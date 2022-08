Ipotizzarlo fino a qualche giorno fa sarebbe stato impossibile ma Casemiro è pronto ad andare al Manchester United. Anche i media spagnoli si sono ormai rassegnati alla notizia, e lo stesso Marca ha dato i numeri dell'operazione. Si chiude un'era dunque con il centrocampista brasiliano che per anni ha dato equilibrio al centrocampo del Real Madrid.

Casemiro al Manchester United, c'è il sì del giocatore

I media inglesi e quelli spagnoli nelle ultime ore sono letteralmente esplosi a causa della notizia di mercato che può destabilizzare l'ambiente del Real Madrid.

Si è parlato dell'interesse prima, e dell'offerta poi, del Manchester United per Casemiro, centrocampista di grande qualità e quantità indispensabile nello scacchiere dei Blancos.

In un primo momento i media spagnoli hanno parlato di un rifiuto ma ben presto la situazione si è capovolta.

Il centrocampista brasiliano è pronto per una nuova sfida e la Premier League è quanto di meglio il mondo del calcio in questo momento possa offrire.

Casemiro avrebbe dunque comunicato alla dirigenza la volontà di accettare l'offerta dello United, e già nella giornata di oggi potrebbe salutare allenatore e compagni.

Potrebbe essere la fine di un'era dunque, il trio di centrocampo formato da Kroos, Modric e Casemiro potrebbe perdere un tassello difficilmente rimpiazzabile.

Al contrario, il Manchester United potrebbe ingaggiare uno dei centrocampisti più forti e continui in circolazione, con l'obiettivo di risollevare il morale di una piazza sempre più sconfortata dalla situazione.

Le cifre dell'ingaggio

Dietro al sì di Casemiro al Manchester United c'è sicuramente la volontà del brasiliano di affrontare una nuova sfida.

Il giocatore è un classe 1992 e sente l'esigenza di cambiare aria prima che sia troppo tardi.

Oltre a questo, però, c'è anche un'offerta a cui è difficile rinunciare, l'ingaggio proposto e accettato è di 20 milioni di euro a stagione, molto più alto rispetto a quello che percepisce al Real Madrid.

Non bisogna poi sottovalutare l'opportunità di far parte della ventata di cambiamento che potrebbe far risalire il Manchester United, che in questo momento si trova in una situazione veramente complicata.

Insomma, ingaggio molto alto, volontà di una nuova sfida e la chiamata dalla Premier League, tre elementi che sostanzialmente hanno contribuito al trasferimento di Casemiro.

Il prezzo del cartellino

Se Casemiro ha accettato l'offerta del Manchester United, e i motivi li abbiamo presto capiti, c'è stato un altro ostacolo da superare nella trattativa: il prezzo del cartellino.

Nonostante i 30 anni di età già compiuti il centrocampista brasiliano è sicuramente uno dei centrocampisti più appetibili del panorama mondiale, e il Real Madrid non ha voluto in nessun modo fare sconti.

L'offerta giunta da Manchester, però, è stata di quelle irrinunciabili, si parla di una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Se i Blancos avessero rifiutato, difficilmente avrebbero potuto vendere il giocatore alla stessa cifra in un altro momento, e dunque anche questo scoglio è stato superato.

Sul brasiliano pendeva una clausola rescissoria da 500 milioni di euro ma, come ormai abbiamo ben capito, in Spagna le clausole non sempre hanno un valore così vincolante.

Il Real Madrid lo lascia partire

Carlo Ancelotti non può assolutamente ritenersi soddisfatto da questa cessione, perde uno dei perni della sua scacchiera e difficilmente riuscirà a rimpiazzarlo con un giocatore dello stesso valore.

Ha tentato di parlare direttamente con il centrocampista brasiliano ma non è riuscito a convincerlo a rimanere, Casemiro vuole il Manchester United.

A quel punto il Real Madrid avrebbe potuto cercare di trattenerlo ma sarebbe stato tutto inutile, ogni controfferta sarebbe stata rifiutata.

Già nella giornata di oggi Casemiro potrebbe raggiungere l'Inghilterra per le visite mediche e dunque in questi giorni dovrebbe arrivare anche la firma.

Rimane la curiosità di vedere come i Blancos si muoveranno sul mercato, se decideranno di affondare per un nome d'alto profilo o se, al contrario, continuerà con i giocatori già presenti nella rosa.

Dietro l'operazione c'è Rabiot

Sembra incredibile ma a spingere il Manchester United verso Casemiro è stato Rabiot, il suo rifiuto ha causato questo intreccio di mercato e ora a pagarne le conseguenze sono il Real Madrid e la Juventus.

Il Manchester United era molto interessato a Rabiot, i bianconeri avevano accettato la cessione e si stavano già muovendo per acquistare Paredes.

Il centrocampista francese non ha però raggiunto un accordo con la società inglese, costringendola a cercare un nome nuovo da inserire nella lista delle trattative.

I Red Devils hanno puntato tutto sul brasiliano del Real Madrid, convincendolo e costringendo proprio i Blancos a privarsi all'ultimo di un giocatore chiave.

Allo stesso tempo, per via della mancata cessione del francese, la Juventus non ha più la liquidità necessaria per acquistare Paredes e la trattativa si sta raffreddando molto velocemente.

Intrecci di mercato importanti che possono cambiare l'economia d'intere stagioni, staremo a vedere ora gli sviluppi che ci saranno nelle prossime ore.