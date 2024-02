Sanremo 2024, che squadra tifano i cantanti in gara? Alcuni sono davvero inaspettati...

Milan, Juve, Inter e non solo: sono tanti i Big in gara a Sanremo 2024 che non nascondono la propria fede calcistica.

Amadeus non nasconde il suo cuore neroazzurro, proprio come Fiorello, l'amico di sempre. Ma sai, invece, che squadra tifano i cantanti di Sanremo 2024? C'è chi adora Totti, chi ha Napoli nel sangue (e no, Geolier non è il solo...). C'è chi è milanista sfegatato e chi ha nel cuore la Vecchia Signora, ma anche chi non tradisce le proprie origini...

Ecco che squadra tifano i cantanti di Sanremo 2024

Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli, Lecce e non solo: ci sono persino squadre più piccole che hanno conquistato alcuni dei cantanti in gara alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.

In particolare:

• Diodato è juventino e ha realizzato la colonna sonora del film dedicato a Roberto Baggio. Famoso il videoclip di "L’uomo dietro il campione", in cui i due si sfidano a biliardino. Non solo: il cantante tarantino ha giocato a calcio nel ruolo di terzino sinistro, poi avanzato a centrocampo. Tuttavia, per sua stessa ammissione, non avrebbe un grande talento per lo sport

• Francesco Renga è interista , tant'è che alla vigilia di Sanremo 2024 ha seguito con passione il derby d'Italia

• Nek è milanista , ma è da sempre affezionato alla squadra della sua città: il Sassuolo . Non a caso è stato autore di "Neroverdi", l'inno ufficiale del Sassuolo

• Rose Villain è interista

• Tifa Milan anche Sangiovanni

• Gazzelle tifa Roma e ha una vera passione per l'eterno Capitano: Francesco Totti

• Cuore bianconero anche per un altro Big di Sanremo 2024: Fred De Palma è juventino

• Angelina Mango non ha mai nascosto la sua passione per il capoluogo campano e la sua fede calcistica lo conferma. La celebre figlia d'arte, infatti, tifa Napoli .

• Annalisa è presidentessa onoraria della Carcarese , la società di Promozione della sua città d’origine

• Mr Rain è milanista e, non a caso, dopo la sua partecipazione a Sanremo 2023 è stato spesso inquadrato allo stadio con altri cantanti in gara ala settantatreesima edizione della kermesse, come gIANMARIA, Sangiovanni e Lazza

• I Bnkr44 tifano la fiorentina e rivendicano il proprio amore per Villanova, il paese dal quale provengono

• Ghali è milanista

• Fiorella Mannoia tifa la Roma . È la sua squadra del cuore, che spesso andava a vedere allo stadio quando era solo una ragazzina. Nel 2023 inoltre, a Buenos Aires, ha ricevuto la maglietta numero 10 dell’Argentina. La cantante aveva subito commentato su Instagram l'omaggio ricevuto, omaggiando Maradona e scrivendo: "Diego sempre nei nostri cuori"

• Affezionata alla sua terra anche Alessandra Amoroso , che tifa Lecce

• Cuore rossonero anche per Irama , tifoso del Milan

• Geolier , prevedibilmente, tifa Napoli

• Il Tre , rapper romano, tifa Inter

• Maninni tifa Milan

• Della curva opposta Loredana Bertè, tifosa interista

• Come l'Amoroso, anche i Negramaro sono affezionati al Salento e tifano Lecce

• Legati alla propria terra anche i The Kolors , che - non a caso - tifano proprio Napoli

• Hanno fede calcistiche diverse i ragazzi de Il Volo: Piero Barone è milanista, Ignazio Boschetto è juventino e Gianluca Ginoble tifa Roma.

Non solo: alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo ci sono anche i Ricchi e Poveri, che calcano il palco dell'Ariston per la tredicesima volta. Hanno vinto solo nel 1985 con "Se m’innamoro", ma è un altro loro successo presentato a Sanremo nel 1981 che negli stadi non manca mai: "Sarà perché ti amo".

Chi sono i favoriti di Sanremo 2024?

Monitorando pronostici e quote, sono già state stilate alcune classifiche riguardo i possibili vincitori di Sanremo 2024. Quindi, chi sono i favoriti?

Tra i papabili vincitori della kermesse compare il nome di Annalisa, che sul palco dell'Ariston ha presentato il brano "Sinceramente". Il suo possibile trionfo vale una quota di 3,80 su Gazzabet e di 3,50 su Goldbet, Betway e Snai.

Possibile successo anche per Loredana Bertè, che in seguito alla sua prima esibizione - con il brano "Pazza" - si è conquistata una standing ovation. La sua vittoria vale 6,00 su Gazzabet, 6,50 su Goldbet e Betway e 7,50 su Snai.

Promette bene anche Angelina Mango, con il brano "La Noia", che presenta una quota di 4,25 su Gazzabet e Betway. Scende a 4,00 su Goldbet e 3,50 su Snai.

Il podio tutto al femminile non è da escludere, secondo i pronostici stilati alla vigilia della kermesse. E così ecco che Alessandra Amoroso, in gara per la prima volta a Sanremo con il brano "Fino a qui", ha quota 8,00 su Gazzabet e Goldbet 8,00, su Betway è di 7,50 e 15,00 su Snai.

Occhi puntati anche su Geolier, con il brano "I p'me, tu p' te", la cui vittoria a Sanremo 2024 vale 6,00 su Gazzabet, 6,50 su Goldbet e Betway, 7,50 su Snai.

Chi sono gli ospiti di Sanremo 2024?

Per la sua quinta volta nei panni di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus ha voluto sul palco dell'Ariston diversi ospiti e 5 co-conduttori, uno per serata. In particolare:

1. Marco Mengoni 2. Giorgia 3. Teresa Mannino 4. Lorella Cuccarini 5. Fiorello

Tra gli ospiti italiani e internazionali anche Giovani Allevi, il cast di Mare fuori 4, Russell Crowe, John Travolta, la mamma di Gigiò Cutolo, Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo.