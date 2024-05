Camila Giorgi è finita negli ultimi giorni sotto i riflettori a causa dell’improvviso ritiro dal tennis e dei presunti guai con il fisco: ma a quanto ammonta il patrimonio dell’ex giocatrice? Qual era il suo stipendio? Ecco tutte le informazioni.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

Camila Giorgi, a quanto ammonta il patrimonio Cosa ha vinto Camila Giorgi? Chi è la più forte tennista italiana? Perché Giorgi si è ritirata?

Camila Giorgi, a quanto ammonta il patrimonio

Il patrimonio di Camila Giorgi, il cui ultimo calcolo risale a qualche anno prima del ritiro (ufficialmente arrivato in data 7 maggio 2024), ammonterebbe all’incirca sui 5.578.595 dollari, frutto dei titoli vinti e dei risultati raggiunti nel circuito WTA.

Proprio per questo motivo, è difficile calcolare con esattezza a quanto possa ammontare uno stipendio mensile, anche se si può dedurre che nel 2022, quando si qualificò agli ottavi del Rolland Garros, incassò 220.000 euro.

Cosa ha vinto Camila Giorgi?

Nel 2015 la Giorgi ha vinto il suo primo WTA, alzando in totale quattro titoli in carriera, di cui il più prestigioso il WTA 1000 di Montreal nel 2021. Inoltre, ha conquistato i quarti di finale a Wimbledon nel 2018. Nel suo ultimo incontro ufficiale, a Miami il 23 marzo 2024, Camila Giorgi è scesa in campo contro Iga Swiatek, perdendo per 6-1, 6-1.

Chi è la più forte tennista italiana?

Nell’ambito femminile l’italiana più forte di sempre è Flavia Pennetta, vincitrice di ben 11 titoli in carriera e capace di arrivare al sesto posto del ranking WTA nel 2015, toccando la vetta della sua carriera con la vittoria dell’US Open 2015 seconda e tuttora ultima italiana di sempre (dopo Francesca Schiavone) a essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam.

Perché Giorgi si è ritirata?

La notizia del ritiro è arrivata il 7 maggio 2024 quando il nome di Camila Giorgi è stato inserito nelle Retired Players List, con le ultime voci che vedrebbero tale scelta dovuta ai problemi della giocatrice con l’Agenzia delle Entrate, che da mesi cercherebbe di contattarla per notificarle degli atti a seguito di accertamenti fiscali e tributari. Sui social la stessa Giorgi avrebbe detto di non dare adito a queste voci, ma intanto è stato presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis perché l’ex tennista pare debba restituire al fisco 464mila euro per tasse non pagate.