friulani hanno non solo cambiato allenatore, con l'arrivo di Sottil dall'Ascoli, bensì hanno pure apoprtato diverse modifiche alla propria rosa. Il primo acquisto, infatti, è quello di Lovric dal Lugano, che che gioca a centrocampo; il secondo trasferimento riguarda l'esterno destro Bosele, che arriva a zero dal Derby County. Ancora, i bianconeri hanno portato a termine pure l'acquisto di Leonardo Buta dal Braga.

Le neopromosse

Tra le squadre che più di tutte si devono dare da fare, di sicuro ci sono le neopromosse, le quali devono allestire una rosa all'altezza della Serie A 2022 23, altrimenti rischiano di tornare velocemente in cadetteria. Di certo, si fa un gran parlare del Monza di Berlusconi e Galliani.

La squadra lombarda, difatti, ha già acquistato Andrea Ranocchia dall'Inter a parametro zero, oltre ad aver riscattato diversi giocatori utili alla promozione nello scorso campionato. Ora bisognerà però trovare il colpo che darà un sussulto alla piazza.

Passando al Lecce, i pugliesi hanno preso il portiere 2001 Brancolini dalla Fiorentina, e anche Assan Ceesay dallo Zurigo, con la quale maglia ha ottenuto la seconda posizione nella classifica marcatori dell'ultimo campionato elvetico. Fino ad ora, comunque, il colpo più pregiato fatto dai vincitori dell'ultima Serie B è di sicuro Hjulmand, arrivato dall'Austria per un milione di euro.

Riguardo infine la Cremonese, l'altra neopromossa in Serie A, questa ha fatto decisamente poco fino a questo momento. Difatti, a parte Valzania dall'Atalanta, Vazquez dal Genoa e Tenkorang dal Campobasso, non ci sono movimenti interessanti da registrare.

La settimana decisiva

Questa settimana potrebbe essere decisiva per ridisegnare gli equilibri della futura Serie A 2022 23. Infatti, il calciomercato dovrebbe impazzire per via dell'arrivo di vecchie glorie, vecchie conoscenze del massimo campionato italiano di calcio.

Da una parte c'è l'Inter, che potrebbe portare nuovamente a Milano Romelu Lukaku. Big Rom tornerebbe dopo un anno a Londra, e con lui i nerazzurri farebbero un bel balzo in avanti per la conquista dello scudetto. Attenzione, tuttavia anche alla Juventus.

I bianconeri difatti potrebbero riabbracciare finalmente Paul Pogba, che aveva lasciato per 100 milioni nel 2016, e che adesso sembra stia per ritornare lì dove ha stravinto e dominato per diversi anni. Di certo, i tifosi della Vecchia Signora sperano che il suo arrivo smuova un po' le acque del calciomercato bianconero, che al momento è decisamente spento.

