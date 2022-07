Callejon dopo una lunghissima militanza in Serie A, tra Napoli e Fiorentina, torna in patria. Nella prossima stagione infatti giocherà con il Granada ma non nella Liga spagnola.

Un altro giocatore del grande Napoli di Sarri lascia il campionato di Serie A. Si tratta di Callejon, il quale ha trovato una nuova squadra dopo essersi svincolato dalla Fiorentina. Ritorno in Spagna per l'ex Real Madrid, e più precisamente al Granada.

Callejon al Granada

José Maria Callejon ha finalmente trovato una nuova squadra dopo essersi svincolato dalla Fiorentina. L'esterno a tutta fascia spagnolo, per l'appunto, ritorna in Spagna, e più precisamente al Granada. Questo per lui rappresenta un passo indietro rispetto alle ultime stagioni.

Difatti, l'ex Napoli nel 2022/2023 non giocherà nella Liga, il massimo campionato del proprio paese, bensì in Seconda Divisione. Infatti, il Granada non ha saputo salvarsi nell'ultima annata, finendo in 18esima posizione a un punto dalla salvezza, andata al Cadice.

Il contratto

Al momento, non sappiamo le cifre per le quali Callejon ha firmato per il Granada. Quello che è certo, però, oltre al salto di categoria all'indietro che sa di fine carriera, è il tempo per il quale l'ex Fiorentina e Napoli dovrà stare nella sua nuova squadra.

Il contratto è stato fatto per un solo anno, quindi ha scadenza nel giugno 2023. Questo vuol dire che si valuteranno le prestazioni dell'esterno tutta fascia, ma non solo. Infatti, il suo eventuale rinnovo dipenderà anche dalla voglia che avrà dopo la fine della prossima annata.

Callejon alla Fiorentina

A ottobre 2020, dopo essersi svincolato dal Napoli, Callejon è approdato alla Fiorentina, firmando un contratto biennale. Alla terza partita, seppure di Coppa Italia, segna già il primo gol, ma l'esperienza viola sarà tutt'altro che felice per lo spagnolo.

In totale, infatti, mette a referto in due anni solo 50 presenze in campionato, nemmeno tutte dal primo minuto, più altre 5 in Coppa Italia. I gol messi a segno sono appena 2 mentre solo 4 gli assist, sono lontani in pratica, i tempi di Napoli, cioè i migliori della sua carriera.

Callejon al Napoli

José Maria Callejon è stato uno dei migliori giocatori del Napoli del decennio scorso. Difatti, si può dire che è stato una garanzia non solo per il club azzurro ma anche per tutta la Serie A, capace di scorazzare sulla fascia destra a partire dalla stagione 2013/2014, la prima con Benitez allenatore.

Il tecnico spagnolo lo volle insieme a Higuain dal Real Madrid, che si avviava verso il suo super ciclo in Champions League, mentre i due esuberi hanno aiutato non poco i partenopei. La prima stagione e quelle successive, difatti, sono un successo per Callejon, che riesce a entrare nel cuore dei tifosi e pure dei fantallenatori di tutta Italia. Ciò perché di partite con il Napoli ne ha saltate pochissime.

Spesso titolare e spesso decisivo in ogni competizione, anche in Europa, l'esterno destro mostra le sue doti migliori, così come il resto dei suoi compagni, con l'arrivo di Maurizio Sarri, a partire dall'annata 2015/2016, e così continuando fino al 2017/2018, l'anno dei 91 punti.

La sua ultima stagione è un po' più in sordina, complice anche il cambio d'allenatore con l'arrivo di Gattuso in luogo di Ancelotti, e complice pure la pandemia che fiacca a luglio i calciatori tutti, senza escludere nessuno.

In totale, comunque, Callejon ha all'attivo ben 349 presenze con la maglia del Napoli, condite da 82 reti e 79 assist. Insomma, lo spagnolo ha lasciato un segno chiarissimo e bellissimo all'ombra del Vesuvio, per questo è rimasto l'amaro in bocca per il modo nel quale se n'è andato.

L'addio al Napoli

Come detto, l'ultima stagione di Callejon al Napoli è stata un po' più sottotono, complici i problemi della squadra e l'arrivo della pandemia. Il suo contratto è scaduto a giugno 2020, ma lui ha continuato a giocare col club azzurro fino all'agosto dello stesso anno, quando i partenopei hanno perso agli ottavi di Champions League col Barcellona.

In pratica, lo spagnolo ha giocato gratis, senza stipendio sia a luglio che ad agosto, dimostrando la sua grande professionalità che non è stata rispettata dalla dirigenza azzurra. Un must degli ultimi anni di calciomercato del Napoli, che si ripete ancora oggi come negli ultimi casi di Mertens e Insigne.

