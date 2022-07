Il campionato ucraino è stato interrotto definitivamente lo scorso aprile, ma avrà una sua ripresa. Stabiliti, infatti, sia la data di ripartenza sia il luogo in cui si tornerà, anche per quanto riguarda le competizioni europee.

La guerra d'invasione subita dall'Ucraina ha interrotto tutto nel paese, pure lo sport non è estato esente. Il calcio ha subito un lungo stop a partire da fine aprile, quando si è deciso che il campionato ucraino doveva essere sospeso. La ripresa, tuttavia, è dietro l'angolo. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il campionato ucraino riprende

La ripresa del campionato ucraino avverrà nel mese di agosto, nello specifico il 23 di agosto. Questo è quanto annunciato dal Ministro della Gioventù e dello Sport Vadym Guztait, il quale ha annunciato di aver dato il via libera di concerto con tutti gli altri ministeri, affinché si possa riprendere senza intoppi.

Il luogo prescelto per ospitare le partite sarà la stessa Ucraina, quindi non ci saranno cambiamenti dovuti alla guerra. Anzi, questa scelta mostra grande coraggio da parte delle autorità del paese dell'est Europa, le quali vogliono anche mandare un messaggio di stabilità.

Le modalità

Per la ripresa del campionato ucraino, tuttavia, le partite dovranno svolgersi in una determinata e specifica modalità. Difatti, ecco che non ci potrà essere il pubblico, quindi i giocatori giocheranno a porte chiuse. Inoltre, la disputa dei match dovrà essere sottoposta alle amministrazioni locali, che dovranno garantire tutte le norme di sicurezza, relative ovviamente alla guerra.

È chiaro, infatti, che in caso di attacco aereo, al suono delle sirene, tutte le persone sul campo, dai giocatori allo staff, dovranno recarsi immediatamente verso il rifugio più vicino, e lì rimanervi fino alla fine del pericolo. Insomma, una situazione tutt'altro che normale.

Competizioni europee

Riguardo le competizioni europee, ecco che le squadre ucraine potranno parteciparvi, tuttavia il luogo della partita in casa dovrà essere per forza neutro, e non in Ucraina. Oltre ad esse, inoltre, ci sono anche altri club interessati dallo stesso procedimento.

Si tratta delle squadre della Bielorussia, la quale nazione sta dando al momento supporto logistico a Mosca per attaccare l'Ucraina. Di certo, questa scelta porterà con se molte polemiche, in quanto secondo molti non si sarebbe dovuto accettare un ritorno dell'alleato di Mosca nel calcio che conta.

Leggi anche: A quanto ammonta il patrimonio di Francesco Totti: le cifre

Lo scorso campionato

Prima dello stop dovuto alla guerra del 24 febbraio, e all'interruzione definitiva decisa a fine aprile, il campionato ucraino vedeva una lotta serrata per la prima posizione tra lo Shaktar Donetsk di Roberto De Zerbi e la Dinamo Kiev. Le due squadre erano divise da soli 2 punti dopo 18 giornate, con ancora 8 turni da giocare.

Al terzo posto, staccato ma nemmeno di tantissimo dalla zona Champions League, ecco presente il Dnipro-1, che con 40 punti cercava di rimanere in scia alle prime due e di qualificarsi almeno per l'Europa League. Riguardo, invece, la Conference League, c'era lotta tra Zorja e Vorlska.

Dopo l'interruzione definitiva, tuttavia, questa classifica e questa situazione del campionato non vale più. Anzi, si ritorna ai piazzamenti del 2020/2021, quando a vincere fu la Dinamo Kiev con ben 56 punti, 11 in più rispetto allo Shaktar.

In terza posizione, poi, ecco lo Zorja, mentre staccati in quarta e quinta posizione con lo stesso punteggio di 41 punti, ecco Kolos Kovalivka e il Vorskla, che sono andate a disputare la Conference League poi vinta dalla Roma nella sua prima edizione di sempre.

La guerra

Non si può parlare del campionato ucraino senza parlare di guerra, è inevitabile. Anche negli ultimi giorni, come ormai quotidianamente a partire dal 24 febbraio scorso, i bombardamenti hanno colpito l'Ucraina. Nelle ultime ore si registrano nuovi morti e feriti a Kharkiv, mentre la Russia ha schierato un nuovo sottomarino nucleare nel Mar Nero.

Certo, però, non mancano le notizie positive. Secondo le agenzie di stampa sarebbe ormai stato raggiunto un accordo tra le due nazioni in guerra per l'esportazione del grano dall'Ucraina nel resto del mondo. La soluzione dovrebbe avvicinarsi ancora di più, se non già concludersi, nell'incontro di oggi in Turchia tra le varie delegazioni, tra cui pure quella dell'ONU.