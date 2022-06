A poco più di un mese dalla fine della stagione 2021-22, è già tempo di pensare alla nuova Serie A 2022-23. Ha avuto infatti luogo la compilazione del nuovo calendario, appuntamento sempre attesissimo da tutti e che segna ufficialmente l'inizio della nuova stagione calcistica. A partire con lo scudetto cucito sulle maglie sarà questa volta il Milan di Stefano Pioli: andiamo a dare uno sguardo al percorso che dovrà affrontare la formazione rossonera per cercare di arrivare al tricolore della seconda stella.

Il calendario della Serie A 2022-23: il Milan campione d'Italia riparte dall'Udinese

Con il calendario della Serie A 2022-23 ormai stilato, la testa di tutte le squadre del nostro campionato è già alla nuova stagione. "Prima o poi bisogna affrontarle tutte", questa la solita frase pronunciata da presidenti, dirigenti e allenatori di più o meno tutte le società in tale occasione. Nulla di più vero, ma resta il fatto che la nascita dei nuovi calendari rappresenta da sempre un evento ricco di fascino, atteso sia da chi è in cerca di riscatto e rivincite sia da chi spera di riconfermare quanto fatto vedere nell'annata precedente.

Di questo secondo gruppo fa parte ovviamente il Milan, che dopo più di undici anni si ripresenterà all'inizio di un nuovo campionato da campione d'Italia in carica e con l'ambito tricolore cucito sul petto. La stagione terminata il 22 maggio scorso con lo scudetto conquistato grazie al 3-0 sul campo del Sassuolo è stata esaltante ma ora arriva il difficile, con gli uomini di Stefano Pioli che si presenteranno ai nastri di partenza non più come una sorpresa ma come una squadra che dovrà cercare di difendere il trono italiano.

Il nuovo cammino dei rossoneri, che dovranno cercare di avere ancora una volta la meglio su avversarie agguerritissime come la Juventus in cerca di riscatto e l'Inter che avrà un Lukaku in più, inizierà il 14 agosto con la partita interna contro l'Udinese, una delle poche formazioni che il Diavolo non è riuscito a battere nello scorso campionato: dopo l'1-1 dell'andata in Friuli ottenuto con un'invenzione di Ibrahimovic allo scadere, il ritorno di San Siro terminò con lo stesso risultato, con le annesse polemiche relative al gol di mano di Udogie.

Derby con l'Inter alla quinta

La stagione che inizierà sabato 13 agosto sarà la più lunga degli ultimi anni. Causa di ciò, i prossimi Mondiali in Qatar, con l'attesa competizione che verrà disputata per la prima volta nella storia in inverno. L'atteso torneo, che partirà il 13 novembre per terminare poi il 18 dicembre, condizionerà l'intera annata calcistica, con il campionato che si dovrà prolungare di conseguenza fino al 4 di giugno.

Detto dell'esordio stagionale contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli dovrà avere a che fare con un inizio abbastanza ostico: alla seconda giornata ci sarà già la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, mentre in seguito alla gara del 31 agosto in casa del Sassuolo ecco arrivare già il derby. Alla quinta giornata, precisamente il 4 settembre, andrà in scena un Milan-Inter che si preannuncia infuocato dopo l'appassionante duello che ha contraddistinto l'ultima Serie A.

Dopo la stracittadina, il percorso resta tortuoso con le due gare casalinghe contro Napoli e Juventus rispettivamente alla settima e alla nona giornata. Dal 9 ottobre in avanti, per il Milan il cammino si fa leggermente in discesa. Ultimo appuntamento prima della sosta Mondiale la partita interna contro la Fiorentina del 13 novembre, con il cammino che riprenderà poi dalla gara in casa della Salernitana del 4 gennaio.

Per quanto riguarda le sfide alle romane, queste arriveranno soltanto nel 2023: l'8 gennaio ecco la gara di San Siro contro la Roma di Mourinho, mentre il 22 si ritorna in casa della Lazio dopo il 2-1 rossonero dell'ultimo incrocio di A risultato decisivo per la corsa verso lo scudetto numero 19 e firmato a tempo quasi scaduto da Tonali.

Sfida alla Juventus alla penultima giornata

Il girone di ritorno, novità introdotta già nella passata stagione, vedrà un ordine di incroci diverso, con il Milan che inzierà la seconda metà del campionato dalla sfida casalinga contro il Sassuolo. In seguito ai neroverdi, riecco poi l'appuntamento più atteso ovvero quello del derby di ritorno, che verrà curiosamente disputato nuovamente il 5 di febbraio come nella Serie A conclusa da poco.

Da qui, la distribuzione tra incroci sulla carta maggiormente abbordabili e big match risulta abbastanza omogenea. I rossoneri, dopo la visita al Monza di Berlusconi e Galliani del 19 febbraio, sfideranno l'Atalanta in casa il 26 febbraio e la Fiorentina al Franchi il 5 marzo, con un altro crocevia importantissimo che arriverà il 2 di aprile con la sfida al Napoli al Diego Armando Maradona.

Dopo la trasferta campana, risultata molto spesso indicativa negli ultimi anni per le speranze tricolore dei rossoneri, inizierà infine la fase decisiva della stagione, con un occhio in particolare alle ultime sette giornate. Dopo la trasferta della trentaduesima giornata in casa di Mourinho del 30 aprile, Pioli dovrà poi vedersela con la Lazio a San Siro il 7 maggio per la trentaquattresima giornata prima delle ultime quattro giornate.

Nella speranza di trovarsi a quel punto ancora in corsa per lo scudetto, il Milan sfiderà prima lo Spezia fuori casa il 14 maggio e poi la Sampdoria a San Siro il 21 maggio, due gare che porteranno poi ad un appuntamento da brividi che potrebbe rischiare di decidere le sorti del campionato: il 28 maggio, esattamente 20 anni dopo la finale di Manchester, il Diavolo farà infatti visita alla Juventus di Allegri, prima poi della conclusione della stagione con la partita di San Siro contro il Verona. La corsa verso il sogno della seconda stella è già cominciata.