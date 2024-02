Champions League 2024, il calendario degli ottavi: ecco dove vederli in TV e streaming

Se vuoi seguire le migliori partite di Champions League, ecco dove vedere gli ottavi in TV e sulle principali piattaforme streaming.

Gli ottavi di Champions League 2023-2024 sono alle porte, ma sai dove vederli? Ecco il calendario delle partite di andata e ritorno.

Champions League 2024, gli ottavi: dove vederli? Ecco il calendario

Gli ottavi di Champions League sono alle porte: martedì 13 e mercoledì 14 febbraio riparte la più grande competizione europea. Le italiane dopo i gironi abbordabili affronteranno squadre tostissime.

Andata e ritorno, dove vedere le italiane

La Lazio, agli ottavi per la seconda volta nella sua storia, affronterà i tedeschi del Bayern Monaco. Ironia della sorte, i capitolini avevano giocato i loro primi ottavi di Champions proprio contro i bavaresi. Quella volta non andò benissimo: il risultato complessivo fu di 6-2 in favore dei tedeschi. San Valentino porterà fortuna ai nostri romani?

• andata Lazio - Bayern Monaco: mercoledì 14 febbraio su Prime Video

• ritorno Bayern Monaco - Lazio: martedì 5 marzo su Sky e Infinity

L'Inter dal canto suo se la dovrà vedere con l'Atletico Madrid. I nerazzurri stanno andando forte in campionato, ma i colchoneros non sono da meno. Dimenticatevi le barricate e gli autobus davanti alla porta: ora l'Atletico di Simeone è una delle squadre più offensive d'Europa.

• andata Inter - Atletico Madrid: martedì 20 febbraio su Sky e Infinity+

• ritorno Atletico Madrid - Inter: mercoledì 13 marzo su Prime Video

Delle italiane, il Napoli è senza dubbio quella che se la passa peggio. Noni in campionato e fuori dalla Coppa Italia. Chissà se troverà il suo riscatto stagionale proprio nella Champions League, contro il Barcellona di Xavi.

• andata Napoli - Barcellona: mercoledì 21 febbraio su Prime Video in diretta TV al Maradona

• ritorno Barcellona - Napoli: martedì 12 marzo su Sky e Infinity+

Tutte le partite si giocheranno alle 21:00, ora italiana.

Andata e ritorno, dove vedere le straniere

Non solo Lazio, Napoli e Inter: anche le straniere sbarcano agli ottavi di Champions League. Ecco quando e dove vedere le partite: