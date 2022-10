Da Campioni del Mondo ad allenatori, diventano sempre di più gli eroi di Berlino che scelgono di allenare in Serie B. Andiamo a scoprirli tutti e a vedere in quale squadra allenano.

Una notte indimenticabile, a Berlino il cielo diventa azzurro dopo il rigore decisivo di Fabio Grosso. È il 2006 e un popolo intero deve ancora rendersi conto di quanto accaduto. Emozioni uniche che sono rimaste nel cuore di tutti coloro che le hanno vissute. Alcuni dei Campioni del Mondo sono poi diventati allenatori, e parte di essi lavora tutt'ora in Serie B.

Giocatori Campioni del Mondo, allenatori in Serie B

In un momento così particolare come quello che sta vivendo la nostra Nazionale, esclusa dal Mondiale in Qatar per via della mancata qualificazione, vedere gli ex Campioni del Mondo del 2006 diventati allenatori crea un mix di emozioni.

Ci si chiede quando torneranno i fasti di quegli anni, quando la nostra Nazionale sarà in grado di tornare a essere competitiva a livello globale e chi saranno le nuove stelle azzurre.

Il tempo scorre, gli anni passano e gli eroi di Berlino ormai hanno quasi tutti un'altra vita, molti di loro però continua ad averla dentro il rettangolo verde e alcuni proprio in Italia.

In Serie B, tuttora, ci sono ben quattro allenatori Campioni del Mondo nel 2006 e un giocatore ancora in attività: Gianluigi Buffon.

Sono molti però quelli che dopo la vittoria sono approdati nella serie cadetta, un campionato già di per sé tutto da seguire ma che con loro assume ancora più fascino.

Daniele De Rossi

L'ultimo dei Campioni del Mondo arrivati in Serie B è Daniele De Rossi, che si aggiunge alla lista degli allenatori della serie cadetta.

L'ex giocatore della Roma ha trovato un accordo con la SPAL e cercherà di portare il suo temperamento a Ferrara.

Per lui è la prima esperienza in Serie B, dato che oltre alla Roma ha giocato solamente al Boca Juniors.

Fabio Cannavaro

Tra gli allenatori di Serie B Campioni del Mondo nel 2006 troviamo anche il capitano, colui che ha alzato la coppa al cielo e che è stato un vero e proprio trascinatore: Fabio Cannavaro.

Scelto a settembre dal presidente Vigorito per risollevare le sorti del Benevento, partito decisamente sotto le aspettative, ha ottenuto due pareggi nelle prime due uscite.

Per lui è la prima volta nella serie cadetta dato che da giocatore non vi ha mai partecipato e nemmeno come allenatore, sarà una nuova e stimolante esperienza.

Filippo Inzaghi

Se per i due appena citati la Serie B è un'esperienza completamente nuova non si può dire lo stesso per Filippo Inzaghi, già artefice di un promozione proprio con il Benevento ora in mano a Fabio Cannavaro.

Inzaghi ora si trova alla guida della Reggina e comanda la classifica a pari merito con il Bari.

Il campionato è molto lungo ma se chi ben comincia è a metà dell'opera, allora Reggio Calabria può sognare.

Fabio Grosso

Il quarto e ultimo allenatore tra i Campioni del Mondo del 2006 che si trova attualmente in Serie B è Fabio Grosso, ovvero colui che calciando il rigore decisivo contro la Francia ha fatto esultare tutta Italia.

Dopo le esperienze con il Bari e con il Verona si trova al Frosinone ed è ormai diventato un esperto della categoria.

Quest'anno è partito bene e si trova solamente a 3 punti di distanza dalla Reggina dell'amico e collega Filippo Inzaghi.

L'unico giocatore ancora in attività

L'unico giocatore ancora in attività è l'eterno Gianluigi Buffon, che continua a dirigere il suo Parma dal campo.

Un campione eterno che continua ad essere determinante sia con le sue parate che con la sua esperienza.

Attualmente gli emiliani sono a quota 13 punti e ricoprono la settima posizione in classifica, e l'ultima vittoria l'hanno ottenuta proprio contro il Frosinone di Fabio Grosso.

Per Buffon non è la prima esperienza in Serie B dato che, dopo il Mondiale, ha seguito la Juventus nella serie cadetta in seguito alla retrocessione obbligata.

Nesta, Gattuso e Oddo

Tra i Campioni del Mondo che sono stati allenatori in Serie B troviamo anche Nesta, Gattuso e Oddo,

Aessandro Nesta ha iniziato la sua esperienza da allenatore al Perugia per poi prendere le redini per due stagioni del Frosinone, il suo sostituto? Fabio Grosso.

Massimo Oddo conosce benissimo la categoria dato che ha allenato il Perugia, il Crotone e soprattutto il Pescara, squadra che è riuscito a portare in Serie A nel 2016.

Sempre nel 2016 Gennaro Gattuso ottiene la promozione dalla Serie C alla Serie B con il Pisa, le vicende societarie tutt'altro che positive lo porteranno poi ad allontanarsi dalla squadra e a fare il percorso che tutti ormai conosciamo.

Tre anni prima ha allenato anche il Palermo ma solamente per un mese.

In Serie B da giocatori

Oltre a Gianluigi Buffon, che abbiamo detto aver giocato in B con la Juventus oltre che con il Parma, troviamo altri Campioni del Mondo scesi in cadetteria.

Il primo è un'altra grande bandiera dei bianconeri scesa per seguire la squadra al momento della retrocessione: Alessandro Del Piero, che segnò anche 20 gol utili all'immediata promozione. Prima che con la Juventus Del Piero ha giocato in Serie B all'inizio della carriera con il Padova.

Stessa scelta dettata dal cuore per Mauro German Camoranesi, che ha scelto di seguire la Vecchia Signora dopo la retrocessione.

Sono quattro invece i Campioni del Mondo che hanno deciso di chiudere in Serie B la propria carriera, Alberto Gilardino con lo Spezia, Cristian Zaccardo con il Vicenza, Marco Amelia sempre con il Vicenza (anche se aveva già giocato con Perugia e Livorno) e Simone Barone con la Salernitana.

