In attesa del sorteggio di Serie A, nella giornata di ieri si è svolto quello della Liga 2022/2023. La prima competizione spagnola partirà il 14 agosto 2022 - a causa delle varie pausa nel corso della stagione per consentire lo svolgersi dei mondiali - e terminerà il 4 giugno 2023. Anche il calendario della Liga sarà asimmetrico, seguendo l'esempio della Premier League - che utilizza da sempre questo format - e dalla Serie A, che lo ha introdotto nello scorso campionato.

Le squadre spagnole saranno dunque pronte a lanciare il guanto di sfida al Real Madrid di Carlo Ancelotti, Campione di Spagna e d'Europa nella scorsa stagione, con alcuni esordi - come quello di Gattuso sulla panchina del Valencia - e altre riconferme, come quella di Xavi che inizierà la sua prima stagione completa sulla panchina del Barcellona. Ecco allora le date più importanti della Liga 2022/2023.

Il calendario della Liga

Sarà dunque il Real Madrid a dover difendere, nella prossima stagione, il titolo di Campione di Spagna. Le altre squadra daranno certo battaglia, con una Liga che si ripresenta ancora una volta, quanto meno ai nastri di partenza, una sfida riservata a tre squadre: il Real, il Barcellona, e l'Atletico Madrid. Intrusioni ci saranno sicuramente da parte di squadre attrezzate come Siviglia e Villareal, ma la lotta al titolo per loro sembra lontana.

Il Real Madrid vedrà il suo esordio in trasferta, sul campo dell'Almeria; stessa situazione per i cugini dell'Atletico allenati dal Cholo Simeone, che inizieranno la Liga 2022/2023 sul campo del Getafe. Prima partita in casa invece per il Barcellona di Xavi, che sfiderà il Rayo-Vallecano, e per il Valencia di Gattuso, che al Mestalla si scontrerà con la neo-promossa Girona, in un match che sulla carta sembra agevole per i Murcielagos.

Primo vero big match già alla seconda giornato con i Colchoneros che sfideranno il Villareal al Wanda Metropolitano il 21 agosto 2022. Obiettivi diversi per le due squadre già in partenza, che tuttavia si daranno battaglia. Partenza non agevole per gli uomini di Simeone, che nella terza giornata sfideranno al Mestalla il Valencia di Gattuso.

Il 4 settembre 2022 va invece in scena la quarta giornata, con il big match tra Barcellona e Siviglia al Camp Nou. Alla sesta giornata invece, il primo Derby di Madrid tra Real e Atletico che si svolgerà il 18 settembre 2022.

Calendario davvero in salita per l'Atletico nelle prime giornate, visto che alla settima i Colchoneros faranno visita anche al Siviglia. Tuttavia, la data da segnare in rosso sul calendario per gli appassionati è quella del 16 ottobre 2022: nona giornata, El Clasico, l'andata, tra Real Madrid e Barcellona al Bernabeu.

Vista l'introduzione del calendario asimmetrico anche in Liga, il ritorno del Clasico al Camp Nou andrà in scena il 19 marzo 2023, in una 26esima giornata che propone anche un interessante Atletico Madrid-Valencia. La Liga si chiuderà, come detto, il 4 giugno 2023 con il Real Madrid che ospiterà l'Athletic Bilbao, il Barcellona in trasferta contro il Celta Vigo e il big match tra Villareal e Atletico Madrid.

Come arrivano le squadre alla nuova stagione

Difficile ipotizzare quelle che saranno le posizioni di classifica della Liga 2022/2023. Tuttavia è possibile tirare delle somme, per lo meno per i nastri di partenza, basandosi sui risultati della scorsa stagione e sul mercato che sta prendendo forma in questi giorni.

Strafavorito senza dubbio il Real Madri di Carlo Ancelotti che, dopo aver vinto nella scorsa stagione Liga e Champions League, ha tutta l'intenzione di mantenere il primato. Nonostante un netto 0-4 rimediato nell'ultimo Clasico contro il Barcellona, il divario con le altre squadre spagnole e i Blaugrana sembra ancora ampio.

In seconda battuta proprio il Barcellona, desiderosa di riscattare una stagione priva di trofei. Le difficoltà economiche del club però, rallentano il mercato e hanno costretto i blaugrana a soluzioni alternative: i tifosi potranno addirittura affittare il Camp Nou per eventi privati.

Terza posizione in partenza per l'Atletico Madrid di Simeone. Arrivati terzi a ben 15 punti di distanza dai cugini del Real, i Colchoneros stanno investendo molto sul mercato: già preso Witsel dal Borussia Dortmund, si punta Molina dell'Udinese con il francese Lemar al passo d'addio.

A sfidarsi per il quarto posto - l'ultimo valevole per l'accesso in Champions League - Siviglia, Betis e Villareal con i primi che sembrano favoriti mentre le altre due squadre potrebero contendersi un posto in UEFA Europa League. L'impressione è che invece Real Sociedad, Valencia e Athletic Bilbao lotteranno per la Conference League.