Camila Giorgi, la tennista italiana arrivata al 26° posto del ranking WTA, ha deciso di ritirarsi dal tennis senza però nessuna dichiarazione ufficiale: qual è il perché dietro a un ritiro tanto improvviso quanto inaspettato? L’atleta sembra sparita e il suo telefono risulta continuamente staccato: è giallo.

Chi è Camila Giorgi: gli inizi e la vita privata

Camila Giorgi nasce il 30 dicembre 1991 a Macerata da padre argentino e madre italiana ma con origini argentine. La piccola Camila si avvicina al tennis all’età di 5 anni. Solo quattro anni dopo, alla giovanissima età di 9 anni, viene notata da uno dei più famosi allenatori di tennis al mondo, Nick Bollettieri, il quale le propone di andarsi ad allenare alla sua accademia. Le troppe trasferte però non le avrebbero permesso di vivere un’infanzia facile e per questo rifiuta la grande offerta.

A 10 anni inizia il suo giro in Europa restando 3 anni in Spagna, 5 anni a Parigi per poi intraprendere una nuova avventura negli Stati Uniti, a Miami. Nel 2013, infine, torna in Italia vivendo prima a Pisa e poi a Calenzano.

La sua vita e la sua carriera sono state sempre intrecciate alla sua famiglia. Il padre argentino Sergio è un reduce della guerra nelle Falkland e le ha sempre fatto da allenatore, mentre la madre Claudia Fullone è titolare dal 2000 di una casa di moda fiorentina a gestione familiare. Proprio lei, infatti, ha creato e migliorato i tessuti che compongono i completi sportivi indossati dalla tennista. Ha 2 fratelli, Amadeus e Leandro, e una sorella che nel 2011 è tragicamente morta a Parigi in un incidente d’auto.

La carriera

La carriera professionistica di Camila comincia alla giovane età di 14 anni, iniziando a competere nei primi tornei in giro per il mondo e classificandosi al numero 833 del ranking mondiale alla sola età di 16 anni. La prima partita in un torneo maggiore arriva con la qualificazione agli internazionali di Roma nel 2008, perdendo però contro Jill Craybas (in quel momento numero 66 del ranking).

I primi titoli ITF arrivano nel 2009 e nel 2010, vincendo i tornei di Katowice in Polonia, di Toronto e di Rock Hill in California e ottenendo così il numero 244 del ranking WTA. Il 2011 è l’anno della consacrazione con il quarto titolo ITF raggiunto a Carson (California) e la qualificazione per la prima volta al primo turno di Wimbledon, che la vede debuttare in un torneo del Grande Slam.

Gli anni successivi sono altalenanti, alternando grandi successi a momenti bui. In quel periodo conquista gli ottavi di finale di Wimbledon nel 2012, gli ottavi di finale nello Us Open del 2013 e sempre gli ottavi di finale di Indian Welles nel 2014. Tuttavia, non sono mancati gli infortuni che l’hanno costretta lontana dal campo.

Conquista il primo titolo WTA a Hertogenbosch nel 2015. Nel 2018 vince il suo secondo titolo WTA a Linz, raggiungendo anche nello stesso anno i quarti di finale di Wimbledon. Il terzo titolo arriva nel suo anno migliore, il 2021, nel quale vince il master 1000 di Montréal ritornando in top 35 mondiale (aveva già raggiunto la 26^ posizione nel 2018). Il quarto e ultimo titolo WTA arriva alla sua dodicesima stagione consecutiva in top 100 mondiale a Mérida in Messico.

Nel 2024 gioca alcuni tornei senza mai superare il secondo turno e terminando la propria carriera dopo il master 1000 di Miami dove viene sconfitta dalla n°1 del mondo Iga Swiatek.

Il ritiro inaspettato di Camila Giorgi: il perché resta un mistero

La sua decisione sul ritiro non è stata diffusa attraverso un suo comunicato ufficiale o una sua foto sui social, ma tramite la sua presenza nella lista dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency) che accanto al suo nome ha inserito l’informazione del ritiro dal gioco.

Non è raro nel tennis vedere dei cambi di rotta da parte di diversi tennisti e tenniste, ma in questo caso la decisione sembra presa. Chiude così un’ottima carriera (seppure per alcuni incompleta), che l’ha vista protagonista del panorama del tennis italiano e mondiale per tanti anni. Una carriera, la sua, coronata dal 26° posto del ranking WTA e 4 titoli, tra cui spicca il master 1000 di Montréal. L’addio al tennis, tuttavia, è accompagnato da dubbi e misteri: è successo qualcosa? Cosa avrebbe spinto Camila Giorgi a una decisione così improvvisa? È giallo sulle reali cause dietro la decisione della tennista, anche perché di lei sembra si siano perse le tracce.

Non si è solo ritirata dalla Wta: si è cancellata dal protocollo antidoping dal 7 maggio e sui social non si fa più sentire. La Wta l’ha cercata per un commento e ha trovato il suo telefono staccato. Lo stesso è successo provando a contattare telefonicamente il padre Sergio, suo allenatore. Secondo il Corriere della Sera, la Giorgi farà sapere qualcosa di sé prima del Roland Garros.

Per il momento la 32enne è ancora numero 116 nel ranking Atp. L’ultima partita disputata è stata il 23 marzo 2024. Non solo successi nella sua carriera da tennista: tra luci e ombre, il nome di Camila Giorgi era finito al centro di un’inchiesta relativa a false vaccinazioni contro il Covid a Rimini, insieme alla cantante Madame. Lei si era subito difesa, precisando di aver ricevuto le somministrazioni e spiegando che l’errore era stato commesso dalla dottoressa. La procura, tuttavia, ha chiesto il processo. Eppure di lei per ora nessuna traccia.